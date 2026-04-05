कल्पना कीजिए, कोई घटना अभी-अभी घटी है और उसी समय उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। सोचने का समय कम है, परिस्थिति तुरंत निर्णय मांग रही है। यही स्थिति ‘तात्कालिक’ कहलाती है। ‘तात्कालिक’ सिर्फ समय का संकेत नहीं देता, बल्कि तुरंत घटित होने या तत्काल किये जाने वाले कार्य को व्यक्त करता है।

इस शब्द को लेकर सबसे बड़ी भ्रम की स्थिति इसकी वर्तनी में होती है। अक्सर लोग इसे ‘तत्कालिक’ लिख या बोल देते हैं, जो कि व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। हिंदी व्याकरण के नियम के अनुसार, जब किसी शब्द के अंत में ‘इक’ प्रत्यय जुड़ता है, तो शब्द के पहले अक्षर का स्वर दीर्घ (बड़ा) हो जाता है। यही कारण है कि ‘त’ बदलकर ‘ता’ हो जाता है।

जनसत्ता.कॉम की ‘सही हिंदी’ मुहिम का उद्देश्य हिंदी भाषा की शुद्धता, सुंदरता और व्याकरणिक समझ को आम पाठकों तक सरल रूप में पहुंचाना है। साथ ही ऐसे शब्दों का प्रयोग, जिनका हम दैनिक जीवन में करते हैं, लेकिन उनके सही अर्थ और सही संदर्भ को लेकर स्पष्टता कम होती है। यह पहल बोले और लिखे जाने वाले शब्दों के सही रूप, अर्थ, उच्चारण और व्याकरण को समझाकर भाषा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास है। आज की कड़ी का शब्द ‘तात्कालिक’ है। अर्थात् ‘तात्कालिक’ का अर्थ तुरंत का, उसी समय का, तत्काल होने वाला होता है।

शब्द का महत्व

‘तात्कालिक’ शब्द का प्रयोग उन परिस्थितियों के लिए किया जाता है, जहां तुरंत निर्णय या कार्रवाई की आवश्यकता होती है। यह शब्द प्रशासन, पत्रकारिता, राजनीति और दैनिक जीवन में बहुत प्रचलित है। यह केवल ‘अभी’ का अर्थ नहीं देता, बल्कि उस स्थिति को दर्शाता है जिसमें विलंब की गुंजाइश नहीं होती। ध्यान रहे कि ‘तत्काल’ और ‘तात्कालिक’ दोनों अलग शब्द हैं।

उदाहरण

दिल्ली के प्रदूषण का कोई तात्कालिक समाधान नहीं है, इसके लिए एक दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता है।

1857 की क्रांति के वैसे तो कई कारण थे, लेकिन इसका तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था।

इस दर्द निवारक दवा ने मरीज को तात्कालिक राहत तो दे दी, लेकिन बीमारी अभी जड़ से खत्म नहीं हुई है।

डॉक्टर ने मरीज के लिए तात्कालिक उपचार की सलाह दी।

घटना के बाद प्रशासन ने तात्कालिक कदम उठाए।

इस समस्या का तात्कालिक समाधान जरूरी है।

अभिप्राय

‘तात्कालिक’ एक ऐसा शब्द है जो समय की परिस्थितियों की गंभीरता को दर्शाता है। यह बताता है कि भाषा केवल अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि स्थिति की सटीकता को भी व्यक्त करती है। हिंदी की यही विशेषता है- एक शब्द और अर्थ की पूरी दुनिया।

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