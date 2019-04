Tnresults.nic.in, TN Tamil Nadu Board +2 12th Result 2019 LIVE Updates: यहां चेक करें रिजल्ट! जानिए कब और कैसे

TN Tamil Nadu Board HSE +2 12th Result 2019 Live Updates: तमिलनाडु बोर्ड आज 19 अप्रैल को HSE / plus two or Class 12 board exam का रिजल्ट जारी करने जा रहा है। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट्स पर जारी किया जाएगा। रिजल्ट की आधिकारिक वेबसाइट tnresults.nic.in, dge.tn.gov.in, dge.tn.nic.in हैं। रिजल्ट जारी होने का समय सुबह 9:30 बजे है। इसके लिए एग्जाम 14 मार्च को खत्म हो गए थे। पिछले साल तमिलनाडु बोर्ड का रिजल्ट 91.1 फीसदी रहा था। पिछले साल लड़कियों का पासिंग पर्सेंटेज लड़कों से ज्यादा था। 2018 में 94.1 फीसदी लड़कियां पास हुई थीं वहीं 87.7 फीसदी लड़के पास हुए थे।

TN Board HSE +2 Result 2019 Date and Time: Check Here

पास होने के लिए स्टूडेंट्स को थ्योरी में 150 में से 30 नंबर लाने जरूरी हैं, वहीं प्रक्टिकल में 50 में से 40 नंबर लाने जरूरी हैं। तमिलनाडु बोर्ड का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट के अलावा थर्ड पार्टी वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप पर भी जारी किया जाएगा। यहां क्लिक करके ऐप में आप अपना रिजल्ट देखें सकते हैं।

TN Board +2 12th Result 2019: Here’s Result Direct Link