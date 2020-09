Thank You Coronavirus Helpers Google Doodle: Thank You Coronavirus Helpers Google Doodle: गूगल के डूडल की खास पहचान है क्योंकि वह हर किसी बड़े इवेंट पर कुछ न कुछ बनाता है। आज भी गूगल ने खास डूडल बनाया है। आज का डूडल उन योद्धाओं को समर्पित है जो कि कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब कोरोना वॉरियर्स को गूगल ने आज डूडल के माध्यम से धन्यवाद बोला है। गूगल ने अपने डूडल में डॉक्टरों, नर्सों, डिलीवरी स्टाफ, किसानों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं, स्वच्छता कार्यकर्ताओं, किराने के कर्मचारियों और आपातकालीन सेवाओं के कर्मचारियों सहित एक रचनात्मक डूडल के साथ सभी कोरोनोवायरस सहायकों को थैंक्यू बोला है।

इस बार का डूडल उन डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के लिए है जो अपनी जान दांव पर लगाकर लोगों को कोरोना से बचाने में लगे हुए हैं। इस डूडल में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को उनके इस काम के लिए धन्यवाद किया गया है। दुनिया भर में कोरोनोवायरस संकट से प्रभावित होने के साथ, लोग महामारी से लड़ने में एक दूसरे की मदद करने के लिए एक साथ आ रहे हैं और नए Google डूडल ने उन लोगों को सम्मानित किया है। Google ने इसके बारे में कहा कि कोविड -19 दुनिया भर के समुदायों को प्रभावित कर रहा है, लोग अब एक-दूसरे की मदद करने के लिए एक साथ आ रहे हैं।