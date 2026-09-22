Success Story: जिंदगी में मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों न हों, अगर मेहनत करने का मौका मिले और इंसान हार न माने तो कहानी बदली जा सकती है। केरल के वायनाड के पीसी मुस्तफा की कहानी कुछ ऐसी ही है। कभी परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि घर चलाने के लिए उन्हें स्कूल छोड़कर पिता के साथ कॉफी बागान में मजदूरी करनी पड़ी। मुस्तफा कक्षा 6 में फेल हुए, जिसके चलते पढ़ाई बीच में ही छूट गई लेकिन उनकी जिंदगी में एक शिक्षक की एंट्री ने सब कुछ बदल दिया।

10 रुपये की दिहाड़ी से शुरू हुआ संघर्ष

पीसी मुस्तफा का बचपन केरल के वायनाड जिले के चेनालोडे इलाके में बीता। उनका परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर था। उनके पिता कॉफी प्लांटेशन में मजदूरी करते थे और उन्होंने केवल कक्षा 4 तक पढ़ाई की थी और उनकी मां कभी स्कूल नहीं गईं।

परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि मुस्तफा को कम उम्र में ही काम में हाथ बंटाना पड़ा। कक्षा 6 में फेल होने के बाद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और पिता के साथ कॉफी बागान में मजदूरी करने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उस समय वह करीब 10 प्रतिदिन कमाते थे। जिस उम्र में बच्चे स्कूल में पढ़ाई और भविष्य के सपनों के बारे में सोचते हैं, उस उम्र में मुस्तफा के सामने परिवार की जरूरतें पूरी करने की चुनौती थी।

एक शिक्षक ने बदल दी पूरी जिंदगी

मुस्तफा की कहानी का सबसे अहम मोड़ तब आया, जब एक शिक्षक ऐसे बच्चों की तलाश कर रहे थे जिन्होंने आर्थिक कारणों से स्कूल छोड़ दिया था। शिक्षक को मुस्तफा कॉफी प्लांटेशन में काम करते हुए मिले। बातचीत के बाद उन्हें समझ आया कि मुस्तफा ने पढ़ाई किसी अरुचि के कारण नहीं, बल्कि पैसों की कमी की वजह से छोड़ी थी।

शिक्षक ने उनके माता-पिता को समझाया कि मुस्तफा को दोबारा स्कूल भेजा जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने मुस्तफा की किताबों का खर्च खुद उठाने की पेशकश की। यही वह मौका था जिसने एक मजदूर के बेटे की जिंदगी की दिशा बदल दी।

मुस्तफा ने मेहनत को बनाया हथियार

मुस्तफा दोबारा स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने पढ़ाई में पूरी ताकत लगा दी। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कक्षा 7 और कक्षा 10 में टॉप किया था। जिस बच्चे के लिए कक्षा 6 में फेल होना जिंदगी का अंत जैसा लग रहा था, उसी ने आगे चलकर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाई की। उन्होंने एनआईटी कालीकट से से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और इसके बाद आईआईएम बैंगलोर से एमबीए किया।

एनआईटी से विदेश की नौकरी तक

इंजीनियरिंग और एमबीए के बाद मुस्तफा ने प्रोफेशनल करियर शुरू किया, जिसमें उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम किया और विदेश में भी नौकरी की। लेकिन उनके मन में अपना कुछ करने का विचार था और आखिरकार उन्होंने विदेश की नौकरी छोड़कर भारत लौटने का फैसला किया। वह साल 2005 में बेंगलुरु वापस आए और अपने चार कजिन्स के साथ मिलकर कारोबार शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ाया।

50 हजार से शुरू हुई iD Fresh Food की कहानी

मुस्तफा और उनके कजिन्स ने करीब 50,000 रुपये की शुरुआती पूंजी से आईडी फ्रेश फूड की शुरुआत की। कारोबार की शुरुआत बेंगलुरु की करीब 50 वर्ग फुट की छोटी सी किचन से हुई थी।

पहला प्रोडक्ट था इडली और डोसा बैटर

आइडिया बेहद साधारण था कि घरों में इडली-डोसा बनाने के लिए चावल और दाल भिगोने, पीसने और बैटर तैयार करने में काफी समय लगता है। कंपनी ने लोगों को ताजा तैयार बैटर उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया और छोटे से किचन से शुरू हुआ यह कारोबार धीरे-धीरे बढ़ता गया।

इडली-डोसा बैटर से बढ़कर बना बड़ा फूड ब्रांड

समय के साथ आईडी फ्रेश फूड ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार किया। कंपनी अब इडली-डोसा बैटर के अलावा पराठा, पनीर, दही, चटनी, सांभर, रेडी मिक्स और फिल्टर कॉफी जैसे उत्पाद भी बेचती है। कंपनी का कारोबार भारत के अलावा कई विदेशी बाजारों तक पहुंच चुका है। यह बदलाव बताता है कि मुस्तफा ने केवल एक बिजनेस शुरू नहीं किया, बल्कि एक छोटी जरूरत को बड़े कारोबार में बदलने की कोशिश की।

आज 681 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू

मुस्तफा के संघर्ष और मेहनत का पैमाना आज कंपनी के आंकड़ों से समझा जा सकता है। आईडी फ्रेश फूड ने वित्त वर्ष 2024-25 में 681.38 करोड़ का ऑपरेटिंग रेवेन्यू दर्ज किया है। इससे पिछले वित्त वर्ष में कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 557.85 करोड़ था। यानी FY25 में इसमें करीब 22 फीसदी की वृद्धि हुई है।

कंपनी ने FY25 में 50.75 करोड़ का रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट दर्ज किया। हालांकि इसमें 24.89 करोड़ का वन-टाइम डिफर्ड टैक्स क्रेडिट शामिल था। इस मद को हटाने पर कंपनी का अंडरलाइंग प्रॉफिट करीब 26 करोड़ रहा।

करीब 1,500 लोगों को मिला रोजगार

आईडी फ्रेश फूड के विस्तार के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़े। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी में करीब 1,500 लोग काम करते हैं, जिनमें ग्रामीण इलाकों से जुड़े कर्मचारी भी शामिल हैं। यानी जिस परिवार में कभी रोजाना की छोटी कमाई से घर चलाना मुश्किल था, उसी संघर्ष से निकले मुस्तफा ने आगे चलकर ऐसा कारोबार खड़ा किया, जिसमें हजारों लोगों की आजीविका जुड़ी।

पीसी मुस्तफा की कहानी से क्या सीख मिलती है?

पीसी मुस्तफा की कहानी में आंकड़े चौंकाने वाले जरूर हैं लेकिन लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इन आंकड़ों के बीच छिपा है, जो संघर्ष के बावजूद दोबारा शुरुआत करने का साहस और मिले मौके को मेहनत में बदलने की क्षमता को एक गुण के रूप में दिखाते हैं।