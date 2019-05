Tamil Nadu 11th Plus One result 2019 तमिलनाडु बोर्ड अपना प्लस 1 मतलब 11वीं का रिजल्ट जारी करने जा रहा है। DGE तमिलनाडु की तरफ से इसके जारी होने की तारीख की घोषणा कर दी है। class 11 या HSE plus one का रिजल्ट 8 मई को सुबह करीब 9 बजकर 30 मिनट पर जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहल SSLC और प्लस 2 का रिजल्ट भी सुबह 9 बजकर 30 मिनट पर ही जारी किया गया था। आपको बता दें कि पिछले साल रिजल्ट 30 मई को जारी किया गया था। पिछले साल का पासिंग पर्सेंटेज 94.6 फीसदी रहा था। तमिलनाडु एचएससी प्लस 1 के एग्जाम में 87.4 फीसदी लड़के पास हुए थे।

TN HSE +1 result 2019: How to download: इस बोर्ड का रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट tnresults.nic.in पर जाएं। इसके बाद वहां होमपेज पर HSE +1 result का लिंक दिखाई देगा। उस पर क्लिक करें। अब नया पेज खुल जाएगा। अब इस नए पेज पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर सबमिट कर दें। सबमिट करते ही रिजल्ट आपके सामने होगा। स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा थर्ड पार्टी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट यहां क्लिक करके ऐप में चेक कर सकते हैं।

पिछले साल 11वीं के लिए 8,63,668 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से 8,47,648 स्टूडेंट्स रेगुलर के थे। इनमें से 7,73,844 स्टूडेंट्स पास हो गए थे। वहीं 36,380 स्टूडेंट्स के 500 से ज्यादा नंबर आए थे। एरोड जिला में पासिंग पर्सेंटेज सबसे ज्यादा रहा था। वहीं का रिजल्ट 97.28 फीसदी रहा था।

