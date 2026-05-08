Tripura Board of Secondary Education (TBSE) आज यानी 8 मई 2026 को कक्षा 10वीं (माध्यमिक) और 12वीं (हायर सेकेंडरी) परीक्षा परिणाम जारी करेगा। परीक्षा में शामिल छात्र-छात्राएं आधिकारिक वेबसाइट tbresults.tripura.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। त्रिपुरा बोर्ड 10वीं, 12वीं रिजल्ट 2026 चेक करने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस और त्रिपुरा बोर्ड रिजल्ट 2026 डायरेक्ट डाउनलोड लिंक की कंप्लीट डिटेल यहां मिलेगी।

Tripura, TBSE 10th, 12th Result 2026 LIVE Update Direct Link

बोर्ड द्वारा जारी ऑनलाइन मार्कशीट प्रोविजनल होगी। छात्रों को मूल अंकपत्र बाद में अपने स्कूल से प्राप्त होगा। रिजल्ट जारी होने के बाद इसे DigiLocker पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

त्रिपुरा बोर्ड 10वीं, 12वीं रिजल्ट 2026 को IE Education Portal पर भी चेक कर सकते हैं।

कब हुई थीं TBSE 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं?

त्रिपुरा बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 26 फरवरी से 24 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थीं। वहीं कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 25 फरवरी से 30 मार्च 2026 के बीच संपन्न हुई थीं।

TBSE Result 2026 कैसे चेक करें?

छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं:

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट TBSE Result Portal पर जाएं।

स्टेप 2. “TBSE Madhyamik Result 2026” या “TBSE Higher Secondary Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर और जरूरी जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 4. Submit बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 6. भविष्य के लिए रिजल्ट डाउनलोड करके प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

मार्कशीट में जरूर जांचें ये डिटेल्स

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद छात्र अपनी मार्कशीट में निम्न जानकारी जरूर जांच लें:

छात्र का नाम और व्यक्तिगत विवरण

रोल नंबर

कक्षा 12वीं के लिए स्ट्रीम

विषयवार अंक

कुल प्राप्तांक

पास/फेल स्टेटस

यदि किसी प्रकार की गलती दिखाई दे तो तुरंत स्कूल या बोर्ड कार्यालय से संपर्क करें।

TBSE Passing Marks 2026

त्रिपुरा बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना जरूरी है। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अलग-अलग पास होना आवश्यक है। कुल मिलाकर 33 प्रतिशत एग्रीगेट अंक भी जरूरी होंगे।

पिछले वर्षों में कब जारी हुए थे रिजल्ट?

2025- 30 अप्रैल

2024- 24 मई

2023- 5 जून

2022- 6 जुलाई

इस बार बोर्ड 8 मई 2026 को रिजल्ट जारी कर रहा है।