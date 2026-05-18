डायरेक्टरेट ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, तमिलनाडु (TNDGE) क्लास 10वीं (SSLC) का रिजल्ट की डेट जारी हो गई है। बोर्ड की ओर से यह परीक्षा परिणाम 20 मई 2026 को जारी किया जाएगा। इस साल जिन छात्रों ने तमिलनाडु क्लास 10 SSLC परीक्षा 2026 में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है वह रिजल्ट जारी होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट tnresults.nic.in पर अपना परिणाम चेक कर पाएंगे और अपनी प्रोविजनल मार्कशीट को डाउनलोड कर पाएंगे।

9 लाख से अधिक बच्चों के है रिजल्ट का इंतजार

टीएन 10वीं रिजल्ट 2026 की घोषणा 20 मई को सुबह 9:30 बजे की जाएगी। इस साल करीब 9 लाख बच्चे 10वीं की बोर्ड परीक्षा में उपस्थित हुए हैं। उन सभी को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। रिजल्ट का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जाएगा। रिजल्ट घोषित होने के बाद स्टूडेंट्स आधिकारिक वेबसाइट dge.tn.gov.in और डायरेक्ट लिंक tnresults.nic.in के साथ IE एजुकेशन पोर्टल education.indianexpress.com पर भी रिजल्ट चेक कर पाएंगे।