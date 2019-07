दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को घोषणा की कि ‘सुपर 30’ के आनंद कुमार राजधानी दिल्‍ली के सरकारी स्कूलों के कक्षा 11 और 12 के छात्रों के लिए हर महीने एक वर्चुअल क्‍लास पढ़ाएंगे। आनंद कुमार पटना के एक गणितज्ञ हैं, जो बिहार में हर साल आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) के लिए मुफ्त में पढ़ाते हैं तथा उनका सफलता का रिकार्ड भी शानदार है।

उन्होंने दिल्‍ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के साथ लाजपत नगर में शहीद हेमू कालानी सर्वोदय विद्यालय का दौरा किया। शिक्षा मंत्री ने ट्वीट किया कि आनंद कुमार दिल्ली सरकार के स्कूली छात्रों के लिए हर महीने एक क्लास लेने के लिए तैयार हो गए हैं। यह कक्षा 11 और 12 के छात्रों के लिए ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।

Am also happy to share that Anand Kumar has agreed to conduct one class every month for Delhi Govt school students. This will be an online, virtual classroom for Class 11, 12 students of our schools (3/3)

— Manish Sisodia (@msisodia) July 24, 2019