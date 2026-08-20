SWAYAM January 2026 Result: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने SWAYAM January 2026 Semester Examination Result जारी कर दिया है। अब उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/swayam पर जाकर स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स के जनवरी 2026 सेमेस्टर नतीजे को चेक कर सकते हैं। उम्मीदवारों को रिजल्ट चेक करने के लिए अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जैसी लॉगिन डिटेल की जरूरत पड़ेगी।

NTA की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, जनवरी 2026 सेमेस्टर के SWAYAM कोर्स की परीक्षा हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई थी। परीक्षा में अलग-अलग कोर्स के उम्मीदवार शामिल हुए थे। रिपोर्ट के अनुसार, 69 पेपरों में 3,000 से अधिक उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी।

SWAYAM January 2026 परीक्षा कब हुई थी ?

एनटीए ने स्वयं जनवरी 2026 सेमेस्टर एग्जामिनेशन का आयोजन 17, 18, 19, 20 और 21 जून 2026 को किया था। इसके लिए 22 और 23 जून को बफर डेट रखी गई थी। परीक्षा से पहले एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए एग्जाम सिटी इंटिमेशन और एडमिट कार्ड से संबंधित अपडेट भी जारी किए थे।

SWAYAM Result 2026 कैसे चेक करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से अपना SWAYAM January 2026 Result चेक कर सकते हैं:

स्टेप 1: सबसे पहले NTA के SWAYAM परीक्षा पोर्टल पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर SWAYAM January 2026 Semester Result से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अब लॉगिन पेज पर अपनी Application Number और Password दर्ज करें।

स्टेप 4: मांगी गई जानकारी भरने के बाद सबमिट करें।

स्टेप 5: आपका SWAYAM Result 2026 स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 6: रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए इसकी डिजिटल कॉपी सुरक्षित रखें।

रिजल्ट के बाद सर्टिफिकेट का क्या होगा?

SWAYAM परीक्षा से जुड़े सर्टिफिकेट संबंधित कोर्स के संबंधित कोर्स कोऑर्डिनेटर की ओर से जारी किए जाएंगे। इसलिए उम्मीदवारों को रिजल्ट चेक करने के साथ अपने संबंधित कोर्स और संस्थान की ओर से जारी होने वाले सर्टिफिकेट से जुड़े अपडेट पर भी नजर रखनी चाहिए।

SWAYAM क्या है?

स्वयं SWAYAM (स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स) भारत सरकार की ऑनलाइन लर्निंग पहल है, जिसके जरिए विभिन्न विषयों में ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध कराए जाते हैं। NTA को SWAYAM के तहत जनवरी 2026 सेमेस्टर के कोर्स की परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। स्वयं के जरिए विद्यार्थी और अन्य शिक्षार्थी उच्च शिक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों के ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं और निर्धारित परीक्षा प्रक्रिया के जरिए प्रमाण पत्र हासिल कर सकते हैं।

रिजल्ट चेक करते समय इन बातों का रखें ध्यान

रिजल्ट जारी होने के बाद वेबसाइट पर उम्मीदवारों की संख्या बढ़ने के कारण पोर्टल धीमा हो सकता है। ऐसी स्थिति में उम्मीदवार कुछ देर बाद दोबारा लॉगिन करके रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट देखने के बाद उम्मीदवार अपना नाम, कोर्स, स्कोर और अन्य उपलब्ध विवरण ध्यान से जांच लें। किसी तरह की समस्या होने पर NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार संबंधित प्राधिकरण से संपर्क करें।