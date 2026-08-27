कई युवाओं के लिए विदेश में अच्छी नौकरी और शानदार पैकेज करियर की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। लेकिन शशि कुमार की कहानी इस सोच से अलग है। बैंगलोर यूनिवर्सिटी से बी.टेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने विप्रो में करीब 12 साल तक काम किया। इसके बाद वह अमेरिका चले गए और वहां भी पर्यटक बने।

लेकिन एक समय ऐसा आया जब शशि कुमार ने सुरक्षित और सफल करियर छोड़कर ऐसा रास्ता चुना, जिसमें जोखिम बहुत था। उन्होंने किसानों की स्थिति सुधारने और खेती को टिकाऊ कारोबार से जोड़ने के उद्देश्य से अक्षयकल्प (Akshayakalpa) की शुरुआत की।

पिता ने 8 साल तक नहीं की बात

शशि कुमार का यह फैसला परिवार के लिए भी आसान नहीं था। उनके पिता ने मेहनत करके बेटे को पढ़ाया था ताकि उसे उनकी तरह खेती में संघर्ष न करना पड़े। ऐसे में जब शशि ने अमेरिका की नौकरी छोड़कर किसानों के साथ काम करने का निर्णय लिया, तो उनके पिता बेहद नाराज हुए।

बताया जाता है कि इस फैसले के बाद पिता ने करीब 8 साल तक शशि कुमार से बात नहीं की। एक पिता के लिए यह उम्मीद करना स्वाभाविक था कि बेटे को अच्छी शिक्षा और नौकरी दिलाने के बाद उसका जीवन पहले से बेहतर होगा। लेकिन शशि ने अपने करियर की दिशा ही बदल दी।

शुरुआत में छह बार आई दिवालिया होने की नौबत

आज अक्षयकल्प की सफलता देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि शुरुआती दौर कितना मुश्किल था। शशि कुमार के मुताबिक, कंपनी के शुरुआती करीब 9 वर्षों में छह बार ऐसी स्थिति आई जब कारोबार के सामने दिवालिया होने का खतरा खड़ा हो गया।

ऐसे समय में परिवार का साथ कंपनी के लिए बड़ा सहारा बना। उनकी पत्नी ने अपनी करीब 30 लाख रुपये की बचत कारोबार को बचाए रखने के लिए लगा दी। इस आर्थिक मदद ने मुश्किल दौर में कंपनी को संभलने का मौका दिया। यही संघर्ष आगे चलकर कंपनी की सबसे बड़ी ताकत बना।

किसानों को बनाया कारोबार का साझेदार

अक्षयकल्प का मॉडल किसानों को बेहतर उत्पादन, गुणवत्ता और बाजार से जोड़ने पर केंद्रित रहा। इसका उद्देश्य किसानों को ऐसी व्यवस्था उपलब्ध कराना था, जिससे उन्हें अपने उत्पाद का बेहतर मूल्य मिल सके और खेती उनके लिए टिकाऊ आय का जरिया बन सके।

आज कंपनी से करीब 2,800 किसान जुड़े बताए जाते हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, किसानों को औसतन करीब 1.28 लाख रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाता है। कंपनी का वार्षिक किसान भुगतान लगभग 480 करोड़ रुपये बताया जाता है। इस तरह शशि कुमार के बिजनेस मॉडल में सफलता का मतलब केवल कंपनी का मुनाफा नहीं, बल्कि उससे जुड़े किसानों की आमदनी बढ़ना भी है।

600 करोड़ सालाना कारोबार

जिस कारोबार के सामने कभी बार-बार बंद होने का खतरा था, वही आज बड़े स्तर पर पहुंच चुका है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक अक्षयकल्प का सालाना कारोबार करीब 600 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

कंपनी के मुनाफे को लेकर भी करीब 60 करोड़ रुपये प्रति माह का आंकड़ा सामने आता है। हालांकि ऐसे वित्तीय आंकड़ों को कंपनी के ताजा आधिकारिक वित्तीय विवरण के आधार पर अलग से सत्यापित करना उचित होगा।

शशि कुमार की कहानी की खास बात यह है कि उन्होंने अपनी शिक्षा और कॉरपोरेट अनुभव को पूरी तरह छोड़ नहीं दिया, बल्कि उसका इस्तेमाल एक अलग उद्देश्य के लिए किया।

Education से Entrepreneurship तक का सफर

शशि कुमार की कहानी युवाओं के लिए शिक्षा की उपयोगिता को भी एक अलग नजरिए से दिखाती है। बीटेक की पढ़ाई, विप्रो में 12 साल का अनुभव और अमेरिका में काम करने के दौरान हासिल पेशेवर समझ ने उन्हें समस्या को एक कारोबारी अवसर के रूप में देखने में मदद की।

लेकिन उनकी असली परीक्षा तब शुरू हुई जब उन्होंने नौकरी की सुरक्षित राह छोड़कर अपना उद्यम शुरू किया। शुरुआती असफलताएं, आर्थिक संकट और परिवार की नाराजगी के बावजूद उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं बदला।

सफलता का सबक: कमाई के साथ मकसद भी जरूरी

शशि कुमार की सफलता की कहानी सिर्फ करोड़ों रुपये के कारोबार की कहानी नहीं है। यह उस फैसले की कहानी है जिसमें एक व्यक्ति ने आरामदायक करियर छोड़कर ऐसी समस्या पर काम करने का फैसला किया, जिससे लाखों किसानों की आजीविका जुड़ी है। उनका सफर बताता है कि शिक्षा आपको अवसर पहचानने की क्षमता देती है, संघर्ष आपको टिके रहना सिखाता है और उद्देश्य आपकी सफलता को अर्थ देता है।

आज अक्षयकल्प की सफलता यह संदेश देती है कि बिजनेस का मकसद केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि किसी वास्तविक समस्या का समाधान करना भी हो सकता है। शशि कुमार ने खेती और किसानों से जुड़ी चुनौती को अपना मिशन बनाया और इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए एक बड़े कारोबार का निर्माण किया।

(Source: VikasAlwys/x.com)