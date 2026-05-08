Tripura Board TBSE 10th, 12th Result 2026 LIVE: त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (टीबीएसई) आज यानि 8 मई 2026 को टी.बी.एस. 10वीं माध्यमिक शिक्षा परिणाम 2026 और टी.बी.एस. 12वीं कक्षा 12वीं कक्षा परिणाम 2026 दोपहर 12 बजे परिणाम घोषित करेगा। परीक्षा में शामिल छात्र- फ़्लोरिडा आधिकारिक वेबसाइट पर विक्रेता अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। त्रिपुरा बोर्ड 10वीं, 12वीं रिजल्ट चेक करने की स्टेप-बाय-स्टेप एसोसिएट और त्रिपुरा बोर्ड रिजल्ट 2026 डायरेक्ट डाउनलोड लिंक की पूरी जानकारी यहां दी गई है।
आधिकारिक वेबसाइट के अलावा छात्र त्रिपुरा बोर्ड 10वीं, 12वीं रिजल्ट 2026 को IE Education Portal पर भी चेक कर सकते हैं।
कब हुई थीं परीक्षाएं?
TBSE कक्षा 12वीं हायर सेकेंडरी परीक्षाएं 25 फरवरी से 3 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थीं। वहीं, कक्षा 10वीं माध्यामिक परीक्षाएं 25 फरवरी से 23 मार्च 2026 तक चली थीं।
कहां चेक करें TBSE Result 2026?
छात्र निम्नलिखित आधिकारिक वेबसाइट्स पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं:
tbresults.tripura.gov.in
tbse.tripura.gov.in
TBSE 10th, 12th Result 2026 कैसे चेक करें?
स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट tbresults.tripura.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2. “Higher Secondary Examination Result 2026” या “Madhyamik Examination Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 3. अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।
स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।
स्टेप 5. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।
स्टेप 6. भविष्य के उपयोग के लिए मार्कशीट डाउनलोड या प्रिंट कर लें।
ऑनलाइन मार्कशीट में क्या जांचें?
रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद छात्र अपनी ऑनलाइन मार्कशीट में निम्नलिखित जानकारियां ध्यान से जांच लें:
छात्र का नाम
रोल नंबर
विषयवार अंक
डिवीजन
पास/फेल स्टेटस
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन उपलब्ध स्कोरकार्ड प्रोविजनल होगा। ओरिजिनल मार्कशीट और प्रमाणपत्र बाद में संबंधित स्कूलों द्वारा वितरित किए जाएंगे।
tbse.tripura.gov.in, TBSE 10th, 12th Result 2026 LIVE: कहां से मिलेगी ओरिजनल मार्कशीट
TBSE बोर्ड ने कहा है कि ऑनलाइन रिजल्ट केवल तत्काल जानकारी के लिए जारी किया जाएगा। मूल मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट बाद में संबंधित स्कूलों के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। छात्र किसी भी प्रवेश प्रक्रिया के दौरान ऑनलाइन स्कोरकार्ड का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि अंतिम सत्यापन के लिए ओरिजिनल दस्तावेज जरूरी होंगे। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपनी मार्कशीट डाउनलोड करने के बाद उसे सुरक्षित फोल्डर में सेव करें और एक प्रिंट कॉपी भी अपने पास रखें।
tbse.tripura.gov.in, TBSE 10th, 12th Result 2026 LIVE: रिजल्ट के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल
Tripura Board Result 2026 चेक करने के लिए छात्रों को इंटरनेट कनेक्शन और सही लॉगिन डिटेल्स की आवश्यकता होगी। रोल नंबर गलत दर्ज करने पर रिजल्ट स्क्रीन पर नहीं दिखाई देगा। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे एडमिट कार्ड अपने पास रखें ताकि जानकारी सही तरीके से भर सकें। रिजल्ट जारी होने के बाद वेबसाइट स्लो हो सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। कुछ देर बाद वेबसाइट दोबारा खोलने पर रिजल्ट आसानी से देखा जा सकता है।
tbse.tripura.gov.in, TBSE 10th, 12th Result 2026 LIVE: 12वीं रिजल्ट के बाद कॉलेज प्रवेश प्रक्रिया
TBSE 12वीं रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद कॉलेज एडमिशन प्रक्रिया तेज हो जाएगी। कई यूनिवर्सिटी और कॉलेज 12वीं के अंकों के आधार पर प्रवेश देते हैं। छात्र रिजल्ट घोषित होने के तुरंत बाद आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार छात्रों को कॉलेज चयन करते समय कोर्स, फीस और प्लेसमेंट जैसी बातों पर ध्यान देना चाहिए। रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद उसकी कई कॉपी सुरक्षित रखना उपयोगी रहेगा क्योंकि एडमिशन प्रक्रिया में इसकी जरूरत पड़ सकती है।
tbse.tripura.gov.in, TBSE 10th, 12th Result 2026 LIVE: ध्यान से करें स्ट्रीम का चुनाव
TBSE Madhyamik Result 2026 में पास होने वाले छात्रों के लिए अगला कदम 11वीं में प्रवेश लेना होगा। छात्र अपनी रुचि और करियर योजना के अनुसार साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम चुन सकते हैं। शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि छात्रों को स्ट्रीम चुनते समय अपनी क्षमता और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए। रिजल्ट के बाद कई स्कूलों में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसलिए छात्रों को जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखने की सलाह दी गई है।
tbse.tripura.gov.in, TBSE 10th, 12th Result 2026 LIVE: कब एक्टिव होगा लिंक
Tripura Board ने इस वर्ष 10वीं और 12वीं परीक्षाएं निर्धारित समय पर सफलतापूर्वक आयोजित की थीं। अब छात्र रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं जो आज दोपहर 12 बजे खत्म होने वाला है। बोर्ड के अनुसार परिणाम पूरी पारदर्शिता के साथ तैयार किए गए हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपनी मार्कशीट ऑनलाइन डाउनलोड कर पाएंगे। बोर्ड अधिकारियों ने कहा है कि छात्रों को किसी भी अनधिकृत वेबसाइट से बचना चाहिए। केवल आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी को ही सही माना जाए।
tbse.tripura.gov.in, TBSE 10th, 12th Result 2026 LIVE: रिजल्ट के बाद प्रवेश प्रक्रिया
Tripura Board 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2026 को लेकर छात्रों में उत्साह बढ़ गया है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आगे की पढ़ाई की तैयारी शुरू करेंगे। 10वीं पास छात्र विभिन्न स्ट्रीम में एडमिशन लेंगे, जबकि 12वीं के छात्र कॉलेज और यूनिवर्सिटी में प्रवेश प्रक्रिया शुरू करेंगे। बोर्ड ने कहा है कि छात्र केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही रिजल्ट डाउनलोड करें। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अपुष्ट सूचनाओं से बचने की सलाह दी गई है। छात्रों को रिजल्ट से जुड़ी हर अपडेट के लिए आधिकारिक पोर्टल चेक करते रहना चाहिए।
tbse.tripura.gov.in, TBSE 10th, 12th Result 2026 LIVE: रिजल्ट में चेक करें यह डिटेल
TBSE बोर्ड ने छात्रों को ऑनलाइन मार्कशीट में सभी विवरण ध्यान से जांचने की सलाह दी है। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र अपना नाम, रोल नंबर, विषयवार अंक, कुल अंक और पास/फेल स्टेटस अवश्य देखें। किसी भी प्रकार की गलती मिलने पर तुरंत संबंधित स्कूल से संपर्क करना जरूरी होगा। बोर्ड के अनुसार ऑनलाइन स्कोरकार्ड केवल अस्थायी दस्तावेज होगा। ओरिजिनल मार्कशीट और प्रमाणपत्र बाद में स्कूलों में भेजे जाएंगे। छात्र भविष्य में एडमिशन और अन्य प्रक्रियाओं के लिए रिजल्ट की कॉपी सुरक्षित रखें।
tbse.tripura.gov.in, TBSE 10th, 12th Result 2026 LIVE: कैसे चेक करें रिजल्ट
TBSE रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद छात्र अपने मोबाइल फोन से भी आसानी से परिणाम देख सकेंगे। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर “Madhyamik Examination Result 2026” या “Higher Secondary Examination Result 2026” लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके रिजल्ट देखा जा सकेगा। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे रिजल्ट डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट भी निकाल लें। इंटरनेट स्लो होने की स्थिति में कुछ देर बाद दोबारा प्रयास करना बेहतर रहेगा। वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने से सर्वर धीमा पड़ सकता है।
tbse.tripura.gov.in, TBSE 10th, 12th Result 2026 LIVE: कब हुई थी परीक्षाएं
Tripura Board Class 12 Higher Secondary Result 2026 इस वर्ष TBSE 12वीं परीक्षा 25 फरवरी से 3 मार्च 2026 तक आयोजित की गई थी।
tbse.tripura.gov.in, TBSE 10th, 12th Result 2026 LIVE: तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट एक साथ
छात्र साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम का रिजल्ट एक साथ देख सकेंगे। रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र भविष्य की पढ़ाई और एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे। बोर्ड ने कहा है कि ऑनलाइन जारी अंकपत्र केवल प्रोविजनल होगा और मूल मार्कशीट बाद में स्कूल से प्राप्त होगी।
tbse.tripura.gov.in, TBSE 10th, 12th Result 2026 LIVE: कहां जारी होगा रिजल्ट
TBSE Class 10 Madhyamik Result 2026 का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों के लिए आज बड़ा दिन है। बोर्ड दोपहर 12 बजे नतीजे जारी करेगा। छात्र आधिकारिक वेबसाइट tbresults.tripura.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए रोल नंबर और जन्मतिथि की आवश्यकता होगी।
tbse.tripura.gov.in, TBSE 10th, 12th Result 2026 LIVE: आज जारी होगा रिजल्ट
TBSE 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2026 आज दोपहर 12 बजे जारी किए जाएंगे। Tripura Board of Secondary Education ने आधिकारिक तौर पर रिजल्ट जारी करने की पुष्टि कर दी है। छात्र अपना परिणाम ऑनलाइन मोड में चेक कर सकेंगे। रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक देखने को मिल सकता है, इसलिए छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपना रोल नंबर और जन्मतिथि पहले से तैयार रखें। ऑनलाइन मार्कशीट अस्थायी होगी, जबकि मूल प्रमाणपत्र बाद में स्कूलों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। छात्र रिजल्ट डाउनलोड करने के बाद सभी जानकारी ध्यानपूर्वक जांच लें।