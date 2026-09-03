आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय/महोदया, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार।

आज हम सभी यहां शिक्षक दिवस के अवसर पर एकत्र हुए हैं। सबसे पहले मैं अपने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता/देती हूं।

शिक्षक हमारे जीवन में केवल किताबों का ज्ञान देने वाले व्यक्ति नहीं होते, बल्कि वे हमें सही और गलत के बीच अंतर समझाते हैं। वे हमारी गलतियों को सुधारते हैं, हमारी प्रतिभा को पहचानते हैं और हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं।

हर सफल व्यक्ति के पीछे उसके माता-पिता के साथ-साथ उसके शिक्षकों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षक हमें सपने देखना ही नहीं, बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करना भी सिखाते हैं।

5 सितंबर का दिन भारत के महान शिक्षक और दार्शनिक डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती है। उनके शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को सम्मान देने के लिए इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।

अंत में मैं अपने सभी शिक्षकों से यही कहना चाहूंगा/चाहूंगी कि आपके द्वारा दिया गया ज्ञान हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आपके मार्गदर्शन के लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे।

धन्यवाद। जय हिंद