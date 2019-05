Tnresults.nic.in, TN Board 11th +1 Result 2019 Declared at dge1.tn.nic.in LIVE: तमिलनाडु बोर्ड +1 का रिजल्ट जारी, 95% पास

TN Board Plus One Result 2019: इसमें कुल 9 लाख स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था।

TN Board +1 11th Result 2019 Live Updates: Tamil Nadu class 11 or HSE plus one result आज जारी किया जाएगा। रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक किया जा सकेगा। इस साल के प्सस 2 की बात करें तो कुल पासिंग पर्सेंटेज 91.3 फीसदी रहा था। इस साल भी लड़कियों ने लड़कों से अच्छा पर्फोर्म किया था। इस साल का कुल 93.64 फीसदी लड़कियां पास हुई थीं। इसके अलावा 88.57 फीसदी लड़के पास हुए थे। Directorate of Government Examinations (DGE) Tamil Nadu प्लस 1 का रिजल्ट 9 बजकर 30 मिनट पर जारी करेगा। इसके लिए एग्जाम 13 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक हुए थे। इसमें कुल 9 लाख स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था।

TN Plus One 11th Result 2019: Check Result Here

स्टूडेंट्स रिजल्ट जारी होने के बाद बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट्स tnresults.nic.in, dge.tn.nic.in और dge.tn.gov.in पर चेक कर पाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स के पास SMS से भी चेक करने का ऑप्शन होगा। वहीं अगर मोबाइल ऐप में यहां क्लिक करके रिजल्ट चेक कर पाएंगे। आधिकारिक वेबसाइट्स के अलावा रिजल्ट थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पर भी चेक किया जा सकेगा।

