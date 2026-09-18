Babu Rao Cafe Niloufer Success Story: कहते हैं कि बड़े सपनों की शुरुआत हमेशा बड़े साधनों से नहीं होती क्योंक कई बार सफलता का रास्ता फुटपाथ से होकर गुजरता है। तेलंगाना के आदिलाबाद के जंगल क्षेत्र में जन्मे बाबू राव की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कभी नौकरी की तलाश में हैदराबाद पहुंचे बाबू राव के पास ट्रेन का टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं थे। शहर में रहने के लिए छत नहीं थी, इसलिए करीब 15 दिनों तक उन्होंने नांपल्ली की सड़कों के किनारे फुटपाथ पर रातें गुजारीं।

आज वही बाबू राव Cafe Niloufer को एक बड़े ब्रांड के रूप में खड़ा कर चुके हैं। उनकी कहानी सड़क किनारे रात गुजारने से शुरू होकर कैफे के मालिक बनने और फिर कारोबार को कई आउटलेट्स तक फैलाने तक पहुंचती है।

नौकरी की तलाश में 1975 में पहुंचे हैदराबाद

बाबू राव का जन्म आदिलाबाद के जंगल क्षेत्र में हुआ था और साल 1975 में उन्होंने रोजगार की तलाश में हैदराबाद का रुख किया। उस समय उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ट्रेन का टिकट खरीद सकें। शहर पहुंचने के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी कि आखिर रात कहां गुजारी जाए। उनके पास न कोई बड़ा सहारा था और न ही रहने के लिए कमरा। ऐसे में उन्होंने करीब 15 दिनों तक नांपल्ली में फुटपाथ पर सोकर दिन काटे लेकिन मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने काम की तलाश जारी रखी।

रेलवे वेटिंग रूम बना तैयारी की जगह

बाबू राव के संघर्ष की तस्वीर इस बात से समझी जा सकती है कि उनके पास रहने की जगह तक नहीं थी। वह सुबह नांपल्ली रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में स्नान करते और इसके बाद काम की तलाश या नौकरी पर निकल जाते। उनके सामने विकल्प कम थे लेकिन काम करने की इच्छा मजबूत थी और इसी जिद ने उन्हें आगे बढ़ाया।

5 रुपये सैलरी वाली नौकरी से शुरू हुआ सफर

हैदराबाद में शुरुआती दिनों में बाबू राव ने एक कपड़ों की दुकान पर काम शुरू किया, जहां उनकी शुरुआती तनख्वाह महज 5 रुपये प्रति माह थी। आज जब उनका कारोबार करोड़ों रुपये का हो चुका है, तब इस शुरुआती कमाई को याद करना उनके सफर की कठिन शुरुआत को दिखाता है। छोटी नौकरी होने के बावजूद बाबू राव ने काम को छोटा नहीं समझा और उन्होंने काम सीखा, लोगों को समझा और अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाया।

कपड़ों की दुकान से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री

कुछ समय बाद बाबू राव ने कपड़ों की दुकान छोड़कर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में कदम रखा और इसी दौरान उनकी जिंदगी का रुख बदलने वाला मौका आया। उन्होंने कैफे निलोफर के लाकड़ीकापुल आउटलेट में काम शुरू किया, जहां शुरुआत में उनकी भूमिका बेहद सामान्य थी और वह वहां क्लीनर और वेटर के तौर पर काम करते थे। मगर यह साधारण सी नौकरी बाबू राव के लिए यह सिर्फ नौकरी नहीं थी क्योंकि इसी दौरान उन्होंने कैफे के कामकाज को करीब से समझना शुरू किया था।

मेहनत और ग्राहकों से व्यवहार ने बदल दी किस्मत

बाबू राव की सबसे बड़ी ताकत उनकी मेहनत और काम करने का तरीका था। ग्राहकों से उनका व्यवहार, काम के प्रति उनकी दक्षता और जिम्मेदारी ने कैफे के मालिक का ध्यान खींचा और धीरे-धीरे उन्हें अधिक जिम्मेदारियां मिलने लगीं और लंबे वक्त के बाद वो दिन भी आया जब कैफे के मालिक ने कैफे निलोफर के प्रबंधन की जिम्मेदारी बाबू राव को सौंप दी और यही उनके करियर का बड़ा मोड़ था। जिस व्यक्ति ने कभी इसी कैफे में क्लीनर और वेटर के रूप में काम शुरू किया था, वह अब उसके संचालन की जिम्मेदारी संभाल रहा था।

1978 में संभाली कैफे की पूरी जिम्मेदारी

साल 1978 तक बाबू राव ने कैफे निलोफर के संचालन की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी। यह केवल पद या जिम्मेदारी में बदलाव नहीं था बल्कि उनके लिए यह उस मेहनत की पहली बड़ी सफलता थी, जो फुटपाथ से शुरू हुई थी। उन्होंने कैफे के कारोबार को समझा, ग्राहकों की पसंद को जाना और व्यवसाय को आगे बढ़ाने पर ध्यान दिया।

1993 में बने कैफे निलोफर के मालिक

बाबू राव के सफर में अगला बड़ा पड़ाव साल 1993 में आया, जब उन्होंने उसी कैफे निलोफर को खरीद लिया, जहां कभी उन्होंने क्लीनर और वेटर के रूप में काम किया था। इसके साथ ही वह कैफे के पूर्ण मालिक बन गए। यानी जिस जगह पर उन्होंने नौकरी से अपना सफर शुरू किया था, कुछ वर्षों बाद वही जगह उनकी अपनी बन चुकी थी और यह उनके संघर्ष से उद्यमी बनने का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था।

सिर्फ कैफे तक सीमित नहीं रहा कारोबार

मालिक बनने के बाद बाबू राव ने कैफे निलोफर के कारोबार को केवल एक रेस्टोरेंट तक सीमित नहीं रखा बल्कि समय के साथ उन्होंने कारोबार का विस्तार किया। इसमें उन्होंने बेकरी प्रोडक्ट्स और पैकेज्ड टी पाउडर जैसे उत्पादों को भी कारोबार का हिस्सा बनाया। इससे कैफे की पहचान केवल एक कैफे के रूप में नहीं रही, बल्कि धीरे-धीरे यह एक व्यापक फूड और बेवरेज ब्रांड में बदलता गया।

साधारण कैफे को बनाया प्रीमियम ब्रांड

बाबू राव ने कैफे निलोफर को आधुनिक और प्रीमियम रूप देने पर भी काम किया और समय के साथ कैफे को एक प्रीमियम लग्जरी कैफे के रूप में विकसित किया गया। इसके बाद हैदराबाद के अलग-अलग प्रमुख इलाकों में इसके आउटलेट खोले गए, जिसमें HITEC City जैसे महत्वपूर्ण बिजनेस हब का आउटलेट भी शामिल है।

एचआईटीईसी सिटी स्थित आउटलेट के लिए रिपोर्ट के अनुसार करीब 40 लाख प्रति माह किराया दिया जाता है। यह आंकड़ा इस बात को दर्शाता है कि ब्रांड ने हैदराबाद के प्रमुख कमर्शियल इलाकों में किस स्तर पर विस्तार किया है।

आज है इतने करोड़ की ब्रांड

बाबू राव की मेहनत से कैफे निलोफर एक बड़े कारोबार में बदल चुका है और उपलब्ध जानकारी के मुताबिक आज यह ब्रांड करीब 200 करोड़ का बताया जाता है। एक तरफ यह आंकड़ा कारोबार के आकार को दिखाता है, तो दूसरी तरफ इसके पीछे छिपी कहानी को भी दिखाता है।

जिस व्यक्ति के पास कभी हैदराबाद आने के लिए ट्रेन का टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं थे, जिसने करीब 15 दिन फुटपाथ पर रात बिताई और 5 रुपये महीने की नौकरी से शुरुआत की, उसने अपने काम और अनुभव के दम पर एक बड़े कैफे ब्रांड को खड़ा किया।

बाबू राव की कहानी में छिपा सफलता का सबक

बाबू राव की कहानी सिर्फ करोड़ों के कारोबार तक पहुंचने की कहानी नहीं है बल्कि यह उस सोच की कहानी है जिसमें इंसान अपनी शुरुआती परिस्थितियों को अपनी मंजिल नहीं बनने देता। क्लीनर से वेटर, वेटर से मैनेजर और फिर उसी कैफे के मालिक बनने का सफर दिखाता है कि किसी भी काम को ईमानदारी और मेहनत से करना आगे के अवसरों का रास्ता खोल सकता है।