NEET Success Story: डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले हर छात्र की राह आसान नहीं होती। किसी के पास बेहतर संसाधन होते हैं तो किसी को सीमित सुविधाओं में ही अपनी तैयारी करनी पड़ती है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के देवकीपुर गांव के प्रभात कुमार यादव की कहानी भी ऐसे ही संघर्ष, परिवार के त्याग और लगातार मेहनत की कहानी है।

प्रभात के पिता महेंद्र कुमार यादव करीब 25 साल से मुंबई में ऑटो रिक्शा चलाकर परिवार का खर्च और बच्चों की पढ़ाई संभाल रहे हैं। मुंबई की छोटी सी चॉल में रहकर काम करने वाले पिता की कमाई का बड़ा हिस्सा गांव में परिवार तक पहुंचता रहा। दूसरी ओर प्रभात ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी जारी रखी।

प्रभात ने नीट यूजी 2026 में 627 अंक और ऑल इंडिया रैंक 3,864 हासिल की। इसके बाद उन्हें लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिला मिला। यह सफलता इसलिए खास है क्योंकि पहले प्रयास में उन्हें 504 अंक मिले थे और सरकारी मेडिकल कॉलेज की सीट नहीं मिल पाई थी।

छोटी शुरुआत, बड़ा सपना: डॉक्टर बनने की ठानी

जौनपुर की मछलीशहर तहसील के देवकीपुर गांव से आने वाले प्रभात ने शुरुआती पढ़ाई गांव और आसपास के स्कूलों से की। उन्होंने कक्षा 10 में 89.44 प्रतिशत अंक हासिल किए। इसके बाद मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी को गंभीरता से आगे बढ़ाने के लिए वह कोटा चले गए। कक्षा 12 में उन्होंने 83.44 प्रतिशत अंक हासिल किए।

प्रभात का लक्ष्य साफ था कि, नीट में अच्छा प्रदर्शन करना और सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट हासिल करनी है लेकिन इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्हें सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि आर्थिक चुनौतियों से भी जूझना पड़ा।

पिता मुंबई में ऑटो चलाते रहे, बेटा पढ़ाई में जुटा रहा

प्रभात के पिता महेंद्र कुमार यादव लंबे समय से परिवार से दूर मुंबई में रहकर ऑटो चलाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार वह करीब 10×10 फीट की चॉल में रहते हैं और अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा गांव में परिवार को भेजते रहे, ताकि घर का खर्च और बच्चों की पढ़ाई चल सके।

एक तरफ पिता रोज सड़कों पर मेहनत कर रहे थे तो दूसरी तरफ बेटा मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी में जुटा था। परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि महंगी कोचिंग और दूसरे खर्च आसानी से उठाए जा सकें। फिर भी परिवार ने प्रभात की पढ़ाई को रुकने नहीं दिया। प्रभात के चाचा जितेंद्र कुमार यादव, जो शिक्षक हैं, ने भी गांव में उसकी पढ़ाई से जुड़ी जिम्मेदारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

पहली कोशिश नहीं मिला सरकारी मेडिकल कॉलेज

नीट की पहली कोशिश में प्रभात को 504 अंक मिले लेकिन यह स्कोर सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं रहा। यहीं से कहानी का सबसे अहम मोड़ आया।

प्रभात के पास दो रास्ते थे या तो वह अपनी कोशिश छोड़ देता या अपनी कमियों को समझकर दोबारा तैयारी करता। उसने दूसरा रास्ता चुना, जिसमें एक साल का ड्रॉप लेकर NEET की तैयारी को पहले से ज्यादा गंभीरता के साथ जारी रखा।

दूसरे प्रयास में 627 अंक

पहले प्रयास के 504 अंकों से निराश होने के बजाय प्रभात ने अपनी तैयारी को और मजबूत किया। वह कोटा गया और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी की। इस दौरान कोचिंग फीस जुटाना भी परिवार के लिए चुनौती थी। एलन करियर इंस्टीट्यूट ने उसे 50 प्रतिशत फीस में छूट दी, जबकि बाकी फीस का इंतजाम पिता ने किस्तों में किया। पढ़ाई के दौरान उसके मामा दयाराम यादव ने भी रहने और खाने जैसे खर्चों में आर्थिक मदद की।

मेहनत का परिणाम नीट यूजी 2026 में सामने आया और प्रभात ने इस बार 627 अंक और AIR 3,864 प्राप्त की। इस प्रदर्शन के बाद उसे KGMU, लखनऊ में MBBS सीट मिल गई।

KGMU में दाखिले के बाद गांव में जश्न

प्रभात की सफलता की खबर जैसे ही देवकीपुर पहुंची, परिवार और गांव में खुशी का माहौल बन गया। उनके दादा इंद्र बहादुर यादव पोते की सफलता पर खुशी से झूम उठे। उनकी खुशी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया। रिश्तेदार और आसपास के गांवों के लोग परिवार को बधाई देने पहुंचने लगे। जिस परिवार ने वर्षों तक सीमित संसाधनों में बच्चों की पढ़ाई जारी रखी, उसके लिए केजीएमयू में एमबीबीएस सीट मिलना एक बड़ी उपलब्धि है।

असफलता के बाद लगन और आखिर में सफलता

प्रभात यादव की कहानी उन छात्रों के लिए खास संदेश देती है जो सीमित संसाधनों के कारण अपने सपनों को लेकर असमंजस में रहते हैं। आर्थिक मुश्किलें उसकी राह में जरूर थीं, पहली कोशिश में मनचाहा परिणाम भी नहीं मिला, लेकिन उसने अपनी तैयारी नहीं छोड़ी। 504 अंक से 627 अंक तक का सफर सिर्फ 123 नंबर का सुधार नहीं, बल्कि दोबारा खड़े होकर लक्ष्य हासिल करने की कहानी है।