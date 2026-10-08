तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन (TNPSC) ने संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-IV यानी ग्रुप 4 सर्विसेज 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से अलग-अलग सरकारी पद और सूची में कुल 6,574 पद शामिल होंगे। इनमें ग्राम प्रशासनिक अधिकारी (वीएओ), जूनियर असिस्टेंट, टाइपिस्ट, स्टेनो-टाइपिस्ट, फॉरेस्ट गार्ड, बिल कलेक्टर समेत कई पद शामिल हैं।

आवेदन प्रक्रिया शुरू

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 6 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुकी है और अब इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 5 नवंबर 2026 रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। ग्रुप 4 की लिखित परीक्षा 10 जनवरी 2027 को सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित की जाएगी।

TNPSC Group 4 में किन पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती में कई विभागों के पद शामिल किए गए हैं। प्रमुख पदों में शामिल हैं:

ग्राम प्रशासनिक अधिकारी (VAO)

जूनियर असिस्टेंट

बिल कलेक्टर

टैक्स रजिस्टर/राजस्व से जुड़े पद

टाइपिस्ट

स्टेनो-टाइपिस्ट

एग्जीक्यूटिव ऑफिसर

कोऑपरेटिव सोसायटी से जुड़े पद

लैब असिस्टेंट

सेल्स असिस्टेंट

फॉरेस्ट गार्ड

अन्य विभागीय पद

TNPSC Group 4 Recruitment 2026: जरूरी जानकारी

जानकारी विवरण भर्ती आयोग तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (TNPSC) परीक्षा संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-IV ग्रुप ग्रुप 4 सर्विसेज नोटिफिकेशन नंबर 11/2026 कुल पद 6,574 आवेदन शुरू 6 अक्टूबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 5 नवंबर 2026 आवेदन माध्यम ऑनलाइन परीक्षा तारीख 10 जनवरी 2027 परीक्षा समय सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 बजे तक परीक्षा अवधि 3 घंटे

10वीं पास उम्मीदवारों के लिए भी मौका

टीएनपीएससी ग्रुप 4 भर्ती में कई पदों के लिए एसएसएलसी यानी 10वीं पास होना पर्याप्त है। हालांकि सभी पदों की शैक्षणिक योग्यता समान नहीं है। कुछ पदों के लिए 12वीं, ग्रेजुएशन, B.Com या संबंधित तकनीकी/विशेष योग्यता भी मांगी गई है।

TNPSC Group 4 Recruitment 2026: पदों का ब्योरा

जूनियर असिस्टेंट-मिनिस्ट्रियल सर्विस 2,638 टाइपिस्ट-मिनिस्ट्रियल सर्विस 856 टाइपिस्ट-ज्यूडिशियल सर्विस 377 जूनियर असिस्टेंट-ज्यूडिशियल सर्विस 252 स्टेनो-टाइपिस्ट-मिनिस्ट्रियल सर्विस 209 स्टेनो-टाइपिस्ट-ज्यूडिशियल सर्विस 145 VAO 291 बिल कलेक्टर 107 रेवेन्यू असिस्टेंट 96 फॉरेस्ट गार्ड 40 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 46

इसके अलावा अन्य विभागों और संस्थानों के पद भी कुल 6,574 रिक्तियों में शामिल हैं। पदवार संख्या में उम्मीदवारों को अंतिम रूप से TNPSC के नोटिफिकेशन को आधार मानना चाहिए।

उम्र सीमा कितनी है?

टीएनपीएससी ग्रुप 4 भर्ती में सामान्य तौर पर न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से शुरू होती है। कई पदों के लिए अधिकतम उम्र सीमा अलग-अलग निर्धारित की गई है और कुछ पदों/श्रेणियों में नियमों के अनुसार छूट भी लागू होती है।

TNPSC Group 4 Exam Pattern: तीन घंटे की परीक्षा

ग्रुप 4 की लिखित परीक्षा 10 जनवरी 2027 को होगी। परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक चलेगी और परीक्षा में मुख्य रूप से दो हिस्से होंगे, पहले हिस्से में अनिवार्य तमिल भाषा पात्रता परीक्षा और दूसरे हिस्से में सामान्य अध्ययन और एप्टीट्यूड/मानसिक योग्यता की परीक्षा होगी। सामान्य अध्ययन में 75 प्रश्न और Aptitude & Mental Ability में 25 प्रश्न शामिल होंगे। तमिल भाषा पात्रता परीक्षा में 100 प्रश्न/अंक का हिस्सा होगा।

चयन में इंटरव्यू नहीं होगा

टीएनपीएससी ग्रुप 4 भर्ती की एक अहम बात यह है कि चयन प्रक्रिया में सामान्य ग्रुप 4 पदों के लिए लिखित परीक्षा के बाद प्रमाणपत्र सत्यापन और काउंसलिंग होगी। ग्रुप 4 के लिए इंटरव्यू नहीं है। यानी उम्मीदवार का फोकस लिखित परीक्षा की तैयारी पर होना चाहिए और आवेदन के बाद परीक्षा पैटर्न के अनुसार नियमित अभ्यास करना जरूरी होगा।

आवेदन शुल्क कितना है?

पहली बार टीएनपीएससी की वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने वाले उम्मीदवारों के लिए 150 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क है। यह रजिस्ट्रेशन पांच साल तक वैध रहता है। इसके अलावा Group 4 परीक्षा के लिए 100 रुपये परीक्षा शुल्क देना होगा। पात्र छूट प्राप्त वर्गों को नियमानुसार फीस में छूट दी जाएगी।

TNPSC Group 4 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?

ऑनलाइन आवेदन के लिए उम्मीदवारों को TNPSC के आवेदन पोर्टल पर जाना होगा।

स्टेप 1: TNPSC की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।

स्टेप 2: One Time Registration पूरा करें या पहले से बने लॉगिन से आगे बढ़ें।

स्टेप 3: Group 4 Services 2026 का आवेदन लिंक चुनें।

स्टेप 4: अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें।

स्टेप 5: जिस पद के लिए पात्र हैं, उसका चयन करें।

स्टेप 6: जरूरी फोटो, हस्ताक्षर और अन्य विवरण अपलोड करें।

स्टेप 7: लागू आवेदन/परीक्षा शुल्क जमा करें।

स्टेप 8: फॉर्म सबमिट करने के बाद उसकी कॉपी सुरक्षित रख लें।

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