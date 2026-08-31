Teachers Day Speech in Hindi 2026: शिक्षक दिवस छात्रों के लिए अपने गुरुजनों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का खास अवसर है। स्कूलों में इस दिन भाषण, कविता, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन महान शिक्षक, दार्शनिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है।

अगर आप भी शिक्षक दिवस 2026 के मौके पर स्कूल में भाषण देने वाले हैं और सोच रहे हैं कि मंच पर क्या बोलें, तो यहां अलग-अलग अंदाज में 5 बेहतरीन हिंदी स्पीच दी गई हैं। इनमें से अपनी कक्षा और कार्यक्रम के अनुसार कोई भी भाषण चुन सकते हैं।

Teachers Day Speech in Hindi 2026: शिक्षक दिवस पर भावपूर्ण भाषण

आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय/महोदया, सम्मानित शिक्षकगण, सभी अतिथिगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार।

आज मेरे लिए बेहद खुशी और गर्व का दिन है, क्योंकि आज मुझे उन महान लोगों के बारे में कुछ शब्द कहने का अवसर मिला है, जो हमारे जीवन को सही दिशा देने का काम करते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हमारे शिक्षकों की। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

हर साल 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के महान शिक्षक, दार्शनिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती का दिन भी है। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान और शिक्षकों के प्रति उनके सम्मान को देखते हुए उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।

हमारे जीवन में शिक्षक की भूमिका केवल इतनी नहीं है कि वे हमें किताबों का पाठ पढ़ाते हैं। एक शिक्षक हमें यह भी सिखाता है कि जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना कैसे करना है। जब हम किसी सवाल का जवाब नहीं जानते, तो शिक्षक हमें जवाब तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं। जब हम असफल होते हैं, तो वे दोबारा प्रयास करने की हिम्मत देते हैं और जब हम सफल होते हैं, तो हमारी सफलता में सबसे ज्यादा खुशी हमारे शिक्षक को ही होती है।

एक अच्छा शिक्षक हमारे अंदर छिपी प्रतिभा को पहचानता है। कई बार विद्यार्थी खुद नहीं समझ पाता कि वह किस क्षेत्र में बेहतर कर सकता है, लेकिन शिक्षक उसकी क्षमता को पहचानकर उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।

हम सभी विद्यार्थियों की जिम्मेदारी भी है कि हम अपने शिक्षकों का सम्मान करें। केवल शिक्षक दिवस पर शुभकामनाएं देना ही पर्याप्त नहीं है। हमें उनके बताए अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए, अनुशासन का पालन करना चाहिए और ईमानदारी से पढ़ाई करनी चाहिए।

आज इस अवसर पर मैं अपने सभी शिक्षकों का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने हमें केवल पढ़ाया नहीं, बल्कि हमें बेहतर इंसान बनने की सीख दी है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि हमारे जीवन में कई लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन एक अच्छे शिक्षक की सीख जीवनभर हमारे साथ रहती है।

आप सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद

Teachers Day Speech in Hindi 2026: शिक्षक दिवस पर जोशीला भाषण

आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार।

आज का दिन हम सभी विद्यार्थियों के लिए बेहद खास है और आज हम उन लोगों के प्रति अपना सम्मान और आभार व्यक्त करने के लिए एकत्र हुए हैं, जिन्होंने हमारी जिंदगी को ज्ञान और संस्कारों से समृद्ध बनाया है। आज शिक्षक दिवस है और मैं अपने सभी गुरुजनों को शिक्षक दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं।

दोस्तों, हम अक्सर अपनी सफलता का श्रेय अपनी मेहनत, परिवार और अपनी प्रतिभा को देते हैं। लेकिन इस सफलता के पीछे हमारे शिक्षकों की मेहनत को कभी नहीं भूलना चाहिए। एक शिक्षक हमारे अंदर सिर्फ विषय का ज्ञान नहीं भरता, बल्कि हमारे सोचने का तरीका बदलता है।

जब हम छोटे होते हैं, तो हमें अक्षरों और शब्दों का ज्ञान शिक्षक ही देते हैं। आगे चलकर वही शिक्षक हमें गणित के सवाल हल करना, विज्ञान को समझना, इतिहास से सीख लेना और समाज में जिम्मेदार नागरिक की तरह रहना सिखाते हैं।

शिक्षक हमारी गलतियों पर हमें डांटते भी हैं। उस समय हमें उनकी डांट बुरी लग सकती है, लेकिन बाद में समझ आता है कि उस डांट के पीछे भी हमारा भविष्य बेहतर बनाने की भावना छिपी थी।

भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। वह एक महान शिक्षक और दार्शनिक थे तथा आगे चलकर देश के राष्ट्रपति भी बने। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति और समाज दोनों को बेहतर बनाने की ताकत है।

आज हम डिजिटल युग में रह रहे हैं। हमारे पास इंटरनेट, स्मार्टफोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अनेक साधन हैं। हम कुछ ही सेकंड में कोई जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन जानकारी और ज्ञान में अंतर होता है। सही जानकारी का सही इस्तेमाल करना हमें शिक्षक ही सिखाते हैं। इसलिए हमें अपने शिक्षकों को केवल स्कूल में पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। वे हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे भविष्य को आकार देने वाले लोग हैं।

आज मैं अपने सभी शिक्षकों से कहना चाहता हूं कि आपकी मेहनत शायद हमें हर दिन दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारी हर छोटी-बड़ी सफलता में आपका योगदान जरूर होता है। आपने हमें किताबें पढ़ना सिखाया, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने हमें जिंदगी पढ़ना सिखाया।

आप सभी गुरुजनों को मेरा शत-शत नमन। धन्यवाद।

Teachers Day Speech in Hindi 2026: शिक्षक दिवस पर सरल और भावुक भाषण

आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार।

आज मैं शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं अपने सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारे जीवन में माता-पिता के बाद अगर कोई व्यक्ति हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, तो वह हमारे शिक्षक होते हैं। माता-पिता हमें जीवन देते हैं और शिक्षक उस जीवन को सही दिशा देने का काम करते हैं।

शिक्षक वह व्यक्ति है जो हमारे भविष्य को आकार देता है। वह हमारी गलतियां सुधारता है, हमारी कमजोरियों को दूर करने में मदद करता है और हमारी खूबियों को पहचानकर उन्हें निखारता है।

हम सभी ने अपने स्कूल जीवन में कभी न कभी ऐसी परिस्थिति का सामना किया होगा जब हमें किसी विषय का कोई सवाल समझ नहीं आया। हमने शिक्षक से पूछा और उन्होंने उसी बात को अलग तरीके से समझाया। कई बार एक ही सवाल को समझाने के लिए शिक्षक कई उदाहरण देते हैं। यह उनकी मेहनत और धैर्य को दिखाता है।

शिक्षक दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने शिक्षकों का सम्मान केवल एक दिन नहीं, बल्कि हमेशा करना चाहिए। भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह महान शिक्षाविद और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती का दिन है। वे शिक्षा को समाज के विकास का महत्वपूर्ण आधार मानते थे।

आज शिक्षा का तरीका बदल रहा है। स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन पढ़ाई और नई तकनीक ने पढ़ने और पढ़ाने के तरीके को बदल दिया है। लेकिन शिक्षक की भूमिका आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तकनीक हमें जानकारी दे सकती है, लेकिन उस जानकारी का सही इस्तेमाल करना और सही निर्णय लेना शिक्षक हमें सिखाते हैं।

मेरे लिए शिक्षक वह दीपक हैं, जो खुद कठिनाइयों का सामना करते हुए दूसरों के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। आज मैं अपने सभी शिक्षकों से कहना चाहता हूं कि अगर हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाए, तो उसमें आपकी मेहनत और आशीर्वाद की बड़ी भूमिका होगी। आपने हमें सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं दिया, बल्कि हमें अच्छा इंसान बनने की सीख भी दी।

इसके लिए मैं अपने सभी शिक्षकों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।

Teachers Day Speech in Hindi 2026: शिक्षक दिवस पर मोटिवेशनल भाषण

सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों।

आज का दिन केवल एक समारोह मनाने का दिन नहीं है। आज का दिन उस व्यक्ति को धन्यवाद कहने का दिन है, जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। वह व्यक्ति है हमारा शिक्षक।

शिक्षक हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शकों में से एक होते हैं। जब हम कोई सपना देखते हैं, तो उसे पूरा करने के लिए मेहनत करना जरूरी होता है। लेकिन कई बार हमें यह पता नहीं होता कि शुरुआत कहां से करें। ऐसे समय में शिक्षक हमारी मदद करते हैं।

हमारी जिंदगी में असफलता भी आती है। परीक्षा में कम अंक मिल सकते हैं, प्रतियोगिता में हार हो सकती है या किसी लक्ष्य को हासिल करने में कई बार असफलता मिल सकती है। ऐसे समय में शिक्षक हमें बताते हैं कि एक असफलता हमारी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकती। एक शिक्षक हमें गिरकर दोबारा उठना सिखाता है।

भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इस दिन हम डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती भी मनाते हैं। वे महान शिक्षाविद, दार्शनिक और देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। उनका जीवन स्वयं इस बात का उदाहरण है कि शिक्षा और ज्ञान इंसान को कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं।

आज के समय में विद्यार्थियों के सामने अवसरों की कोई कमी नहीं है। इंटरनेट के जरिए दुनिया की जानकारी हमारे हाथ में है। लेकिन अवसरों के साथ चुनौतियां भी बढ़ी हैं। सोशल मीडिया का ध्यान भटकाना, गलत जानकारी और प्रतियोगिता के दबाव के बीच सही रास्ता चुनना आसान नहीं है। ऐसे समय में शिक्षक हमारे मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं।

मेरे विचार से एक अच्छे शिक्षक की पहचान केवल इस बात से नहीं होती कि उनके कितने विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंक लाते हैं। एक अच्छे शिक्षक की असली सफलता तब होती है जब उनका विद्यार्थी एक जिम्मेदार, ईमानदार और संवेदनशील इंसान बनता है।

इस शिक्षक दिवस पर हमें अपने शिक्षकों को सिर्फ फूल या कार्ड देकर धन्यवाद नहीं देना चाहिए। हमें उनके सपने को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें मेहनत करनी चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए और अपने जीवन में उनके दिए संस्कारों को अपनाना चाहिए।

मैं अपने सभी शिक्षकों को दिल से धन्यवाद देता हूं। आपने हमारी गलतियों को सुधारा, हमारी हिम्मत बढ़ाई और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। आप हमारे लिए सिर्फ शिक्षक नहीं, बल्कि हमारे भविष्य के निर्माता हैं। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद

Teachers Day Speech in Hindi 2026: शिक्षक दिवस पर धन्यवाद और आभार का भाषण

आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण, अभिभावकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार।

आज का दिन हमारे लिए बहुत विशेष है। आज हम अपने शिक्षकों के सम्मान में शिक्षक दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं अपने सभी शिक्षकों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं।

अगर हम अपने जीवन की शुरुआत से पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि हमारे हर कदम पर किसी न किसी शिक्षक ने हमारा मार्गदर्शन किया है। जब हमने पहली बार स्कूल जाना शुरू किया, तब शिक्षक ने हमें अक्षर पहचानना सिखाया। धीरे-धीरे उन्होंने हमें शब्द, वाक्य, किताबें और दुनिया को समझना सिखाया।

लेकिन शिक्षक का काम सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं होता। वह हमें समय की कीमत समझाता है। वह हमें अनुशासन सिखाता है। वह बताता है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। वह हमें सिखाता है कि सफलता मिलने पर घमंड नहीं करना चाहिए और असफलता मिलने पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।

हर विद्यार्थी का स्वभाव अलग होता है। किसी को गणित पसंद होता है, किसी को विज्ञान, किसी को खेल और किसी को कला। एक अच्छे शिक्षक की खूबसूरती यह है कि वह हर बच्चे की क्षमता को पहचानने की कोशिश करता है।

भारत में शिक्षक दिवस हर वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती का अवसर भी है। वह एक महान शिक्षक और दार्शनिक थे। उनका जीवन हमें बताता है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना नहीं, बल्कि एक बेहतर समाज और बेहतर इंसान का निर्माण करना है।

आज हम तकनीक के दौर में जी रहे हैं। हमारे पास पढ़ाई के लिए कई डिजिटल माध्यम हैं। हम ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं, ई-बुक पढ़ सकते हैं और कुछ ही सेकंड में जानकारी खोज सकते हैं। लेकिन शिक्षक की जगह कोई तकनीक पूरी तरह नहीं ले सकती, क्योंकि शिक्षक हमें केवल जानकारी नहीं देते, बल्कि अनुभव, संस्कार और सही दिशा भी देते हैं।

इस शिक्षक दिवस पर मैं अपने सभी शिक्षकों से कहना चाहता हूं कि आपकी मेहनत हमारे भविष्य की नींव है। आपकी कही हुई छोटी-सी बात भी कभी-कभी हमारी जिंदगी का बड़ा फैसला बदल देती है।

आज मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं ईमानदारी से पढ़ाई करूंगा, अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करूंगा और एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास करूंगा।

मेरे सभी गुरुजनों को मेरा नमन और शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद