तेलंगाना राज्य इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड (TSBIE) ने इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर परीक्षा 2026 के लिए हॉल टिकट जारी कर दिए हैं। जिन छात्र-छात्राओं ने इस वर्ष परीक्षा के लिए पंजीकरण किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट tgbie.cgg.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्ड द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, तेलंगाना इंटर सेकेंड ईयर परीक्षाएं 25 फरवरी 2026 से 18 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएंगी, जिसमें राज्यभर से करीब 9.9 लाख छात्र परीक्षा में शामिल होंगे।

TS इंटर सेकंड ईयर एग्जाम 2026: मुख्य विवरण

विवरण महत्वपूर्ण जानकारी परीक्षा शुरू होने की तिथि 25 फरवरी 2026 आधिकारिक वेबसाइट tsbie.cgg.gov.in प्रवेश पत्र की स्थिति 20 फरवरी 2026 को जारी जरूरी क्रेडेंशियल SSC हॉल टिकट नंबर / पिछला रोल नंबर और जन्म तिथि

TS Inter 2nd Year Hall Ticket 2026 कैसे डाउनलोड करें?

छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट tgbie.cgg.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “Inter 2nd Year Admit Card 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. पिछला हॉल टिकट नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट करते ही आपका हॉल टिकट स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5. डाउनलोड करें और परीक्षा के लिए प्रिंटआउट निकाल लें।

TS Inter 2nd Year Admit Card 2026 में क्या मिलेगी जानकारी ?

टीएस इंटर सेकंड ईयर एडमिट कार्ड 2026 में निम्न जानकारियां दी गई हैं, जो छात्रों को ध्यान से चेक करनी होंगी।

छात्र का नाम

परीक्षा और बोर्ड का नाम

विषयवार परीक्षा तिथि और समय

परीक्षा केंद्र का पता

परीक्षा दिवस के निर्देश

परीक्षा केंद्र खोजने के लिए QR कोड

छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे हॉल टिकट में दर्ज सभी विवरणों को ध्यानपूर्वक जांच लें।

छात्रों के लिए जरूरी निर्देश

हॉल टिकट की प्रिंटेड कॉपी प्रत्येक परीक्षा दिवस पर साथ ले जाना अनिवार्य है।

बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा।

किसी भी त्रुटि की स्थिति में तुरंत अपने कॉलेज प्रिंसिपल से संपर्क करें।

बोर्ड पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS लिंक भी भेजेगा।

TS Inter 2nd Year Passing Marks 2026

टीएस इंटर सेकेंड ईयर परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कुल 1000 में से 350 अंक लाना जरूरी है। दिव्यांग (बधिर, मूक, अंध) छात्रों के लिए न्यूनतम पासिंग मार्क्स 25% निर्धारित हैं।

पिछले वर्षों का रिजल्ट रिकॉर्ड

2025 में रिजल्ट 22 अप्रैल 2025 को घोषित किया गया था, जिसमें कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 71.27% रहा था। मुख्य परीक्षा के बाद सप्लीमेंट्री परीक्षा 22 से 29 मई 2025 तक आयोजित हुई थी।

2024 में करीब 9.81 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे और सेकेंड ईयर पास प्रतिशत 64.19% रहा था।

परीक्षा के दिन के लिए महत्वपूर्ण गाइडलाइंस

छात्रों को नीचे बताए गए नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए ताकि परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके:

समय का पालन: परीक्षा सुबह 9:00 बजे शुरू होगी। तेलंगाना बोर्ड ‘एक मिनट की देरी’ (One-minute rule) को लेकर बहुत सख्त है। 8:45 AM के बाद केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

पहचान पत्र: हॉल टिकट के साथ अपना कॉलेज आईडी कार्ड ले जाना न भूलें।

त्रुटि सुधार: यदि हॉल टिकट पर नाम, फोटो या विषय में कोई गलती है, तो तुरंत अपने कॉलेज के प्रिंसिपल या जिला मध्यवर्ती शिक्षा अधिकारी (DIEO) से संपर्क करें।

प्रतिबंधित सामग्री: मोबाइल, स्मार्ट वॉच और कैलकुलेटर परीक्षा हॉल में सख्त वर्जित हैं।

सफलता के लिए लास्ट मिनट टिप्स, जो दिलाएंगे अच्छे मार्क्स

प्रिवियस ईयर पेपर्स: पिछले 5 वर्षों के प्रश्नपत्रों को हल करें, बोर्ड अक्सर महत्वपूर्ण विषयों को दोहराता है।

मॉडल पेपर: TGBIE की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल पेपर्स से टाइम मैनेजमेंट का अभ्यास करें।

स्वास्थ्य: परीक्षा के दौरान पर्याप्त नींद लें और हल्का भोजन करें।

Jansatta Education Expert Conclusion

टीएस इंटर सेकंड ईयर हॉल टिकट 2026 जारी होने के साथ ही परीक्षा की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। छात्र जल्द से जल्द अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सुरक्षित रखें और परीक्षा से जुड़े सभी निर्देशों का पालन करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से विजिट करते रहें।