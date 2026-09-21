Success Story: जिंदगी में मुश्किलें जब लगातार सामने आती हैं तो कई लोग हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो उन्हीं मुश्किलों को अपनी ताकत बना लेते हैं। आंध्र प्रदेश के रामथुल्ला शेख की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक समय वह रोजाना करीब 300 रुपये कमाने के लिए कुली का काम करते थे। आर्थिक परेशानियों के बीच पढ़ाई जारी रखना उनके लिए आसान नहीं था लेकिन उनके अंदर आगे बढ़ने का ऐसा जुनून था कि उन्होंने हालात को अपनी मंजिल के बीच नहीं आने दिया।

आज वही रामथुल्ला नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर (NUS) में पीएचडी स्कॉलर हैं। इससे पहले उन्होंने GATE 2024 में ऑल इंडिया रैंक 809 हासिल की और आईआईएससी बेंगलुरु से एमटेक किया। उनकी कहानी बताती है कि संसाधनों की कमी के बावजूद लगातार मेहनत और लक्ष्य पर फोकस इंसान को कितनी दूर तक ले जा सकता है।

कभी 300 रुपये रोज कमाते थे रामथुल्ला

रामथुल्ला की सफलता को समझने के लिए उनके शुरुआती संघर्ष को जानना जरूरी है। रिपोर्ट्स के अनुसार, एक दौर ऐसा था जब वह कुली के तौर पर काम करके करीब 300 रुपये प्रतिदिन कमाते थे।

उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था और ऐसे माहौल में पढ़ाई को जारी रखना और भविष्य के लिए बड़ा सपना देखना आसान नहीं था। लेकिन रामथुल्ला ने अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया।

मुश्किलों ने पैदा किया बड़ा जज्बा

जानकारी के मुताबिक, रामथुल्ला का परिवार कई मुश्किलों से गुजर रहा था, जिसमें उनके पिता शराब की समस्या से जूझ रहे थे और परिवार को सामाजिक स्तर पर भी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उनकी मां ने मुश्किल हालात में दो-तीन बार आत्महत्या का प्रयास भी किया था और इन परिस्थितियों ने रामथुल्ला के भीतर आगे बढ़ने की तीव्र इच्छा पैदा की। उनके लिए सफलता केवल अपनी जिंदगी बदलने का जरिया नहीं थी। उनका एक भावनात्मक सपना था कि वह अपनी मां को बेहतर जिंदगी दे सकें।

आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ पढ़ाई का सफर

रामथुल्ला ने आंध्र प्रदेश में अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी की। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने जिला परिषद हाई स्कूल से स्कूली शिक्षा हासिल की। इसके बाद उन्होंने ससीकांत रेड्डी जूनियर कॉलेज से मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में BTech किया और 2021 में अपनी इंजीनियरिंग पूरी की। यहीं से उनके करियर की दिशा बदलनी शुरू हुई, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी।

नहीं छूटा पढ़ाई का जनून

रिपोर्ट्स के अनुसार, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद रामथुल्ला ने नौकरी शुरू की और 2022 में उन्होंने सिस्टम इंजीनियर के रूप में काम किया। इसी दौरान उन्होंने GATE की तैयारी शुरू कर दी।

नौकरी के साथ देश की कठिन इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में से एक की तैयारी करना आसान नहीं था। नौकरी की जिम्मेदारियों के बीच पढ़ाई के लिए समय निकालना पड़ता था लेकिन रामथुल्ला ने तैयारी जारी रखी और यही उनका सबसे बड़ा हथियार बना और उन्होंने ठाना कि हालात जैसे भी हों, पढ़ाई नहीं छोड़नी है।

GATE 2024 में हासिल की AIR 809

मेहनत का परिणाम गेट 2024 में सामने आयात जब रामथुल्ला ने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में ऑल इंडिया रैंक 809 हासिल की। यह उनके लिए केवल एक परीक्षा की सफलता नहीं थी। एक समय 300 रुपये रोज कमाने वाले युवा के लिए यह रैंक उस लंबे संघर्ष का परिणाम थी, जिसमें उन्होंने नौकरी, आर्थिक चुनौतियों और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाया था।

GATE के बाद IISc Bengaluru पहुंचे

गेट में सफलता के बाद रामथुल्ला ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (बेंगलुरु) में एमटेक में प्रवेश लिया, जो उनके सफर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। यहां उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एमटेक किया। रिपोर्ट के अनुसार, आईआईएससी में पढ़ाई के साथ उन्होंने कई अकादमिक और तकनीकी जिम्मेदारियां भी संभालीं।

उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम किया और इलेक्ट्रॉनिक्स लैब तथा कंट्रोल सिस्टम्स डिजाइन जैसे अकादमिक कार्यों से जुड़े रहे। वे एमटेक छात्रों की प्लेसमेंट गतिविधियों में भी प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर की भूमिका में शामिल रहे।

15 लाख रुपये का PSU ऑफर भी आया

रामथुल्ला की मेहनत का असर उनके करियर पर भी दिखाई दिया, जब उन्हें करीब 15 लाख रुपये सालाना पैकेज वाले पीएसयू जॉब ऑफर मिले, जिनमें कोल इंडिया लिमिटेड और एनटीपीसी का नाम शामल था। जिस व्यक्ति ने कभी रोज 300 रुपये कमाकर गुजारा किया हो, उसके सामने 15 लाख रुपये सालाना का अवसर बेहद बड़ा बदलाव था लेकिन रामथुल्ला ने नौकरी को अपनी अंतिम मंजिल नहीं माना।

15 लाख की नौकरी छोड़ी, चुना रिसर्च का रास्ता

रामथुल्ला ने पीएसयू के आकर्षक अवसरों के बजाय आगे की पढ़ाई और रिसर्च को प्राथमिकता दी। उनका लक्ष्य केवल अच्छी नौकरी हासिल करना नहीं था, बल्कि अकादमिक और शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ना था।

आईआईएससी में एमटेक के बाद उनका सफर भारत से बाहर पहुंचा और अब वह नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में पीएचडी स्कॉलर के रूप में रिसर्च कर रहे हैं। यानी उनकी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यही है, 300 रुपये की दिहाड़ी से शुरू हुआ सफर 15 लाख रुपये के जॉब ऑफर तक पहुंचा, लेकिन मंजिल वहां भी नहीं रुकी।

मां के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून

रामथुल्ला की कहानी का सबसे भावुक पहलू उनका अपनी मां के लिए सपना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, परिवार की मुश्किल परिस्थितियों को देखने के बाद उनके भीतर अपनी मां को बेहतर जीवन देने की इच्छा और मजबूत हुई। उनका सपना था कि उनकी मां को वह जिंदगी मिले जिसकी वह हकदार हैं।

यही भावना उनके संघर्ष का एक बड़ा हिस्सा बनी। पढ़ाई उनके लिए केवल डिग्री या नौकरी पाने का माध्यम नहीं रही, बल्कि परिवार की परिस्थितियों को बदलने का रास्ता बन गई।

युवाओं के लिए क्या संदेश देती है यह कहानी?

रामथुल्ला का सफर यह दिखाता है कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं होतीं। कई बार नौकरी के साथ पढ़ना पड़ता है, आर्थिक दबाव के बीच लक्ष्य बनाए रखना पड़ता है और सफलता मिलने के बाद भी तय करना पड़ता है कि आगे क्या करना है। कभी 300 रुपये रोज कमाने वाले रामथुल्ला ने आज अपने लिए दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक तक का रास्ता बना लिया है।