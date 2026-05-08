Tripura Board TBSE 10th, 12th Result 2026 LIVE: त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (टीबीएसई) आज यानि 8 मई 2026 को टी.बी.एस. 10वीं माध्यमिक शिक्षा परिणाम 2026 और टी.बी.एस. 12वीं कक्षा 12वीं कक्षा परिणाम 2026 दोपहर 12 बजे परिणाम घोषित करेगा। परीक्षा में शामिल छात्र- फ़्लोरिडा आधिकारिक वेबसाइट पर विक्रेता अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। त्रिपुरा बोर्ड 10वीं, 12वीं रिजल्ट चेक करने की स्टेप-बाय-स्टेप एसोसिएट और त्रिपुरा बोर्ड रिजल्ट 2026 डायरेक्ट डाउनलोड लिंक की पूरी जानकारी यहां दी गई है।

आधिकारिक वेबसाइट के अलावा छात्र त्रिपुरा बोर्ड 10वीं, 12वीं रिजल्ट 2026 को IE Education Portal पर भी चेक कर सकते हैं।

कब हुई थीं परीक्षाएं?

TBSE कक्षा 12वीं हायर सेकेंडरी परीक्षाएं 25 फरवरी से 3 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थीं। वहीं, कक्षा 10वीं माध्यामिक परीक्षाएं 25 फरवरी से 23 मार्च 2026 तक चली थीं।

कहां चेक करें TBSE Result 2026?

छात्र निम्नलिखित आधिकारिक वेबसाइट्स पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं:

tbresults.tripura.gov.in

tbse.tripura.gov.in

TBSE 10th, 12th Result 2026 कैसे चेक करें?

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट tbresults.tripura.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. “Higher Secondary Examination Result 2026” या “Madhyamik Examination Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।

स्टेप 6. भविष्य के उपयोग के लिए मार्कशीट डाउनलोड या प्रिंट कर लें।

ऑनलाइन मार्कशीट में क्या जांचें?

रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद छात्र अपनी ऑनलाइन मार्कशीट में निम्नलिखित जानकारियां ध्यान से जांच लें:

छात्र का नाम

रोल नंबर

विषयवार अंक

डिवीजन

पास/फेल स्टेटस

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन उपलब्ध स्कोरकार्ड प्रोविजनल होगा। ओरिजिनल मार्कशीट और प्रमाणपत्र बाद में संबंधित स्कूलों द्वारा वितरित किए जाएंगे।

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