सरकारी परीक्षा निदेशालय तमिलनाडु ने कक्षा 11वीं और 12वीं की प्रवेश परीक्षा का समय सारणी जारी कर दिया है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट dge.tn.gov.in पर छात्र विषयवार तिथि श्रेणी डाउनलोड कर सकते हैं। जारी कार्यक्रम के अनुसार, टेम्प्लेट बोर्ड की कक्षा 12वीं (एचएसई +2) 29 जून 2026 से शुरू होकर 7 जुलाई 2026 तक का आयोजन किया गया। वहीं कक्षा 11वीं (एचएसई +1) एरियर जनरल 8 जुलाई से 16 जुलाई 2026 तक।

एक ही शिफ्ट में होगी परीक्षा

बोर्ड की ओर से जारी सूचना के अनुसार सभी परीक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 1:15 बजे तक एक ही शिफ्ट में आयोजित होंगी। छात्रों को सुबह 10 बजे से 10:10 बजे तक प्रश्नपत्र पढ़ने का समय मिलेगा। इसके बाद 10:10 बजे से 10:15 बजे तक विवरण सत्यापन किया जाएगा।

कौन दे सकता है सप्लीमेंट्री परीक्षा?

जो छात्र तमिलनाडु बोर्ड कक्षा 12वीं की पब्लिक परीक्षा में एक या अधिक विषयों में फेल हुए हैं या अपने अंक सुधारना चाहते हैं, वे सप्लीमेंट्री परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा 11वीं कक्षा में एरियर वाले छात्र HSE +1 परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे।

आवेदन की महत्वपूर्ण तारीखें

तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 मई 2026 से शुरू होगी और 2 जून 2026 तक चलेगी। वहीं रीवैल्यूएशन और रीटोटलिंग के लिए आवेदन 5 जून से 8 जून 2026 के बीच किए जा सकेंगे।

ऐसे डाउनलोड करें टाइमटेबल

छात्र सप्लीमेंट्री परीक्षा का टाइमटेबल डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं:

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट DGE Tamil Nadu Official Website पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर “Time Table” सेक्शन खोलें।

स्टेप 3. HSE +1 Arrear Exam 2026 या HSE +2 Supplementary Exam 2026 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. स्क्रीन पर PDF खुल जाएगी।

स्टेप 5. डेटशीट डाउनलोड कर प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

8 मई को जारी हुआ था 12वीं का रिजल्ट

बता दें कि तमिलनाडु बोर्ड ने 8 मई 2026 को कक्षा 12वीं का रिजल्ट घोषित किया था। सप्लीमेंट्री परीक्षाएं उन छात्रों को दूसरा मौका देने के लिए आयोजित की जा रही हैं, जो किसी विषय में सफल नहीं हो सके, ताकि उनका एक शैक्षणिक वर्ष खराब न हो।

यहां से डाउनलोड करें तमिलनाडु बोर्ड 11वीं-12वीं सप्लीमेंट्री एग्जाम टाइम टेबल 2026