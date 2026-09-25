Pratyush Kumar Success Story: किसी सफल कंपनी की कहानी अक्सर उसके बनने के बाद दिखाई देती है लेकिन उसके पीछे की तैयारी कई साल पहले शुरू हो चुकी होती है। ऐसी ही कहानी है डॉ. प्रत्युष कुमार की, जिन्होंने आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग की, ईटीएच ज्यूरिख से पीएचडी की, आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में रिसर्च की, आईआईटी मद्रास में पढ़ाया और भारतीय भाषाओं के लिए AI पर काम किया।

आज वह सर्वम एआई (Sarvam AI) के को-फाउंडर हैं, जो भारतीय भाषाओं और भारत की जरूरतों को ध्यान में रखकर AI मॉडल और तकनीक विकसित कर रही है। सर्वम की स्थापना प्रत्युष कुमार और विवेक राघवन ने अगस्त 2023 में की थी।

जून 2026 में सर्वम ने सीरीज बी फंडिंग के पहले चरण में 234 मिलियन डॉलर जुटाए और कंपनी की पोस्ट-मनी वैल्यूएशन 1.5 बिलियन डॉलर बताई गई। यानी भारतीय रुपये में यह आंकड़ा करीब 12 हजार करोड़ रुपये के आसपास बैठता है।

IIT Bombay से शुरू हुई कहानी

प्रत्युष कुमार की शैक्षणिक यात्रा देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी बॉम्बे से शुरू हुई। उन्होंने वहां इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीटेक किया और 2009 में डिग्री पूरी की। इसके बाद उनका अगला पड़ाव स्विट्जरलैंड का ईटीएच ज्यूरिख बना। ईटीएच ज्यूरिख में उन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पीएचडी की और 2014 में डॉक्टरेट पूरी की। इस दौरान उनका काम कंप्यूटिंग और AI से जुड़े शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ता गया।

यानी एक तरफ आईआईटी बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की मजबूत नींव और दूसरी तरफ ईटीएच ज्यूरिख से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता और यहीं से उनके करियर का तकनीकी आधार तैयार हुआ।

नौकरी नहीं, रिसर्च की दुनिया में कदम

पीएचडी पूरी करने के बाद प्रत्युष कुमार ने अकादमिक और रिसर्च क्षेत्र में अपना सफर जारी रखा और ईटीएच ज्यूरिख में पोस्टडॉक्टरल रिसर्च का अनुभव लेने के बाद उन्होंने इंडस्ट्री का रुख किया।

2015 में वह आईबीएम रिसर्च से जुड़े और रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर काम किया। यहां उन्होंने एआई और कंप्यूटिंग से जुड़े उन्नत रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम किया। इसके बाद उनका करियर फिर एक अलग दिशा में गया।

उन्होंने कुछ समय बाद फिर अकादमिक दुनिया का रुख किया। यह बदलाव उनके करियर में महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि आगे चलकर रिसर्च, शिक्षा और स्टार्टअप—तीनों का अनुभव उनके काम का हिस्सा बन गया।

IIT Madras में बने फैकल्टी

साल 2018 में प्रत्युष कुमार आईआईटी मद्रास से जुड़े। यहां उन्होंने फैकल्टी के तौर पर काम किया और AI व कंप्यूटर साइंस से जुड़े शोध और शिक्षा में योगदान दिया। बाद में वह आईआईटी मद्रास से सहायक फैकल्टी के रूप में भी जुड़े रहे। यहां उनका काम सिर्फ कक्षा और रिसर्च पेपर तक सीमित नहीं रहा बल्कि उन्होंने एआई को वास्तविक समस्याओं से जोड़ने की दिशा में भी काम किया। यहीं से भारतीय भाषाओं और भारत-केंद्रित AI पर उनका फोकस और मजबूत हुआ।

One Fourth Labs की शुरुआत

आईआईटी मद्रास में काम करने के दौरान ही प्रत्युष कुमार ने 2019 में वन फोर्थ लेब्स की सह-स्थापना की, जहां इसका फोकस एआई एजुकेशन और कंसल्टिंग से जुड़े काम पर रहा। यह उनके लिए एक और महत्वपूर्ण मोड़ था। अब वह केवल रिसर्चर या शिक्षक नहीं थे, बल्कि टेक्नोलॉजी को प्रोडक्ट और बिजनेस की दिशा में ले जाने का अनुभव भी हासिल कर रहे थे।

AI4Bharat ने बदली दिशा

भारतीय भाषाओं के लिए AI बनाने का विचार उनके करियर का अहम हिस्सा बन गया, जिसके चलते उन्होंने 2020 में AI4Bharat की शुरुआत हुई। यह आईआईटी मद्रास से जुड़ी पहल है, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं के लिए ओपन-सोर्स AI और भाषा तकनीक विकसित करना है।

AI4Bharat आज ट्रांसलेशन, स्पीच रिकग्निशन, टेक्स्ट-टू-स्पीच, LLM और अन्य भारतीय भाषा तकनीकों पर काम करता है। आईआईटी मद्रास के अनुसार एआई4भारत की टीम ने भारतीय भाषाओं के लिए मशीन ट्रांसलेशन और स्पीच रिकग्निशन सहित कई क्षेत्रों में योगदान दिया है। यह अनुभव आगे चलकर सर्वम एआई के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हुआ।

Microsoft Research में भी किया काम

AI4Bharat पर काम करने के साथ-साथ प्रत्युष कुमार ने माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च में भी करीब दो साल रिसर्च की। इससे उन्हें दुनिया की प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनियों में AI रिसर्च के व्यावहारिक और वैश्विक स्तर के काम को समझने का अनुभव मिला।

2023 में Sarvam AI की नींव

साल 2023 में प्रत्युष कुमार ने विवेक राघवन के साथ मिलकर सर्वम एआई की स्थापना की। कंपनी का लक्ष्य भारत के लिए ऐसे एआई सिस्टम तैयार करना है जो भारतीय भाषाओं, स्थानीय संदर्भों और देश की अलग-अलग जरूरतों को समझ सकें।

सर्वम का काम सिर्फ एक सामान्य चैटबॉट बनाने तक सीमित नहीं है। कंपनी AI के अलग-अलग हिस्सों पर काम कर रही है और भारतीय भाषाओं व भारत-केंद्रित इस्तेमाल के लिए मॉडल विकसित कर रही है।

वैल्यूएशन पहुंची 1.5 बिलियन डॉलर

सर्वम की यात्रा में सबसे बड़ा कारोबारी पड़ाव जून 2026 में आया, जब कंपनी ने सीरीज बी राउंड के पहले चरण में 234 मिलियन डॉलर जुटाए। इस निवेश के बाद सर्वम की पोस्ट-मनी वैल्यूएशन 1.5 बिलियन डॉलर बताई गई। यही वह मुकाम था जब कुछ ही वर्षों में शुरू हुई सर्वम एआई भारतीय एआई स्टार्टअप इकोसिस्टम की बड़ी कंपनियों में शामिल हो गई।

भारत की भाषाओं के लिए AI बनाने पर फोकस

सर्वम एआई का सबसे खास पहलू इसका इंडिया फर्स्ट एआई एप्रोच है। भारत में करोड़ों लोग अंग्रेजी के बजाय हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं।

AI4Bharat भी भारतीय भाषाओं के लिए LLM, मशीन ट्रांसलेशन, स्पीच रिकग्निशन और टेक्स्ट-टू-स्पीच जैसी तकनीकों पर काम कर रहा है। सर्वम इसी व्यापक दिशा को व्यावसायिक AI सिस्टम और मॉडल के रूप में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।

Sovereign AI मिशन से भी जुड़ा सर्वम

अप्रैल 2025 में भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन के तहत भारत का सॉवरेन लार्ज लैंग्वेज मॉडल विकसित करने के लिए सर्वम का चयन किया था। कंपनी के मुताबिक इस मॉडल का उद्देश्य भारतीय भाषाओं को समझने, रीजनिंग और वॉइस क्षमताएं के साथ भारत में विकसित और डिप्लॉय किए जा सकने वाले एआई सिस्टम तैयार करना है।

इस प्रोजेक्ट के तहत सर्वम ने तीन मॉडल वेरिएंट की योजना बताई थी, सर्वम लार्ज, सर्वम स्मॉल और सर्वम एज। कंपनी ने यह भी कहा था कि वह AI4Bharat के साथ मिलकर इस दिशा में काम करेगी।

प्रत्युष कुमार की कहानी से क्या सीख मिलती है?

प्रत्युष कुमार का सफर यह भी दिखाता है कि करियर हमेशा एक सीधी लाइन में आगे नहीं बढ़ता। कभी रिसर्च, कभी नौकरी, कभी पढ़ाना और कभी बिजनेस, अलग-अलग अनुभव भविष्य के किसी बड़े काम की नींव बन सकते हैं।