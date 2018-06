TBSE 12th +2 Result 2018 Declared LIVE at www.tbse.in, www.tripuraresults.nic.in, www.tripuraresults.nic.in: त्रिपुरा बोर्ड 12वीं के परिणाम घोषित, यहां करें चेक

TBSE 12th result 2018, SMS से ऐसे चेक करें रिजल्ट

SMS से रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले अपने फोन के मैसेज बॉक्स में जाकर TBSE12 टाइप करें। इसके बाद एक स्पेस देकर अपना रोल नंबर टाइप करें। अब इस मैसेज को 54242 पर भेज दें। कुछ ही पलों में आपका रिजल्ट आपके मोबाइल पर आ जाएगा। इसके लिए मैसेज का चार्ज देना होगा।

उदाहरण के लिए - TBSE12<space>Roll Number and send it to 54242