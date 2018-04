Manabadi TS Inter Results 2018: थोड़ी देर में घोषित होंगे तेलंगाना 1st, 2nd Year इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम

Manabadi TS Board Inter Results 2018: तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन (TSBIE) जल्द ही 2018 इंटरटमीडिएट के प्रथम और द्वितीय वर्ष परीक्षा के परिणाम घोषित कर सकता है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नतीजे अप्रैल के दूसरे सप्ताह में घोषित होने हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक नतीजे 12 से 15 अप्रैल के बीच घोषित हो सकते हैं। वहीं न्यूज वेबसाइट न्यूज 18 की खबर के मुताबिक नतीजों की घोषणा 14 अप्रैल को हो सकती है। हालांकि इन तारीखों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। TSBIE की योजना, नतीजे जल्द घोषित करने की है। TSBIE की आधिकारिक वेबसाइट www.bie.telangana.gov.in पर उपलब्ध लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक नतीजे जल्द घोषित करने की बात कही गई है। नतीजे आप ऑनलाइन TSBIE की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकेंगे। आइए जानते हैं नतीजे देखने का तरीका।

लॉगइन करें वेबसाइट www.bie.telangana.gov.in पर। रिजल्ट जारी होने पर होम पेज पर उपलब्ध रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको मांगी गई डिटेल्स सब्मिट करनी होंगी। डिटेल्स सब्मिट करने के बाद रिजल्ट खुल जाएगा। रिजल्ट डाउनलोड कर प्रिंटआउट निकाल लें। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रथम वर्ष परीक्षा में 4,36,000 छात्र सम्मिलित हुए थे और द्वितीय वर्ष में भी लगभग 4 लाख से ज्यादा छात्र सम्मिलित हुए। वेबसाइट के अलावा आप एसएमएस के जरिए भी अपने रिजल्ट देख सकते हैं।

Manabadi TS Inter Results 2018 LIVE

SMS पर रिजल्ट- प्रथम वर्ष के छात्रों (GENERAL) को नतीजे देखने के लिए TSGEN1<space>REGISTRATION NO – टाइप कर 56263 पर भेजना होगा। वहीं VOCATIONAL के छात्रों को TSVOC1<space>REGISTRATION NO – टाइप कर 56263 पर सेंड करना होगा। वहीं द्वितीय वर्ष के छात्रों (GENERAL) को TSGEN2<space>REGISTRATION NO – 56263 पर सेंड करना होगा और VOCATIONAL छात्रों को TSVOC2<space>REGISTRATION NO – टाइप कर 56263 नंबर पर भेजना होगा।

