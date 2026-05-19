DGE Tamil Nadu SSLC 10th Result 2026 LIVE Updates: सरकारी परीक्षा निदेशालय तमिल 10वीं बोर्ड परीक्षा (एसएसएलसी) 2026 का रिजल्ट 20 मई को सुबह 9:30 बजे जारी होगा। राज्यभर के 8 लाख से ज्यादा छात्र अपने नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से अपना मार्कशीट ऑफ़लाइन डाउनलोड कर सकते हैं।

कहां चेक करें टीएन एसएसएलसी रिजल्ट 2026

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपना टीएन एसएसएलसी रिजल्ट 2026 को नीचे दी गई वेबसाइट और पोर्टल पर चेक कर सकेंगे।

tnresults.nic.in

dge.tn.gov.in

DigiLocker

UMANG APP

TN SSLC Result 2026 ऐसे चेक करें

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट tnresults.nic.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “TN SSLC Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 6. मार्कशीट डाउनलोड कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।

DigiLocker से ऐसे डाउनलोड करें डिजिटल मार्कशीट

स्टेप 1. DigiLocker की ऐप या पोर्टल को ओपन करें।

स्टेप 2. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार लिंक्ड अकाउंट से लॉगिन करें।

स्टेप 3. “Tamil Nadu Class 10 Result 2026” सर्च करें।

स्टेप 4. रोल नंबर और जरूरी जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 5. डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सेव करें।

यदि छात्र पहले से DigiLocker पर रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो वे मोबाइल नंबर OTP के जरिए नया अकाउंट बनाकर आसानी से डिजिटल मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं।

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