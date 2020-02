बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का विरोध कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां, वॉटर कैनन

Bihar Police Recruitment 2020: मंगलवार 04 फरवरी को पटना में हाल ही में आयोजित इंस्पेक्टर परीक्षाओं का विरोध कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इंस्पेक्टर परीक्षा के खिलाफ लगातार विरोध जारी है क्योंकि उम्मीदवारों ने आरोप लगाया था कि संबंधित परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया था और इसलिए परीक्षा रद्द की जानी चाहिए। अपनी इस मांग के साथ छात्र विरोध कर रहे थे जब पुलिस को छात्रों को काबू करने के लिए वॉटर कैनन का प्रयोग करना पड़ा।

मंगलवार को ऐसे ही एक विरोध प्रदर्शन के दौरान, छात्रों ने गांधी मैदान के पास एक निषेध क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की, जहां भारी यातायात के कारण विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। जैसे ही छात्रों ने उन गलियों में इकट्ठा होना शुरू किया, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए वॉटर कैनन का सहारा लिया।

#WATCH Bihar: Police resort to lathi-charge & use water cannons on protestors who are demonstrating near Science college in Patna. Protestors are the candidates who appeared for Bihar Police Examination and allege that paper was leaked and are demanding CBI investigation. pic.twitter.com/CrdlMiR14S

— ANI (@ANI) February 4, 2020