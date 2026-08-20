Microsoft Success Story: कॉलेज में अच्छे नंबर और ऊंची CGPA को अक्सर शानदार करियर की गारंटी माना जाता है लेकिन जेआईआईटी नोएडा से बीटेक सीएसई करने वाले आदित्य जामवाल की कहानी इस सोच को एक अलग नजरिया देती है। सोशल मीडिया पर शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, 6.8 सीजीपीए के साथ कॉलेज पूरा करने वाले आदित्य अब माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर (SWE) के तौर पर काम कर रहे हैं और उनकी सालाना कमाई 32 लाख रुपये से ज्यादा बताई गई है।

इस कहानी का दूसरा हिस्सा और भी दिलचस्प है। पोस्ट में दावा किया गया है कि आदित्य के 9.2 सीजीपीए वाले क्लास टॉपर को एक स्टार्टअप में करीब 6 लाख रुपये सालाना का पैकेज मिला। यानी दोनों के पैकेज के बीच 26 लाख रुपये से ज्यादा का अंतर है।

हालांकि, यह तुलना किसी भी तरह से यह साबित नहीं करती कि कम सीजीपीए हमेशा ज्यादा सफलता दिलाती है। असली सीख यह है कि मार्कशीट के साथ-साथ वास्तविक स्किल और विषय की गहरी समझ भी करियर में बेहद अहम भूमिका निभाती है।

इंटरव्यू में मार्कशीट नहीं, स्किल्स ने दिलाई बढ़त

आदित्य की कहानी शेयर करने वाली पोस्ट में दावा किया गया है कि इंटरव्यू के दौरान उनसे मार्कशीट नहीं मांगी गई। इसके बजाय उनका फोकस उन तकनीकी क्षमताओं पर था, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नौकरी के लिए सीधे काम आती हैं।

पोस्ट के मुताबिक, आदित्य ने कॉलेज के दौरान सिलेबस को सिर्फ याद करने के बजाय डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम (DSA) की समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने करीब 50 डीएसए पैटर्न पर काम किया, जिससे अलग-अलग तरह की कोडिंग प्रोब्लम्स को पहचानने और उनके समाधान तक पहुंचने की क्षमता विकसित हुई।

एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जिसे इंटरव्यू में समझा सकें

आज के टेक जॉब इंटरव्यू में सिर्फ यह बताना काफी नहीं है कि उम्मीदवार ने कोई प्रोजेक्ट बनाया है। इंटरव्यूअर अक्सर प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजी चॉइस, चैलेंज और लिमिटेशन पर सवाल करते हैं।

आदित्य की तैयारी में एक ऐसे इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट पर फोकस करने की बात कही गई है, जिसे वह इंटरव्यू में करीब 15 मिनट में विस्तार से समझा सकें और उससे जुड़े सवालों का जवाब दे सकें।

इससे छात्रों के लिए एक अहम सीख निकलती है कि, सीवी में 10 छोटे प्रोजेक्ट लिखने से बेहतर हो सकता है कि एक ऐसा मजबूत प्रोजेक्ट बनाया जाए जिसे आप वास्तव में समझते हों।

System Design की तैयारी

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की भूमिकाओं में सिस्टम डिजाइन का महत्व लगातार बढ़ रहा है। पोस्ट के मुताबिक, आदित्य ने इंटरव्यू राउंड से पहले लो-लेवल डिजाइन (LLD) यानी सिस्टम डिजाइन की बुनियादी और व्यावहारिक समझ विकसित की।

इस तरह की तैयारी का उद्देश्य सिर्फ किसी सवाल का उत्तर याद करना नहीं, बल्कि यह समझना होता है कि किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम को किस तरह डिजाइन किया जाए और अलग-अलग तकनीकी निर्णय क्यों लिए जाएं।

कंप्यूटर नेटवर्क्स को नहीं किया नजरअंदाज

कई छात्र कोडिंग इंटरव्यू की तैयारी में कंप्यूटर साइंस के मुख्य विषय को पीछे छोड़ देते हैं। आदित्य की बताई गई तैयारी में ऑपरेटिंग सिस्टम (OS), डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम (DBMS) और कंप्यूटर नेटवर्क (CN) जैसे विषयों पर भी पकड़ मजबूत करने पर जोर दिया गया। इन विषयों की जानकारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटरव्यू में महत्वपूर्ण हो सकती है और उम्मीदवारों की मौलिक समझ को दर्शाया है।

GenAI की समझ विकसित की

2026 में टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेनरेटिव AI का असर लगातार बढ़ रहा है। पोस्ट के अनुसार, आदित्य ने जेनरेटिव AI (GenAI) फंडामेंटल्स को भी अपनी तैयारी का हिस्सा बनाया। यह संकेत देता है कि आज छात्रों के लिए केवल कॉलेज के पारंपरिक पाठ्यक्रम तक सीमित रहना पर्याप्त नहीं हो सकता। उन्हें अपने क्षेत्र में तेजी से बदलती तकनीकों के साथ भी अपडेट रहना होगा।

9.2 CGPA बनाम 6.8 CGPA: असली सीख क्या है?

इस कहानी को सिर्फ “6.8 CGPA ने 9.2 CGPA वाले टॉपर को हरा दिया” के रूप में देखना सही नहीं होगा। दो अलग-अलग व्यक्तियों की नौकरी, कंपनी, भूमिका, अनुभव, इंटरव्यू प्रदर्शन और करियर की परिस्थितियां अलग हो सकती हैं। किसी व्यक्ति की शुरुआती सैलरी उसके पूरे करियर की सफलता का अंतिम पैमाना भी नहीं है। इस उदाहरण की असली सीख यह है कि अच्छे नंबर महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे अकेले पर्याप्त नहीं हैं।

अगर किसी स्टूडेंट की CGPA 9+ है लेकिन उसे कोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोजेक्ट्स या कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो केवल CGPA उसे हर नौकरी नहीं दिला सकता। वहीं 6.8 CGPA वाला छात्र अगर अपने चुने हुए क्षेत्र में मजबूत टेक्निकल स्किल्स विकसित करता है, तो उसके पास भी बड़े अवसर हासिल करने की क्षमता हो सकती है।

नंबरों के नहीं, ज्ञान के पीछे भागें

आदित्य की कहानी से सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही निकलता है कि, छात्रों को पढ़ाई और परीक्षाओं के नंबरों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना चाहिए। बल्कि उन्हें यह समझना चाहिए कि परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करना और वास्तविक ज्ञान हासिल करना दो अलग-अलग चीजें हैं।

कॉलेज में अगर छात्र सिर्फ इंटरनल और परीक्षाएं में अच्छे नंबर लाने की रणनीति पर काम करता है लेकिन वास्तविक समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित नहीं करता, तो उसकी तैयारी अधूरी रह सकती है।

दूसरी ओर, अगर छात्र अच्छे अकादमिक प्रदर्शन के साथ-साथ DSA, प्रोजेक्ट्स, सिस्टम डिज़ाइन, कोर CS विषयों और नई तकनीकों में लगातार अपनी पकड़ मजबूत करता है, तो उसके करियर के विकल्प बढ़ सकते हैं।