Bittu Tabahi Success Story: जब किसी शहर की नदी कचरे, प्लास्टिक और गंदगी से भर जाए तो आमतौर पर लोगों की नजर प्रशासन की तरफ जाती है। शिकायतें होती हैं, सफाई की मांग उठती है और फिर लोग अगली कार्रवाई का इंतजार करने लगते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा में एक युवक ने इंतजार करने के बजाय खुद नदी में उतरने का फैसला किया।

इस युवक का नाम सुरेंद्र सिंह चौधरी है, लेकिन सोशल मीडिया पर वह ‘बिट्टू तबाही’ के नाम से पहचाने जाते हैं। जिस अजनार नदी में प्लास्टिक, बोतलें, कचरा और गंदगी जमा थी, उसे साफ करने के लिए बिट्टू ने महीनों तक मेहनत की। शुरुआत में कुछ दोस्त साथ आए, लेकिन बाद में यह अभियान काफी हद तक उनका अकेला प्रयास बन गया और आज उसी मेहनत की चर्चा मध्य प्रदेश से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी है। द ओशन क्लीनअप के संस्थापक और सीईओ बोयान स्लैट ने बिट्टू के काम को देखकर उन्हें अपनी संस्था के साथ काम करने का न्योता दिया।

नदी को देख मुंह फेरते थे लोग, बिट्टू ने अकेले संभाला मोर्चा

बिट्टू ने अजनार नदी की हालत देखी तो उन्हें सिर्फ गंदगी नजर नहीं आई, बल्कि एक ऐसी समस्या दिखाई दी जिसे किसी न किसी को हल करना ही था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 26 जनवरी 2026 से नदी की सफाई का काम शुरू किया।

उन्होंने प्लास्टिक, बोतलें, खरपतवार और दूसरे ठोस कचरे को नदी और उसके आसपास से निकालना शुरू किया। काम आसान नहीं था। कई बार उनके पास भारी मशीनें या पर्याप्त सुरक्षा उपकरण भी नहीं थे। इसके बावजूद उन्होंने बुनियादी सामान और अपने संसाधनों से सफाई का काम जारी रखा।

यानी जिस काम के लिए आमतौर पर लोग किसी संस्था, नगर निकाय या प्रशासन की तरफ देखते हैं, उसे एक युवा ने ‘कोई आएगा’ की उम्मीद छोड़कर ‘मैं ही शुरुआत करता हूं’ वाली सोच के साथ शुरू किया।

दोस्त पीछे हटे पर नहीं टूटी बिट्टू की हिम्मत

किसी भी बड़े अभियान की शुरुआत कुछ लोगों से होती है, लेकिन उसे लंबे समय तक चलाने के लिए जुनून चाहिए। बिट्टू के साथ भी शुरुआत में कुछ दोस्त जुड़े थे। लेकिन नदी की गंदगी, बदबू और मुश्किल परिस्थितियों के कारण धीरे-धीरे उनका साथ कम होता गया। बिट्टू ने फिर भी अपना अभियान नहीं छोड़ा। वह लगातार नदी में उतरते रहे और कचरा निकालते रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने सफाई के लिए अपने पैसे भी खर्च किए।

यही वह जगह है जहां लगन और सिर्फ इच्छा के बीच का फर्क दिखाई देता है। इच्छा रखने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन मुश्किल आने के बाद भी उसी काम को जारी रखने वाले कम होते हैं।

सरकारी सिस्टम के मुंह पर तमाचा

बिट्टू की कहानी को सिर्फ एक युवक की सफलता की कहानी मानना इस घटना के बड़े संदेश को छोटा कर देना होगा।

सवाल यह नहीं है कि एक युवक ने नदी साफ क्यों की बल्कि सवाल यह है कि नदी इतनी गंदी होने तक सफाई की जरूरत क्यों पैदा हुई?

अजनार नदी की सफाई का काम शुरू करने के लिए एक युवा को अपने हाथों से कचरा निकालना पड़ा। यह तस्वीर उस सरकारी और स्थानीय व्यवस्था के लिए एक बड़ा आईना है, जिसकी जिम्मेदारी सार्वजनिक स्थानों, कचरा प्रबंधन और जल स्रोतों की देखरेख से जुड़ी होती है। यह किसी एक अधिकारी को कटघरे में खड़ा करने का मामला नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के काम करने के तरीके पर सवाल है।

जब एक 20-21 साल का छात्र बिना बड़े बजट, बड़ी टीम और भारी मशीनरी के नदी की सफाई का बीड़ा उठा सकता है, तो यह सवाल स्वाभाविक है कि नियमित व्यवस्था में ऐसी स्थिति बनने से पहले रोकथाम क्यों नहीं हुई? बिट्टू की मेहनत सरकारी व्यवस्था के मुंह पर इसलिए तमाचा बन जाती है, क्योंकि उन्होंने भाषण नहीं दिया, उन्होंने नदी में उतरकर काम करके दिखा दिया।

सिस्टम बिट्टू के साथ खड़ा नजर आया

इस कहानी का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि बिट्टू का काम जब सोशल मीडिया के जरिए चर्चा में आया तो प्रशासनिक स्तर पर भी ध्यान गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बिट्टू से मुलाकात की और उनके प्रयास की सराहना की और सरकार की ओर से सहयोग का भरोसा भी जताया गया। बिट्टू ने खुद भी इस पूरे मामले को व्यक्तिगत श्रेय या राजनीतिक विवाद से ज्यादा सिविक सेंस और जिम्मेदारी से जोड़ने की बात कही है।

सोशल मीडिया ने दिखाई मेहनत की तस्वीर

बिट्टू ने अपने सफाई अभियान की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए। उनकी पोस्ट में नदी की पहले और बाद की स्थिति दिखाई गई। धीरे-धीरे लोगों का ध्यान इस काम की तरफ गया और उनका अभियान वायरल हो गया। इसके बाद उद्योगपति आनंद महिंद्रा समेत कई लोगों ने उनके प्रयास की तारीफ की। उनका काम स्थानीय मुद्दे से निकलकर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया।

बिट्टू की सफलता वायरल वीडियो नहीं

बिट्टू की असली सफलता यह है कि जिस काम को उन्होंने बिना किसी गारंटी के शुरू किया था, वह अब हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका है और फिर नीदरलैंड से आया जिंदगी बदलने वाला ऑफर, जिसमें उनका काम सोशल मीडिया के जरिए द ओशन क्लीनअप के संस्थापक और सीईओ बोयान स्लेट तक पहुंचा।

बोयान स्लेट ने सोशल मीडिया पर बिट्टू के काम से जुड़ी पोस्ट देखने के बाद उन्हें अपनी संस्था के साथ काम करने का न्योता दिया। उनका संदेश था, “हमारे लिए काम करने आएं।”

बिट्टू ने बाद में बताया कि उन्हें स्लेट की तरफ से फोन भी आया और उनके काम व योग्यता से जुड़ी जानकारी ली गई। हालांकि उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार उस समय नौकरी की सटीक भूमिका तय नहीं हुई थी।

सोचिए, एक तरफ अपने शहर की नदी से प्लास्टिक निकालता हुआ एक युवा और दूसरी तरफ दुनिया के बड़े पर्यावरण अभियानों में काम करने वाली संस्था से उसे जुड़ने का निमंत्रण।

‘बिट्टू तबाही’ नाम, लेकिन काम तबाही रोकने वाला

सोशल मीडिया पर सुरेंद्र सिंह चौधरी को ‘बिट्टू तबाही’ के नाम से जाना जाता है। लेकिन उनका काम उनके नाम के बिल्कुल उलट है। जहां ‘तबाही’ का मतलब विनाश होता है, वहीं बिट्टू ने अपने काम से नदी को बर्बादी से बचाने की कोशिश की। उन्होंने न तो किसी बड़े मंच का इंतजार किया, न किसी बड़े संगठन के आने का। उनके पास कोई विशाल बजट नहीं था और न ही सैकड़ों लोगों की टीम। उनके पास सिर्फ समस्या थी, उसे देखकर बेचैनी थी और उसे बदलने का संकल्प था।

अगर एक युवा अपने स्तर पर नदी में उतरकर महीनों तक सफाई कर सकता है, तो क्या समाज को यह सोचने की जरूरत नहीं कि सार्वजनिक जगहों को गंदा करने की आदत कब बदलेगी?

और प्रशासन के लिए भी सवाल साफ है है कि, क्या व्यवस्था को हर बार तब ही सक्रिय होना चाहिए जब कोई आम नागरिक समस्या को अपने हाथ में लेकर उसे सोशल मीडिया पर दिखा दे?

बिट्टू ने एक नदी साफ की है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि शायद वह सवाल है जो उन्होंने पूरे सिस्टम और समाज के सामने खड़ा कर दिया है।

सरकारें योजनाएं बना सकती हैं, बजट जारी कर सकती हैं और अभियान चला सकती हैं। लेकिन असली बदलाव तब आएगा, जब नागरिक भी यह सोचेंगे कि यह मेरा काम नहीं है कहने के बजाय मैं शुरुआत क्यों न करूं?