Tripura Board Class 10th 12th Result 2026: त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (TBSE) 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट 08 मई 2026, शुक्रवार को जारी किया जाएगा। रिजल्ट की घोषणा दोपहर 12 बजे की जाएगी। इस साल जिन छात्रों ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है वह रिजल्ट जारी होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट tbresults.tripura.gov.in पर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं।

टॉपर्स लिस्ट और पासिंग प्रतिशत भी होगा जारी

रिजल्ट का लिंक 12 बजे के बाद ऊपर दी गई वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया जाएगा। लिंक एक्टिव होने के बाद कैंडिडेट्स अपने रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर का इस्तेमाल करके अपना परिणाम चेक कर पाएंगे। बोर्ड की ओर से रिजल्ट के साथ-साथ इस साल का पासिंग प्रतिशत और इस साल के टॉपर्स की सूची भी जारी की जाएगी।

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इस साल कब हुईं परीक्षा?

बता दें कि इस साल त्रिपुरा बोर्ड कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा 26 फरवरी से लेकर 24 मार्च के बीच आयोजित हुई थी। वहीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा भी 25 फरवरी से लेकर 30 मार्च 2026 तक आयोजित हुई थी। इन परीक्षाओं में कुल मिलाकर 60 हजार से अधिक स्टूडेंट्स उपस्थित हुए थे।

क्या है पासिंग क्राइटेरिया?

त्रिपुरा बोर्ड माध्यमिक और हायर सेकेंडरी परीक्षा 2026 में पास होने के लिए छात्रों को हर विषय में कम से कम 33 फीसदी अंक प्राप्त करने होंगे। इस मानदंड को पूरा करने में विफल रहने वाले छात्र कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं या अगले वर्ष फिर से उपस्थित हो सकते हैं।

लास्ट ईयर का पासिंग प्रतिशत

त्रिपुरा बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट पिछले साल 30 अप्रैल को जारी हुआ था। क्लास 10वीं में कुल पास परसेंटेज 86.53% था, जबकि क्लास 12वीं का पासिंग प्रतिशत 79.29% था।

TBSE 10th 12th Result 2026: जारी होने के बाद कहां और कैसे चेक करें रिजल्ट?

रिजल्ट जारी होने के बाद इस साल परीक्षा में शामिल रहे स्टूडेंट्स सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट tbse.tripura.gov.in पर विजिट करें।

वेबसाइट के होम पेज पर ही रिजल्ट से जुड़ा एक लिंक मिल जाएगा उस पर क्लिक करें।

अब जो विंडो ओपन होगी वहां अपने क्रेडेंशियल रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर को दर्ज कर सबमिट पर क्लिक करें।

अब रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर नजर आ जाएगा।

आखिर में इसे डाउनलोड कर लें और इसका प्रिंट आउट निकाल लें।