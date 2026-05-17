तेलंगाना काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन (TGCHE) ने 17 मई 2026, रविवार को टीएस ईएएमसीईटी 2026 परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। जो कैंडिडेट तेलंगाना इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और फार्मेसी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (TS EAPCET/EAMCET) में शामिल हुए थे वह ऑफिशियल वेबसाइट eapcet.tgche.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बता दें कि यह परीक्षा 2 मई से लेकर 5 मई के बीच आयोजित हुई थी। काउंसिल ने इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर, फार्मेसी दोनों स्ट्रीम के टॉपर्स की पूरी लिस्ट, रैंक कार्ड भी जारी कर दिया है।

टॉपर्स के नाम भी जारी

इस साल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में मेडचल-मलकाजगिरी जिले की एम रुशी ने ऑल इंडिया रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। एम रुशी ने कुल 156.63532 मार्क्स के साथ शानदार स्कोर करके प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं ​​एग्रीकल्चर और फार्मेसी स्ट्रीम में हैदराबाद के मुक्करम अहमद 150.177079 मार्क्स के साथ टॉपर बने हैं।

टीएस ईएएमसीईटी 2026: टॉपर्स लिस्ट

रैंक उम्मीदवार का नाम जिला अंक 1 एम रूशी मेडचल-मलकाजगिरि 156.63532 2 Bejugama Anshul हैदराबाद 148.708176 3 मराका वमसिधर रेड्डी कडपा 147.056336 4 जोनाला रोशन मणिदीप रेड्डी गुंटूर 144.445408 5 अदुला साई निकिथ महबूबनगर 143.307835

कहां और कैसे चेक करें रिजल्ट?

TS EAPCET 2026 रिजल्ट और रैंक कार्ड देखने के लिए कैंडिडेट को ऑफिशियल पोर्टल पर लॉगिन विंडो में अपना TS EAPCET हॉल टिकट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि डालनी होगी।

स्कोरकार्ड में सब्जेक्ट के हिसाब से मार्क्स, टोटल स्कोर, क्वालिफाइंग स्टेटस और एंट्रेंस एग्जाम में कैंडिडेट को मिली रैंक जैसी डिटेल्स होंगी।

रिजल्ट आने के बाद आगे की प्रक्रिया?

टीएस ईएएमसीईटी 2026 का रिजल्ट जारी होने के बाद तेलंगाना राज्य उच्च शिक्षा परिषद (TGCHE) काउंसलिंग राउंड आयोजित करेगी। टीएस ईएएमसीईटी 2026 के परिणामों के अनुसार योग्य उम्मीदवार काउंसलिंग में शामिल होने के पात्र होंगे। काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में आगे जानकारी दी जाएगी। काउंसलिंग केवल ऑनलाइन माध्यम से होगी, जिसमें पंजीकरण, विकल्प चयन और सीट संबंधी जानकारी शामिल होगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।