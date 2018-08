Staff Selection Commission (SSC) जल्द ही Stenographer Grade C&D Examination 2017 के स्किल टेस्ट के प्रवेश पत्र जारी करेगा। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in और क्षेत्रीय वेबसाइट sscnr.net.in से डाउनलोड कर सकेंगे। Stenographer Grade C&D 2017 के लिए स्किल टेस्ट 20 अगस्त से 13 सितंबर 2018 तक आयोजित होगा। वेबसाइट sscnr.net.in पर उपलब्ध नोटिफिकेशन के मुताबिक एडमिट कार्ड जल्द ही वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। हालांकि एडमिट कार्ड किस दिन और किस समय जारी किए जाएंगे इसे लेकर कोई जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। उम्मीदवारों के लिए जरूरी है कि वे नियमित SSC की वेबसाइट sscnr.net.in चेक करते रहें ताकि समय रहते एडमिट कार्ड हासिल कर सकें। चलिए अब जानते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका।

लॉगइन करें sscnr.net.in पर। होम पेज पर आपको “STENOGRAPHY SKILL TEST OF STENOGRAPHER GRADE C&D EXAMINATION 2017 ADMIT CARDS” टाइटिल से लिंक दिखेगा। इस लिंक पर क्लिक करें। मांगी गई डिटेल्स सबमिट करें। एडमिट कार्ड खुल जाएगा। डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें। स्किल टेस्ट 20 अगस्त से 13 सितंबर तक होगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (एसएससी) ने स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D की लिखित परीक्षा के नतीजे नवंबर 2017 में जारी किए थे। Stenographer Grade C&D 2017 के कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षाओं का आयोजन 11-09-2017 से 14-09-2017 के बीच हुआ था। बता दें स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D की परीक्षा में 2,24,618 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था।

