Success Story: आमतौर पर 16 साल की उम्र में बच्चे 12वीं की पढ़ाई और करियर की तैयारी में व्यस्त होते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या सरकारी अधिकारी बनने का सपना देखता है। लेकिन राउल जॉन की कहानी इससे बिल्कुल अलग है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, महज 16 साल की उम्र में 12वीं कक्षा में कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे राउल जॉन एक एआई स्टार्टअप चला रहे हैं और उनकी कंपनी का नाम AIRealm Technologies बताया जाता है।

सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्टार्टअप के शुरुआती दौर में इंडस्ट्री का अनुभव हासिल करने के लिए उन्होंने अपने ही पिता को कंपनी में नियुक्त किया और उन्हें कथित तौर पर हर महीने 2 लाख रुपये वेतन दिया। उनके पिता एमेजोन, आईबीएम, एडोब और विप्रो जैसी कंपनियों में काम कर चुके हैं। राउल के लिए पिता सिर्फ परिवार का हिस्सा नहीं, बल्कि एक अनुभवी प्रोफेशनल से सीखने का माध्यम भी बन गए।

9 साल की उम्र में शुरू किया AI सीखना

राउल की कहानी का सबसे प्रेरणादायक पहलू उनकी उम्र नहीं, बल्कि वह उम्र है जब उन्होंने सीखना शुरू किया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार उन्होंने महज 9 साल की उम्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बारे में खुद पढ़ना और सीखना शुरू कर दिया था।

जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे स्कूल की पढ़ाई और खेल-कूद में समय बिताते हैं, उस उम्र में राउल ने तकनीक की दुनिया को समझने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने एआई को केवल एक विषय की तरह नहीं देखा, बल्कि धीरे-धीरे उसके इस्तेमाल और संभावनाओं को समझने की दिशा में आगे बढ़े। यही शुरुआती जिज्ञासा आगे चलकर उनके लिए एक बड़े बिजनेस आइडिया की नींव बनी।

16 की उम्र में चला रहे स्टार्टअप

राउल अभी 12वीं कक्षा में कॉमर्स स्ट्रीम के छात्र बताए जाते हैं। यानी एक तरफ उनकी बोर्ड परीक्षा और पढ़ाई है, वहीं दूसरी ओर स्टार्टअप की जिम्मेदारी। अपने स्टार्टअप के जरिए वे एआई से जुड़े काम और ट्रेनिंग से संबंधित गतिविधियां कर रहे हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, उनके स्टार्टअप में करीब 15 लोग काम करते हैं। यह उपलब्धि इसलिए खास है क्योंकि स्टार्टअप चलाने के साथ-साथ राउल को अपनी स्कूली पढ़ाई भी जारी रखनी पड़ रही है।

पिता को बनाया कर्मचारी, दी 2 लाख रुपये की सैलरी

इस कहानी का सबसे अनोखा पहलू राउल और उनके पिता से जुड़ा है। जब उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया, तब उनके पास इंडस्ट्री में काम करने का पर्याप्त अनुभव नहीं था। ऐसे में किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना जरूरी था। इसके लिए उन्होंने अपने पिता को ही कंपनी में शामिल किया।

बताया जाता है कि उनके पिता को राउल ने कंपनी में नियुक्त किया और कथित तौर पर 2 लाख प्रति महीने का वेतन दिया। इस फैसले को सिर्फ पिता को नौकरी देने के तौर पर नहीं देखा जा सकता। Raul के लिए यह अनुभवी प्रोफेशनल से सीधे सीखने का तरीका भी था।

सीखने के जुनून से पूरी की अनुभव की कमी

स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक अनुभव की कमी होती है। बिजनेस आइडिया होना अलग बात है और उसे बाजार में सफलतापूर्वक चलाना अलग। राउल के सामने भी यही चुनौती थी। कम उम्र के कारण उनके पास कॉर्पोरेट और इंडस्ट्री का लंबा अनुभव नहीं था। लेकिन उन्होंने इस कमी को अपनी कमजोरी बनाने के बजाय सीखने का रास्ता चुना।

पिता के लंबे कॉर्पोरेट अनुभव का फायदा उठाकर उन्होंने बिजनेस को समझने और आगे बढ़ाने की कोशिश की। यही सोच युवा उद्यमियों के लिए एक बड़ा सबक देती है, जिस क्षेत्र में अनुभव कम हो, वहां सही लोगों से सीखने में संकोच नहीं करना चाहिए।

5 लाख से ज्यादा छात्रों तक पहुंचने का दावा

उपलब्ध जानकारी में दावा किया गया है कि राउल और उनकी कंपनी ने दुनिया भर में 5 लाख से अधिक छात्रों को ट्रेनिंग दी है। अगर यह आंकड़ा सही है, तो 16 साल की उम्र में इतनी बड़ी संख्या में छात्रों तक पहुंच बनाना अपने आप में उल्लेखनीय उपलब्धि है। एआई और नई तकनीकों को लेकर दुनिया भर में तेजी से रुचि बढ़ रही है और युवा पीढ़ी इस क्षेत्र में नए अवसर तलाश रही है।

राउल का सफर यह दिखाता है कि इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने सीखने की सीमाओं को काफी हद तक बदल दिया है। आज किसी खास विषय को सीखने के लिए केवल पारंपरिक कक्षा पर निर्भर रहना जरूरी नहीं है।

छोटी उम्र, लेकिन सोच बड़ी

राउल की कहानी को सिर्फ इसलिए खास नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने 16 साल की उम्र में कंपनी शुरू की। असली बात उनकी सोच और सीखने की निरंतरता है। उन्होंने 9 साल की उम्र में AI सीखना शुरू किया और अगले कुछ वर्षों में उस ज्ञान को बिजनेस के रूप में इस्तेमाल करने की दिशा में कदम बढ़ाया।

यहां से छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश निकलता है कि, करियर बनाने की शुरुआत किसी तय उम्र का इंतजार करके नहीं करनी चाहिए। अगर किसी विषय में रुचि है तो स्कूल की पढ़ाई के साथ-साथ उस क्षेत्र में कौशल विकसित किया जा सकता है।

सरकारी नौकरी या पारंपरिक करियर नहीं एकमात्र रास्ता

भारत में बड़ी संख्या में युवा डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी अधिकारी या बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देखते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन आज के समय में करियर के विकल्प पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गए हैं। एआई, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, गेमिंग और डिजिटल बिजनेस जैसे क्षेत्रों में भी युवाओं के लिए अवसर मौजूद हैं।

राउल की कहानी इसी बात की याद दिलाती है कि सफलता का कोई एक तय रास्ता नहीं होता। किसी के लिए सरकारी नौकरी सही विकल्प हो सकती है तो किसी के लिए रिसर्च, बिजनेस या टेक्नोलॉजी। जरूरी यह है कि छात्र अपनी रुचि पहचानें, उस क्षेत्र में लगातार सीखें और अपनी क्षमता को व्यावहारिक काम में बदलने की कोशिश करें।

आवश्यक जानकारी

हालांकि स्टार्टअप की वास्तविक वैल्यूएशन, राजस्व और अन्य कारोबारी आंकड़ों की पुष्टि के लिए आधिकारिक कंपनी रिकॉर्ड या Raul/AIRealm Technologies के सत्यापित स्रोतों को देखना जरूरी है। फिर भी, अगर उपलब्ध दावे सही हैं, तो राउल की कहानी आज के छात्रों के लिए एक दिलचस्प उदाहरण है क्योंकि जब ज्यादातर बच्चे अपने करियर के बारे में सोचना शुरू कर रहे होते हैं, तब एक 16 वर्षीय छात्र AI को सीखकर उसी ज्ञान को बिजनेस में बदलने की कोशिश कर रहा है।