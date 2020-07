Tamil Nadu Board 12th +2 Result 2020 Live Updates: तमिलनाडु बोर्ड प्लस 2 का रिजल्ट, ये रहे चेक करने के लिंक

TN Board +2 12th Result 2020, Tamil Nadu TN Board HSC Plus Two 12th Result 2020 Date and Time Live Updates: तमिलनाडु सरकार आज Tamil Nadu 12th result 2020 घोषित कर सकती है। राज्य के शिक्षा मंत्री केए सेंगोत्तैयन ने पहले कहा था कि कक्षा 12 की उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन लगभग पूरा हो गया है और तमिलनाडु 12 वीं का परिणाम 2020 जुलाई के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा। सरकारी परीक्षा निदेशालय (DGE), तमिलनाडु के एक अधिकारी के मुताबिक तमिलनाडु 12 वीं परिणाम 2020 को 7 जुलाई तक घोषित किया जा सकता है। तमिलनाडु प्लस दो परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइटों, tnresults.nic पर उपलब्ध होंगे। में, dge1.tn.nic.in और dge2.tn.nic.in। विभिन्न निजी पोर्टलों पर भी 12वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा।

इस साल, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और TN प्लस दो परिणाम घोषणा में COVID-19 महामारी की वजह से देरी हुई है। पिछले साल, तमिलनाडु 12 वीं का रिजल्ट 19 अप्रैल को घोषित किया गया था। 91.30 फीसदी स्टूडेंट्स पिछले साल उच्च शिक्षा के लिए योग्य थे, 2018 से .02 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। तमिलनाडु ने पहले, कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने और आंतरिक मूल्यांकन और उपस्थिति के आधार पर स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का फैसला किया था। कक्षा 10 के परिणाम भी जल्द आने की उम्मीद है। हालांकि, TN 10th के परिणाम की तारीख अभी तय नहीं हुई है।

