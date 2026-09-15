Success Story: पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती और इस बात को जम्मू-कश्मीर की 45 वर्षीय रेनू हंस ने अपने जज्बे से साबित भी कर दिया है। बोलने और सुनने में कठिनाई के बावजूद रेनू ने जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (JKBOSE) की कक्षा 10वीं की परीक्षा 82 फीसदी अंकों के साथ पास की है। खास बात यह है कि उन्होंने करीब 22 साल के अंतराल के बाद दोबारा 10वीं की परीक्षा दी थी। रेनू की कहानी सिर्फ एक परीक्षा पास करने की नहीं, बल्कि अधूरे सपने को पूरा करने के लिए उम्र, परिस्थितियों और चुनौतियों से लड़ने की कहानी है।

शादी से पहले दी थी 10वीं की परीक्षा

रेनू हंस ने शादी से पहले भी 10वीं की परीक्षा दी थी, लेकिन उस समय वह इसे पास नहीं कर सकीं। इसके बाद जिंदगी आगे बढ़ती गई और पढ़ाई पीछे छूट गई। करीब दो दशक से ज्यादा समय बाद उन्होंने एक बार फिर किताबें उठाईं और अपने पुराने सपने को पूरा करने का फैसला किया।

अप्रैल 2026 में उन्होंने जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की बाय-एनुअल कक्षा 10वीं परीक्षा में हिस्सा लिया, जिसमें 10 सितंबर को घोषित हुए परिणाम में रेनू ने 82 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं। यानी जिस परीक्षा को वह युवावस्था में पूरा नहीं कर पाई थीं, उसे उन्होंने 45 वर्ष की उम्र में पूरा करके दिखा दिया।

उम्र के साथ बढ़ती गई पढ़ने की इच्छा

रेनू के लिए परीक्षा में बैठना आसान नहीं था क्योंकि परीक्षा केंद्र पहुंचने पर उनके आसपास उनसे काफी छोटे उम्र के विद्यार्थी थे और इसके चलते शुरुआत में उन्हें झिझक और घबराहट महसूस हुई, लेकिन धीरे-धीरे वह सहज हो गईं और परीक्षा दी।

सुनने-बोलने की परेशानी भी नहीं बनी दीवार

रेनू सुनने और बोलने में कठिनाई का सामना करती हैं, इसके बावजूद उन्होंने पढ़ाई दोबारा शुरू करने का फैसला किया। उनके सामने उम्र की चुनौती थी, लंबे समय बाद पढ़ाई में लौटने की मुश्किल थी और परीक्षा की तैयारी भी करनी थी।

लेकिन उन्होंने इनमें से किसी को अपने सपने के रास्ते की आखिरी दीवार नहीं बनने दिया। उनकी सफलता बताती है कि परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों न हों, लगातार प्रयास करने की इच्छा इंसान को आगे बढ़ाती रहती है।

मां का सपना पूरा करने में बेटे की अहम भूमिका

रेनू की इस सफलता के पीछे उनके बेटे नमन कौल का भी बड़ा योगदान रहा। नमन खुद कक्षा 12वीं के साइंस स्टूडेंट हैं और उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ-साथ मां की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी संभाली। वह उन्हें पढ़ाते, सवालों के जवाब समझाते और उनकी तैयारी में मदद करते थे।

नमन का मानना था कि उनकी मां को घर तक सीमित नहीं रहना चाहिए। पढ़ाई उनके लिए आगे बढ़ने का रास्ता बन सकती है। इसी सोच के साथ उन्होंने मां को दोबारा पढ़ाई शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया।

मां के साथ बेटे ने भी बनाया अपना टाइमटेबल

नमन के सामने भी अपनी 12वीं की पढ़ाई थी और इसके बावजूद उन्होंने दोनों की पढ़ाई को साथ लेकर चलने का तरीका निकाला। वह शाम को अपनी मां को पढ़ाते और रात में उनके सवालों को समझाते थे। यह सफर सिर्फ रेनू की मेहनत नहीं था, बल्कि मां-बेटे के उस रिश्ते की भी मिसाल है जिसमें बेटे ने मां के अधूरे सपने को अपना लक्ष्य बना लिया।

परिवार ने भी दिया पूरा साथ

रेनू के पति बाबलू कौल भी सुनने और बोलने में कठिनाई का सामना करते हैं और घर से सिलाई का काम करते हैं। इसके बावजूद उन्होंने रेनू के पढ़ाई जारी रखने के फैसले का समर्थन किया। परिवार के सहयोग और नमन की लगातार मदद ने रेनू के लिए दोबारा शिक्षा की राह आसान की।

पढ़ाई के रास्ते में आई प्रशासनिक मुश्किल भी

रेनू की परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले पंजीकरण को लेकर भी परिवार को परेशानी का सामना करना पड़ा। नमन ने JKBOSE कार्यालय से संपर्क किया तो शुरुआत में उन्हें बताया गया कि जिस योजना के जरिए उनकी मां को विद्यार्थी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता था, वह बंद हो चुकी है।

बाद में परिस्थितियों में बदलाव के बाद रेनू का पंजीकरण संभव हो सका। यानी मंजिल तक पहुंचने से पहले सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि व्यवस्था से जुड़ी बाधाओं को भी पार करना पड़ा।

रेनू हंस की कहानी क्यों है खास?

रेनू की सफलता को सिर्फ 10वीं पास करने के आंकड़े से नहीं देखा जाना चाहिए। उनकी कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो किसी कारण से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं और बाद में उम्र या परिस्थितियों को देखकर अपने सपने को छोड़ देते हैं। 45 साल की उम्र में 82 फीसदी अंक हासिल करना इस बात का उदाहरण है कि शिक्षा का दरवाजा किसी उम्र पर बंद नहीं होता।

उनकी कहानी यह भी बताती है कि असफलता के बाद दोबारा कोशिश करना हार नहीं, बल्कि साहस है। जिस परीक्षा में कभी सफलता नहीं मिली, उसी परीक्षा को 22 साल बाद पास करना रेनू के ‘हार नहीं मानूंगी’ वाले जज्बे की सबसे बड़ी मिसाल है।