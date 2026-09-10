IPS Anshika Verma Success Story: सोशल मीडिया पर इन दिनों आईपीएस अधिकारी अंशिका वर्मा का एक डांस वीडियो चर्चा में है। पुलिस की वर्दी में अपनी जिम्मेदारियों के लिए पहचानी जाने वाली अंशिका का यह अलग अंदाज लोगों को पसंद आ रहा है लेकिन उनके वायरल वीडियो से कहीं ज्यादा प्रेरणादायक उनकी यूपीएससी में मिली सफलता की कहानी है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद उन्होंने सिविल सेवा को अपना लक्ष्य बनाया और दूसरे प्रयास में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2020 में ऑल इंडिया रैंक 136 हासिल कर आईपीएस अधिकारी बनीं।

इंजीनियरिंग के बाद चुनी UPSC की राह

अंशिका वर्मा मूल रूप से प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से हैं। उन्होंने शुरुआती पढ़ाई नोएडा में की और इसके बाद गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बी.टेक किया। उन्होंने 2018 में इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की थी।

इंजीनियरिंग के बाद उनके सामने कॉरपोरेट करियर का रास्ता भी था, लेकिन अंशिका ने सिविल सेवा में जाने का फैसला किया। 2019 में उन्होंने UPSC की तैयारी शुरू की और प्रयागराज में रहकर पढ़ाई पर फोकस किया।

पहले प्रयास में नहीं मिली सफलता, फिर बदली रणनीति

यूपीएससी जैसी परीक्षा में पहली कोशिश में सफलता नहीं मिलना असामान्य नहीं है। अंशिका भी अपने पहले प्रयास में सफल नहीं हो पाई थीं। हालांकि उन्होंने असफलता को अपने लक्ष्य के रास्ते की आखिरी बाधा नहीं बनने दिया।

दूसरे प्रयास में उन्होंने अपनी तैयारी को और बेहतर किया और यूपीएससी सीएसई 2020 में ऑल इंडिया रैंक 136 हासिल की। इस सफलता के साथ उनका आईपीएस में चयन हुआ और वह उत्तर प्रदेश कैडर की 2021 बैच की आईपीएस अधिकारी बनीं।

कोचिंग के बजाय सेल्फ स्टडी पर भरोसा

अंशिका वर्मा की यूपीएससी यात्रा का एक खास पहलू उनकी तैयारी का तरीका भी रहा है। उपलब्ध प्रोफाइल और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने महंगी कोचिंग पर निर्भर रहने के बजाय सेल्फ स्टडी को प्राथमिकता दी।

उनकी कहानी यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि यह बताती है कि परीक्षा की तैयारी में सिर्फ संसाधन ही नहीं, बल्कि लंबे समय तक लगातार पढ़ाई करने की क्षमता, सही रणनीति और अपनी गलतियों से सीखना भी महत्वपूर्ण है।

बरेली में पुलिस जिम्मेदारी संभाल रहीं अंशिका

यूपीएससी में चयन के बाद अंशिका वर्मा ने पुलिस सेवा में अलग-अलग जिम्मेदारियां संभाली हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार वह उत्तर प्रदेश कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं और मार्च 2025 से बरेली में एडिशनल एसपी (साउथ) की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। उनकी पहचान सिर्फ सोशल मीडिया पर लोकप्रिय अधिकारी के तौर पर नहीं, बल्कि फील्ड पुलिसिंग से जुड़ी अधिकारी के रूप में भी है।

किससे हुई आईपीएस अंशिका वर्मा की शादी

अंशिका वर्मा की निजी जिंदगी भी इस साल चर्चा में रही है। 29 मार्च 2026 को उनकी शादी आईपीएस अधिकारी कृष्ण कुमार बिश्नोई से हुई। केके बिश्नोई उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में संभल के एसपी के तौर पर कार्यरत हैं। दोनों अधिकारियों की शादी की तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहे थे। यह आईपीएस कपल इसलिए भी खास है क्योंकि दोनों ने यूपीएससी के जरिए पुलिस सेवा में जगह बनाई और उत्तर प्रदेश कैडर में अपनी-अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं।

जन्माष्टमी पर दिखा अंशिका का अलग अंदाज

हाल ही में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बरेली पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अंशिका वर्मा का डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आमतौर पर पुलिस की वर्दी और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के बीच नजर आने वाली अंशिका का यह सहज अंदाज लोगों को काफी पसंद आया। वीडियो वायरल होने के बाद एक बार फिर उनकी यूपीएससी यात्रा, शिक्षा और पुलिस सेवा को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई।

आईपीएस अंशिका वर्मा की कहानी से क्या सीख मिलती है?

अंशिका की यात्रा को केवल यूपीएससी रैंक तक सीमित करके देखना सही नहीं होगा। उनकी कहानी में तीन महत्वपूर्ण बातें नजर आती हैं। पहली, इंजीनियरिंग जैसी प्रोफेशनल डिग्री के बाद भी करियर की दिशा बदली जा सकती है। दूसरी, पहले प्रयास में असफलता मिलने के बाद रणनीति बदलकर दोबारा कोशिश करना सफलता का रास्ता खोल सकता है। तीसरी, लगातार मेहनत और सेल्फ स्टडी के जरिए भी कठिन प्रतियोगी परीक्षा में मजबूत प्रदर्शन किया जा सकता है। यही वजह है कि अंशिका वर्मा की कहानी आज यूपीएससी की तैयारी करने वाले युवाओं के बीच प्रेरणादायक उदाहरण के तौर पर देखी जाती है।