TN 11th Plus One Result 2020 Date: कल इतने बजे आएगा 11वीं का परिणाम, जानिए कैसे करें चेक

TN 11th Plus One Result 2020 Date: परिणाम 2020 चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट tnresults.nic.in या dge.tn.nic.in पर जाएं।

TN Board Plus One 11th Result 2020 Date and time: सरकारी परीक्षा निदेशालय (The Directorate of Government Examination), तमिलनाडु प्लस वन (11वीं क्लास) के परिणाम घोषित करने वाला है। लंबे समय से छात्रों को अपने परिणामों का इंतजार था, जो कल खत्म होने वाला है। इस साल प्लस वन की परीक्षा दे चुके छात्र अब जल्द ही तमिलनाडु बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट tnresults.nic.in, dge1.tn.nic.in, और dge2.tn.nic.in पर विजिट करके अपने परिणाम चेक कर सकते हैं। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री के. ए. सेनगोट्टायन ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर परिणाम घोषित करने की तारीख और समय का ऐलान कर दिया है।

दरअसल, तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री के. ए. सेनगोट्टायन ने 11वीं के छात्रों की जिज्ञासा को विराम देते हुए अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से बताया कि विभाग शुक्रवार 31 जुलाई, 2020 को प्लस वन यानी कक्षा 11वीं परीक्षा परिणाम 2020 की घोषणा करेगा। इसके साथ ही निदेशालय 31 जुलाई को 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम भी जारी करेगा। परिणाम सुबह 9.30 बजे के बाद आधिकारिक वेबसाइट्स पर जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि छात्र अपनी परीक्षा के परिणाम मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं।

ऑनलाइन रिजल्ट चेक करने का तरीका

चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट tnresults.nic.in या dge.tn.nic.in पर जाएं।

चरण 2: होमपेज पर, TN कक्षा 11वीं परीक्षा परिणाम 2020 का एक्टिव लिंक मिलेगा।

चरण 3: रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा, जहां छात्रों को अपना रोल नंबर और मांगी गई जरूरी डिटेल दर्ज करनी होगी।

चरण 4: आपका परिणाम कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा।

चरण 5: छात्र अपने रिजल्ट की सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं।

