एक समय गूगल के विज्ञापन कारोबार को संभालने वाले श्रीधर रामास्वामी ने अपनी खुद की कंपनी नीवा (Neeva) शुरू की। नीवा गूगल को चुनौती देने के इरादे से बनाई गई थी लेकिन वह उम्मीद के मुताबिक सफल नहीं हो सकी मगर इसके बाद भी रामास्वामी रुके नहीं। आज वह स्नोफ्लेक (Snowflake) के सीईओ हैं और एआई व डाटा क्लाउड के क्षेत्र में कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं।

भारत के प्रतिष्ठित आईआईटी मद्रास से पढ़ाई करने से लेकर अमेरिका में पीएडी, गूगल में सीनियर लीडरशिप का रोल और फिर अपना स्टार्टअप खड़ा करने तक श्रीधर रामास्वामी का करियर कई उतार-चढ़ावों से भरा रहा है। स्नोफ्लेक की आधिकारिक प्रोफाइल के मुताबिक उन्होंने गूगल में 15 साल से अधिक समय बिताया और सॉफ्टवेयर इंजीनियर से एसवीपी ऑफ एड्स एंड कॉमर्स तक का सफर तय किया।

IIT Madras से शुरू हुआ सफर

श्रीधर रामास्वामी ने आईआईटी मद्रास से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया और इसके बाद वह अमेरिका चले गए और ब्राउन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी पूरी की। ब्राउन यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने 1995 में कंप्यूटर साइंस में पीएचडी हासिल की थी। उनकी पढ़ाई का फोकस कंप्यूटर साइंस और डेटाबेस जैसे क्षेत्रों पर रहा। बाद में यही तकनीकी समझ उनके पूरे करियर की नींव बनी।

Google में बनाई अपनी अलग पहचान

रामास्वामी ने गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर शुरुआत की और करीब 15 वर्षों से अधिक समय तक कंपनी में काम किया। धीरे-धीरे वह गूगल के एड्स एंड कॉमर्स बिजनेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (SVP) तक पहुंचे।

गूगल का विज्ञापन कारोबार कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण व्यवसायों में से एक रहा है, जिसे रामास्वामी ने इस बड़े बिजनेस को संभालने के दौरान टेक्नोलॉजी, सर्च और डिजिटल विज्ञापन के पैमाने को करीब से समझा। यहीं से उनके मन में यह विचार भी मजबूत हुआ कि सर्च और इंटरनेट के भविष्य को अलग तरीके से बनाया जा सकता है।

Google जैसी कंपनी बनाने की कोशिश

गूगल में लंबा अनुभव हासिल करने के बाद रामास्वामी ने अपनी कंपनी बनाने का फैसला किया। उन्होंने नीवा की सह-स्थापना की, जो प्राइवेसी फोकस्ड और एड फ्री सर्च इंजन था, जिसका उद्देश्य पारंपरिक सर्च मॉडल से अलग अनुभव देना था। यानी जिस व्यक्ति ने गूगल एड्स के बिजनेस को करीब से देखा था, वही बाद में ऐसे सर्च इंजन के निर्माण में जुट गया जिसमें विज्ञापन को ही हटा दिया गया था। लेकिन हर बड़ा आइडिया बाजार में उसी तरह सफल नहीं होता जैसा संस्थापक सोचता है।

नीवा को नहीं मिली उम्मीद के मुताबिक सफलता

नीवा गूगल को चुनौती देने की महत्वाकांक्षा के साथ आगे बढ़ी, लेकिन कंपनी उस स्तर की सफलता हासिल नहीं कर सकी जिसकी उम्मीद की गई थी। आखिरकार 2023 में स्लोफ्लेक ने नीवा का अधिग्रहण कर लिया। यही वह मोड़ था जहां रामास्वामी की कहानी को केवल “सफलता” की कहानी के बजाय असफलता के बाद दोबारा खड़े होने की कहानी के तौर पर देखा जा सकता है।

Snowflake में नई पारी

नीवा के स्नोफ्लेक द्वारा अधिग्रहण के बाद रामास्वामी स्नोफ्लेक से जुड़े और बाद में कंपनी के सीईओ बने। स्नोफ्लेक की आधिकारिक प्रोफाइल उन्हें वर्तमान CEO के तौर पर सूचीबद्ध करती है। स्नोफ्लेक डाटा क्लाउड और एआई के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है।

सितंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने हालिया तिमाही में 1.55 अरब डॉलर का कुल राजस्व दर्ज किया और एआई उत्पादों की मांग को वृद्धि के प्रमुख कारणों में गिना गया। इस तरह नीवा का अनुभव भी रामास्वामी के लिए एक नई दिशा का हिस्सा बना और वह स्नोफ्लेक की एआई रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे।

पैसे के पीछे नहीं, जुनून के पीछे भागने का संदेश

रामास्वामी की यात्रा से जुड़ा एक विचार यह है कि करियर में केवल पैसा या तत्काल प्रॉफिटेबिलिटी ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तकनीक, समस्या को समझने और कुछ नया बनाने का जुनून भी लंबे समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि किसी भी स्टार्टअप की सफलता केवल जुनून पर निर्भर नहीं करती। बाजार, बिजनेस मॉडल, प्रतिस्पर्धा, पूंजी और सही समय जैसे कई दूसरे कारक भी महत्वपूर्ण होते हैं।

श्रीधर रामास्वामी की कहानी का सार शायद यह है कि, एक असफल प्रयास को अंतिम मंजिल न मानें। करियर में दिशा बदलना और नए अवसर तलाशना भी सफलता की यात्रा का हिस्सा हो सकता है।