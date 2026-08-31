सफलता की कहानियां अक्सर बड़े सपनों से शुरू होती हैं लेकिन असली बदलाव तब आता है जब कोई व्यक्ति समाज की किसी गंभीर समस्या को अपना मिशन बना ले। बिहार के रहने वाले दिव्यांशु कुमार की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आईआईटी मद्रास से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करने वाले दिव्यांशु ने ऐसा समाधान तैयार करने की दिशा में काम किया, जो सीवर और मैनहोल की सफाई करने वाले लोगों की जान को खतरे में डालने वाली पारंपरिक व्यवस्था का सुरक्षित विकल्प बन सके।

कॉलेज के एक प्रोजेक्ट से शुरू हुआ उनका आइडिया आगे चलकर सोलिनास इंटीग्रिटी (Solinas Integrity) नाम के स्टार्टअप में बदल गया। आज यह कंपनी सीवर, मैनहोल और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए रोबोटिक तकनीक विकसित करने के लिए जानी जाती है। दिव्यांशु की मेहनत उन्हें फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया 2025 की सूची तक भी ले गई।

कैसे आया बदलाव का आइडिया

सीवर और मैनहोल की सफाई लंबे समय से भारत की सबसे कठिन और जोखिम भरी समस्याओं में रही है। जहरीली गैसों, गंदगी और संक्रमण के बीच काम करने वाले सफाई कर्मचारियों के लिए यह काम जानलेवा तक साबित हो सकता है।

भारत में मैनुअल स्कैवेंजिंग पर 2013 में कानून के जरिए रोक लगाई गई थी। इसके बावजूद सीवर और सेप्टिक टैंक की मैनुअल सफाई से जुड़ी घटनाएं सामने आती रही हैं। ऐसे माहौल में सवाल सिर्फ तकनीक विकसित करने का नहीं था, बल्कि ऐसी तकनीक बनाने का था जो वास्तव में जमीन पर काम कर सके।

दिव्यांशु ने इसी समस्या को समझने की कोशिश की। उनका मकसद था कि जिस काम के लिए किसी इंसान को सीवर के अंदर उतरना पड़ता है, वहां मशीन को भेजा जा सके।

IIT Madras में आया था आइडिया

दिव्यांशु ने आईआईटी मद्रास से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इंजीनियरिंग के दौरान उन्हें प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर मिला। इसी दौरान सीवर और मैनहोल की सफाई से जुड़ी समस्या पर रोबोटिक समाधान तैयार करने का विचार सामने आया।

आइडिया आसान नहीं था। किसी लैब या कॉलेज प्रोजेक्ट में रोबोट बनाना एक बात है, लेकिन गंदगी, पानी, संकरी जगह और कठिन परिस्थितियों वाले वास्तविक मैनहोल में उसे काम करवाना बिल्कुल अलग चुनौती थी।

यहीं से दिव्यांशु और उनकी टीम के सामने असली संघर्ष शुरू हुआ। मशीन को केवल चलना नहीं था, बल्कि उसे ऐसी परिस्थितियों में काम करना था जहां सामान्य मशीनरी के लिए भी काम करना मुश्किल हो सकता है।

कॉलेज प्रोजेक्ट को बनाया अपना मिशन

कई छात्र कॉलेज प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद अपनी राह पकड़ लेते हैं। लेकिन दिव्यांशु ने अपने प्रोजेक्ट को वहीं खत्म नहीं होने दिया। उन्होंने इसे एक वास्तविक समस्या के समाधान में बदलने का फैसला किया।

इसी सोच से सोलिनास इंटीग्रिटी की नींव पड़ी, जिसका उद्देश्य रोबोटिक्स और तकनीक की मदद से सीवर तथा सेप्टिक टैंक की सफाई को ज्यादा सुरक्षित और वैज्ञानिक बनाना था। शुरुआती दौर में तकनीक विकसित करने से लेकर उसे वास्तविक परिस्थितियों में परखने तक कई चुनौतियां आईं लेकिन लगन और लगातार प्रयोगों के दम पर टीम आगे बढ़ती रही।

रोबोट को सीवर में उतारने की कोशिश

सोलिनास इंटीग्रिटी ने ऐसे रोबोटिक समाधान विकसित किए, जिनका इस्तेमाल मैनहोल और सेप्टिक टैंक से जुड़ी सफाई और निरीक्षण के काम में किया जा सकता है। इस तकनीक का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि खतरनाक परिस्थितियों में इंसान को सीधे उतारने की जरूरत कम हो। मशीन वहां पहुंचकर सफाई या निरीक्षण का काम कर सके और सफाई कर्मचारियों के लिए जोखिम कम किया जा सके।

यह केवल एक बिजनेस आइडिया नहीं था। इसके पीछे एक ऐसा सामाजिक उद्देश्य था, जिसमें तकनीक के जरिए सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा बेहतर करने की कोशिश की गई।

संघर्ष के बीच मिली सफलता

किसी भी डीप-टेक स्टार्टअप के लिए सफलता रातोंरात नहीं आती। खासकर तब, जब प्रोडक्ट को वास्तविक दुनिया की बेहद कठिन परिस्थितियों में काम करना हो। दिव्यांशु और उनकी टीम को तकनीक विकसित करने, उसके परीक्षण, फील्ड में इस्तेमाल और व्यावसायिक स्तर पर विस्तार जैसी कई चुनौतियों से गुजरना पड़ा। लगातार मेहनत और अपने उद्देश्य पर विश्वास ने इस सफर को आगे बढ़ाया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सोलिनास इंटीग्रिटी की वैल्यूएशन करीब 15 करोड़ रुपये बताई गई है। वहीं दिव्यांशु को फोर्ब्स की अंडर 30 एशिया 2025 सूची में जगह मिलना उनके काम की अंतरराष्ट्रीय पहचान को दर्शाता है।

बिहार से IIT तक और फिर स्टार्टअप

दिव्यांशु की कहानी की खास बात सिर्फ यह नहीं है कि उन्होंने आईआईटी मद्रास से पढ़ाई की। असली प्रेरणा इस बात में है कि उन्होंने अपनी शिक्षा का इस्तेमाल एक ऐसी समस्या को हल करने में किया, जिसका असर समाज के सबसे कठिन काम करने वाले लोगों पर पड़ता है।

बिहार से निकलकर आईआईटी मद्रास तक पहुंचना, वहां पढ़ाई के दौरान एक विचार विकसित करना और फिर उसी विचार को स्टार्टअप में बदलना मेहनत और लगन के लंबे सफर को दिखाता है।

उनकी कहानी युवाओं को यह संदेश देती है कि कॉलेज का प्रोजेक्ट सिर्फ नंबर या डिग्री पाने का जरिया नहीं होना चाहिए। अगर किसी समस्या को गंभीरता से समझकर उस पर लगातार काम किया जाए, तो वही छोटा-सा आइडिया भविष्य में बड़ी सफलता की नींव बन सकता है।

सफलता का असली मतलब क्या है?

दिव्यांशु की सफलता को सिर्फ स्टार्टअप की वैल्यूएशन या फोर्ब्स की सूची से नहीं मापा जा सकता। उनकी उपलब्धि का बड़ा हिस्सा उस कोशिश में है जिसमें इंजीनियरिंग और रोबोटिक्स को सामाजिक समस्या के समाधान से जोड़ा गया।

जहां एक ओर उन्होंने अपनी मेहनत से स्टार्टअप की पहचान बनाई, वहीं दूसरी ओर उनका काम यह दिखाता है कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल सिर्फ सुविधा बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि इंसानी जान बचाने और काम करने की परिस्थितियों को सुरक्षित बनाने के लिए भी किया जा सकता है।

दिव्यांशु कुमार की कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो किसी समस्या को देखकर सिर्फ शिकायत नहीं करना चाहते, बल्कि उसके समाधान का हिस्सा बनना चाहते हैं। मेहनत, लगन, लगातार प्रयोग और असफलताओं से सीखने का जज्बा हो तो कॉलेज का एक आइडिया भी समाज में बड़ा बदलाव लाने वाला स्टार्टअप बन सकता है।