TN Plus One 11th Result 2020: परिणाम मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। (फाइल फोटो)

TN Board Plus One 11th Result 2020 at tnresults.nic.in, dge1.tn.nic.in Live Updates: सरकारी परीक्षा निदेशालय (DGE) तमिलनाडु प्लस वन ( कक्षा11वीं) के परिणाम जल्द घोषित करने वाला है। तमिलनाडु स्कूल शिक्षा मंत्री के. ए. सेनगोट्टायन ने 11वीं के छात्रों की जिज्ञासा को विराम देते हुए अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से बताया कि विभाग शुक्रवार 31 जुलाई, 2020 को प्लस वन यानी कक्षा 11वीं परीक्षा परिणाम 2020 की घोषणा करेगा। इसके साथ ही निदेशालय 31 जुलाई को 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम भी जारी करेगा। परिणाम सुबह 9.30 बजे के बाद तमिलनाडु बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट tnresults.nic.in, dge1.tn.nic.in, और dge2.tn.nic.in पर विजिट करके अपने परिणाम चेक कर सकते हैं। राज्य शिक्षा मंत्री ने बताया कि छात्र अपनी परीक्षा के परिणाम मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं।

TN Board 11th Result 2020 Date & Time: Check Here

बता दें कि, TN 11th Plus One परीक्षा के लिए हर साल लगभग 8 लाख से अधिक छात्र शामिल होते हैं। पिछले साल TN HSE +1 एक्जाम में बैठने वाले छात्रों की संख्या 8,06,799 थी। इनमें से लड़कों की संख्या 3,66,596 थी और लड़कियों की संख्या 4,35,176 थी। कुल पास प्रतिशत 95.0 प्रतिशत रहा था। इनमें लड़कों का पास प्रतिशत 93.3 प्रतिशत था जबकि लड़कियों का पास प्रतिशत 96.5 प्रतिशत रहा था।

Tamil Nadu Board 11th Plus One Result 2020 LIVE: Check Updates