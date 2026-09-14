Gantavya Malviya Success Story: सफलता की राह में रिजेक्शन अक्सर इंसान का हौसला तोड़ देता है लेकिन कुछ लोग हर असफलता को अगली कोशिश की तैयारी बना लेते हैं। ऐसी ही कहानी है गंतव्य मालवीय (Gantavya Malviya) की, जिन्होंने एलएनसीटी भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (ECE) में बीटेक की पढ़ाई की।

गंतव्य कंप्यूटर साइंस ब्रांच से नहीं थे, इसके बावजूद टेक्नोलॉजी में लगातार खुद को तैयार किया। अमेजन में नौकरी पाने की कोशिश के दौरान उन्हें 15 बार रिजेक्शन झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें अमेजन जर्मनी में करीब 1.1 करोड़ के पैकेज पर काम करने का मौका मिला।

15 रिजेक्शन के बाद भी नहीं छोड़ी उम्मीद

गंतव्य की कहानी का सबसे प्रेरणादायक पहलू उनका लगातार प्रयास करना है। अमेजन में नौकरी पाने की कोशिश में उन्हें एक-दो नहीं, बल्कि 15 बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा।

जहां कई उम्मीदवार इतने रिजेक्शन के बाद अपनी दिशा बदल सकते हैं, वहीं गंतव्य ने इसे अपनी कमियों को पहचानने और बेहतर तैयारी करने के मौके के तौर पर लिया। उन्होंने प्रयास जारी रखा और हर बार खुद को पहले से बेहतर बनाने पर ध्यान दिया।

आखिरकार उनकी कोशिश सफल हुई और उन्हें अमेजन जर्मनी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। इसके बाद उन्होंने इंटरव्यू प्रक्रिया को पार करते हुए करीब 1.1 करोड़ के पैकेज पर नौकरी हासिल की।

नॉन टेकी ने टेक वर्ल्ड में ऐसे बनाई जगह

गंतव्य की सफलता इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (ECE) में बीटेक किया था। यानी उनका बैकग्राउंड सीधे तौर पर कंप्यूटर साइंस नहीं था लेकिन उन्होंने अपनी ब्रांच को अपनी सीमा नहीं बनने दिया।

कॉलेज के शुरुआती समय में ही उन्होंने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्होंने कोडिंग और कंप्यूटर साइंस से जुड़े विषयों को सीखना शुरू किया और धीरे-धीरे अपनी तकनीकी क्षमता मजबूत की। यही शुरुआती शुरुआत आगे चलकर उनके करियर की मजबूत नींव बनी।

पहले साल के अंत तक शुरू की तैयारी

गंतव्य ने अपनी टेक्निकल जर्नी शुरू करने में ज्यादा समय नहीं लगाया और पहले साल के अंत तक उन्होंने टेक की तैयारी शुरू कर दी थी। इसका उन्हें बड़ा फायदा मिला क्योंकि कॉलेज के बाकी वर्षों में उनके पास सीखने, प्रयोग करने, प्रोजेक्ट बनाने और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए पर्याप्त समय था। उन्होंने इसी दौरान अलग-अलग टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर किया और धीरे-धीरे यह समझने की कोशिश की कि उन्हें किस दिशा में आगे बढ़ना है।

लर्निंग मशीन्स पर किया फोकस

टेक्नोलॉजी में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए गंतव्य ने कई महत्वपूर्ण स्किल्स पर काम किया। उन्होंने डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम (डीएसए) और पायथन सीखी। इसके साथ ही उन्होंने मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया। केवल किताबों या ऑनलाइन कंटेंट तक सीमित रहने के बजाय प्रोजेक्ट्स के जरिए अपनी समझ को मजबूत किया। यह तरीका उनके लिए काफी उपयोगी रहा, क्योंकि टेक इंडस्ट्री में केवल डिग्री नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स और समस्या हल करने की क्षमता भी महत्वपूर्ण होती है।

इंटर्नशिप ने बढ़ाया आत्मविश्वास और लीडरशिप स्किल्स

गंतव्य ने अपनी तैयारी के दौरान इंटर्नशिप भी कीं और इन्हीं अनुभवों ने उन्हें वास्तविक कामकाजी माहौल को समझने में मदद की। इंटर्नशिप के दौरान उन्हें टेक्निकल काम के साथ-साथ टीम में काम करने और जिम्मेदारियां संभालने का अनुभव मिला। इससे उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स डेवलप भी विकसित हुईं। यानी उनकी तैयारी सिर्फ कोडिंग या इंटरव्यू तक सीमित नहीं थी। उन्होंने अपने प्रोफेशनल प्रोफाइल को भी लगातार मजबूत किया।

अमेजन में हर योग्य भूमिका के लिए किया अप्लाई

अमेजन में नौकरी पाने के लिए गंतव्य ने एक खास रणनीति अपनाई, जिसके तहत उन्होंने केवल एक-दो वैकेंसी का इंतजार नहीं किया बल्कि उन्होंने अमेजन के करियर पेज पर जाकर उन सभी भूमिकाओं के लिए आवेदन किया, जिनके लिए वे योग्य थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अलग-अलग लोकेशन में उपलब्ध अवसरों के लिए भी आवेदन किया।

यह तरीका उनकी सोच को दिखाता है कि, उन्होंने रिजेक्शन के डर से आवेदन करना बंद नहीं किया, बल्कि ज्यादा से ज्यादा अवसरों तक पहुंचने की कोशिश जारी रखी।

आखिरकार अमेजन में मिला बड़ा मौका

लगातार आवेदन, स्किल डेवलपमेंट और इंटरव्यू की तैयारी के बाद आखिरकार वह मौका आया जिसका गंतव्य को इंतजार था। उन्हें अमेजन जर्मनी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। इंटरव्यू प्रक्रिया में सफलता हासिल करने के बाद उन्हें करीब 1.1 करोड़ के पैकेज का ऑफर मिला। एक ईसीई ग्रेजुएट के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी प्रेरक है क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर साइंस की डिग्री के बिना टेक इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई।

कहानी से छात्रों को क्या सीख मिलती है ?

गंतव्य मालवीय की कहानी उन छात्रों के लिए खास संदेश देती है जो अपनी ब्रांच, कॉलेज या शुरुआती रिजेक्शन को लेकर परेशान रहते हैं। गंतव्य की सफलता सिर्फ 1.1 करोड़ के पैकेज की कहानी नहीं है बल्कि इसके पीछे 15 रिजेक्शन, लगातार सीखने की आदत और हार न मानने का हौसला है। करियर की शुरुआत में रिजेक्शन मिलना असामान्य नहीं है। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि उम्मीदवार उस रिजेक्शन के बाद क्या करता है। गंतव्य ने रिजेक्शन को अपनी मंजिल नहीं बनने दिया और लगातार अपनी तैयारी जारी रखी।