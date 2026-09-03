Teachers Day 2026 Speech in Hindi: भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के महान शिक्षाविद, दार्शनिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। स्कूल-कॉलेजों में इस दिन विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। छात्र अपने शिक्षकों के सम्मान में भाषण, कविता, शायरी और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं।
5 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है शिक्षक दिवस? Link पर क्लिक करके पाएं जानकारी
अगर आप भी Teachers Day 2026 Speech in Hindi की तैयारी कर रहे हैं और स्कूल के कार्यक्रम में प्रभावशाली भाषण देना चाहते हैं, तो यहां आपके लिए आसान और शानदार भाषण दिया गया है। इसे छात्र अपनी कक्षा और कार्यक्रम के अनुसार छोटा या बड़ा कर सकते हैं।
शिक्षक दिवस 5 सितंबर को स्कूल में बोलनी है स्पीच तो यहां से करें तैयारी, चेक करें 5 छोटे लेकिन दमदार भाषण
Teachers Day 2026 Speech in Hindi LIVE: शिक्षक दिवस पर सुनाएं ये छोटी कविता
गुरु वो दीप हैं, जो राह दिखाते हैं,
अंधेरे जीवन में उजियारा लाते हैं।
गलती पर डांटकर सही राह बताते हैं,
हर मुश्किल में आगे बढ़ना सिखाते हैं।
किताबों से आगे जीवन का ज्ञान देते हैं,
गिरने पर फिर उठने की उड़ान देते हैं।
गुरु का सम्मान हमेशा दिल में रहेगा,
उनका दिया ज्ञान जीवनभर साथ रहेगा।
Teachers Day 2026 Speech in Hindi LIVE: शिक्षक दिवस पर छात्रों के लिए हिंदी भाषण
आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय/महोदया, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार।
आज हम सभी यहां शिक्षक दिवस के अवसर पर एकत्र हुए हैं। सबसे पहले मैं अपने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता/देती हूं।
शिक्षक हमारे जीवन में केवल किताबों का ज्ञान देने वाले व्यक्ति नहीं होते, बल्कि वे हमें सही और गलत के बीच अंतर समझाते हैं। वे हमारी गलतियों को सुधारते हैं, हमारी प्रतिभा को पहचानते हैं और हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं।
हर सफल व्यक्ति के पीछे उसके माता-पिता के साथ-साथ उसके शिक्षकों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। शिक्षक हमें सपने देखना ही नहीं, बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करना भी सिखाते हैं।
5 सितंबर का दिन भारत के महान शिक्षक और दार्शनिक डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती है। उनके शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को सम्मान देने के लिए इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अंत में मैं अपने सभी शिक्षकों से यही कहना चाहूंगा/चाहूंगी कि आपके द्वारा दिया गया ज्ञान हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आपके मार्गदर्शन के लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे।
धन्यवाद। जय हिंद