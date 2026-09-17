Success story of Abhishek Sharma son of laborer father: कहते हैं कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों, अगर हिम्मत और कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मुंबई की एक झुग्गी में बेहद साधारण परिस्थितियों में पले-बढ़े अभिषेक शर्मा की कहानी इसका उदाहरण है। स्टील कंपनी में मजदूरी करने वाले पिता के बेटे अभिषेक ने तमाम आर्थिक मुश्किलों के बीच जेईई एडवांस्ड जैसी कठिन परीक्षा पास की और ऑल इंडिया रैंक (AIR) 2456 हासिल की, जिसके साथ उनकी ओबीसी-एनसीएल रैंक 415 रही।

आज अभिषेक आईआईटी दिल्ली में बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन यहां तक पहुंचने का उनका सफर किसी बड़े कोचिंग संस्थान, महंगे संसाधनों या सुविधाओं से भरा नहीं था। इसके उलट उन्होंने सीमित साधनों के बीच पढ़ाई की और अपने सपने को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत की।

मजदूर पिता, झुग्गी में किराए का घर और बड़ा सपना

अभिषेक शर्मा का परिवार मुंबई के लोकमान्य तिलक नगर की झुग्गी में रहता था। परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य नहीं थी। उनके पिता एक स्टील फैब्रिकेशन कंपनी में लेबर के तौर पर काम करते थे और इसी कमाई से परिवार का खर्च चलता था।

परिवार जिस घर में रहता था, उसका किराया करीब 3,000 रुपये प्रति माह था। सीमित आमदनी में घर चलाना अपने आप में चुनौती थी, लेकिन इन परिस्थितियों के बावजूद अभिषेक ने पढ़ाई को अपनी प्राथमिकता बनाए रखा।

जहां कई विद्यार्थियों के पास पढ़ाई के लिए बेहतर कमरे, तेज इंटरनेट, महंगे गैजेट और कोचिंग की सुविधाएं होती हैं, वहीं अभिषेक के सामने बुनियादी संसाधनों की भी कमी थी। फिर भी उन्होंने परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया।

छत पर जाकर इस्तेमाल किया पड़ोसी का Wi-Fi

अभिषेक के संघर्ष की कहानी का एक हिस्सा उनकी इंटरनेट सुविधा से जुड़ा है। पढ़ाई के दौरान जब उनके मोबाइल का डेटा खत्म हो जाता था, तब ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने के लिए वह घर की छत पर जाते थे और पड़ोसी के Wi-Fi का इस्तेमाल करते थे।

यह घटना दिखाती है कि संसाधनों की कमी के बावजूद उन्होंने पढ़ाई रोकने के बजाय उपलब्ध साधनों का रास्ता खोजा। उनके लिए लक्ष्य तक पहुंचना जरूरी था और इसके लिए उन्हें जो भी सुविधा मिल सकती थी, उसका इस्तेमाल करना पड़ता था।

संसाधन नहीं, हिम्मत बनी सबसे बड़ी ताकत

जेईई एडवांस्ड को देश की सबसे कठिन इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में गिना जाता है। इस परीक्षा में सफलता के लिए विद्यार्थी लंबे समय तक तैयारी करते हैं। कई छात्र बेहतर कोचिंग, टेस्ट सीरीज और अन्य संसाधनों का सहारा लेते हैं।

अभिषेक का सफर बताता है कि हर विद्यार्थी की परिस्थितियां एक जैसी नहीं होतीं। किसी के पास संसाधन अधिक हो सकते हैं तो किसी के पास सीमित। लेकिन कठिन परिस्थितियों में भी लगातार प्रयास करने की क्षमता किसी विद्यार्थी के सफर को बदल सकती है। मुंबई की झुग्गी से आईआईटी दिल्ली तक का उनका सफर इसी संघर्ष और मेहनत की कहानी है।

JEE Advanced में हासिल की AIR 2456

लगातार मेहनत का परिणाम उन्हें जेईई एडवांस्ड के रूप में मिला, जिसमें अभिषेक शर्मा ने परीक्षा में AIR 2456 हासिल की, जबकि उनकी OBC-NCL रैंक 415 रही। इस प्रदर्शन के बाद उनके लिए देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों के दरवाजे खुले। आगे चलकर उन्होंने आईआईटी दिल्ली में बीटेक में दाखिला लिया और अब वहां अपनी पढ़ाई कर रहे हैं।

गरीबी ने रोका नहीं, हिम्मत बढ़ाई

अभिषेक की कहानी को केवल आईआईटी में दाखिला मिल जाने की नहीं है बल्कि ये कहानी उन विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा है जो आर्थिक या पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अपने सपनों को लेकर असमंजस में रहते हैं।

उनके सामने पैसों की कमी थी, इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधा के लिए भी जुगाड़ करना पड़ता था और परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत नहीं थी। इसके बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य से समझौता नहीं किया।

छात्रों के लिए बड़ी सीख है अभिषेक शर्मा की कहानी

मुंबई की झुग्गी से निकलकर आईआईटी दिल्ली तक पहुंचने वाले अभिषेक शर्मा की कहानी इस बात की मिसाल है कि किसी विद्यार्थी की शुरुआत कितनी भी साधारण क्यों न हो, वह अपनी मेहनत से एक नई पहचान बना सकता है।

अभिषेक का सफर बताता है कि गरीबी रास्ते में मुश्किलें जरूर खड़ी कर सकती है, लेकिन हिम्मत, संघर्ष और पढ़ने की भूख इंसान को उन मुश्किलों से आगे निकलने का रास्ता दिखा सकती है।