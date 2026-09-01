SSC Stenographer Exam 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D परीक्षा 2026 की तारीखों में एक बार फिर बदलाव किया है। आयोग के ताजा करेक्शन नोटिस के अनुसार अब परीक्षा 9 सितंबर से 15 सितंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी। इससे पहले परीक्षा 9 से 12 सितंबर के बीच कराने की जानकारी दी गई थी।

इसके साथ ही उम्मीदवारों के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी हो चुकी है। अभ्यर्थी SSC की वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी देख सकते हैं। एडमिट कार्ड परीक्षा की तारीख से करीब 2 से 3 दिन पहले उपलब्ध कराया जाएगा।

SSC Stenographer 2026: नई तारीख एक नजर में

विवरण जानकारी परीक्षा एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी 2026 परीक्षा स्तर टियर-1 पुरानी संशोधित तारीख 9 से 12 सितंबर 2026 नवीनतम परीक्षा तारीख 9 से 15 सितंबर 2026 परीक्षा शहर की जानकारी जारी एडमिट कार्ड परीक्षा के 2 से 3 दिन पहले परीक्षा मोड कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT)

Exam City Slip 2026 जारी, ऐसे देखें शहर

एसएससी ने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी टियर-1 परीक्षा के लिए परीक्षा शहर की जानकारी उपलब्ध करा दी है। उम्मीदवार SSC की वेबसाइट पर अपने लॉगिन के जरिए एग्जाम सिटी डिटेल देख सकते हैं।

सिटी इंटीमेशन स्लिप का उद्देश्य उम्मीदवारों को पहले से यह जानकारी देना है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में निर्धारित किया गया है। इससे दूसरे शहर में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी यात्रा और ठहरने की योजना पहले से बना सकते हैं।

SSC Stenographer Admit Card कब आएगा?

आयोग के आधिकारिक नोटिस के अनुसार स्टेनोग्राफर परीक्षा का हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड संबंधित परीक्षा तारीख से लगभग 2 या 3 दिन पहले डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। उम्मीदवार इसे एसएससी के लॉगिन मॉड्यूल से डाउनलोड कर सकेंगे।

इसलिए जिन उम्मीदवारों की परीक्षा 9 सितंबर को है, उन्हें परीक्षा से कुछ दिन पहले एडमिट कार्ड चेक करना चाहिए। इसी तरह बाद की तारीखों में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को अपनी निर्धारित परीक्षा तारीख के अनुसार एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा।

सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड में क्या अंतर है?

कई उम्मीदवार एग्जाम सिटी स्लिप को ही एडमिट कार्ड समझने की गलती कर देते हैं। दोनों दस्तावेजों का उद्देश्य अलग है।

सिटी इंटिमेशन स्लिप: इसमें उम्मीदवार को परीक्षा के शहर की जानकारी मिलती है और एडमिट कार्ड: इसमें परीक्षा केंद्र का विस्तृत पता, परीक्षा की तारीख, शिफ्ट, रिपोर्टिंग टाइम और उम्मीदवार के लिए जरूरी निर्देश जैसी महत्वपूर्ण जानकारी होती है। इसलिए सिटी स्लिप जारी होने के बाद भी उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड का इंतजार करना होगा।

Own Scribe सुविधा वालों के लिए भी जरूरी अपडेट

एसएससी ने उन उम्मीदवारों के लिए भी महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं जिन्होंने अपनी खुद की स्क्राइब सुविधा का विकल्प चुना है। आयोग के मुताबिक पहले से किया गया कुछ स्क्राइब रजिस्ट्रेशन अब मान्य नहीं रहेगा और संबंधित लोगों को नई प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्रेशन करना पड़ सकता है।

आयोग ने स्क्राइब रजिस्ट्रेशन को आधार प्रमाणिकरण के साथ इंटीग्रेट किया है। खुद की स्क्राइब की सुविधा लेने वाले उम्मीदवारों को अपने स्क्राइब का रजिस्ट्रेशन नंबर जमा करना होगा, जिसके बाद स्क्राइब एंट्री पास तैयार किया जाएगा।

Scribe Mapping की आखिरी तारीख

स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी टियर-1 परीक्षा में खुद की स्क्राइब सुविधा लेने वाले उम्मीदवार अपने स्क्राइब का ओटीआर 7 सितंबर 2026 रात 11 बजे तक मैप कर सकते हैं। आयोग के अनुसार केवल उन्हीं उम्मीदवारों के लिए स्क्राइब एंट्री पास तैयार होगा, जिन्होंने निर्धारित समय तक अपने स्क्राइब का ओटीआर सफलतापूर्वक मैप किया होगा। इसलिए खुद की स्क्राइब सुविधा का इस्तेमाल करने वाले अभ्यर्थियों को यह प्रक्रिया अंतिम समय के लिए नहीं छोड़नी चाहिए।

SSC Stenographer 2026 में कितने पद?

एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी परीक्षा के जरिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में स्टेनोग्राफर पदों पर भर्ती की जाती है। इस परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को आगे की चयन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाता है। इस भर्ती के पदों से संबंधित अंतिम वैकेंसी और श्रेणीवार विवरण आयोग की ओर से जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार ही मान्य होगा।

परीक्षा से पहले उम्मीदवार क्या करें?

परीक्षा में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में उम्मीदवारों को कुछ जरूरी काम अभी से पूरे कर लेने चाहिए।

अपनी एग्जाम सिटी स्लिप चेक करें।

परीक्षा तारीख और शिफ्ट की जानकारी नोट करें।

एडमिट कार्ड जारी होते ही डाउनलोड करें।

एडमिट कार्ड में नाम, फोटो, रोल नंबर और परीक्षा केंद्र की जानकारी जांचें।

परीक्षा केंद्र तक पहुंचने का रूट पहले से देख लें।

वैध फोटो आईडी तैयार रखें।

एडमिट कार्ड में दिए सभी निर्देश ध्यान से पढ़ें।

खुद की स्क्राइब सुविधा वाले उम्मीदवार 7 सितंबर से पहले स्क्राइब मैपिंग पूरी करें।

परीक्षा केंद्र पर क्या लेकर जाएं?

उम्मीदवारों को परीक्षा के दिन केवल वही सामान लेकर जाना चाहिए जिसकी अनुमति एसएससी के निर्देशों में दी गई हो। सबसे महत्वपूर्ण है एडमिट कार्ड और वैध फोटो पहचान पत्र। उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड पर दिए गए रिपोर्टिंग टाइम का विशेष ध्यान रखना चाहिए। परीक्षा केंद्र पर देरी से पहुंचने पर प्रवेश से संबंधित परेशानी हो सकती है।

SSC Stenographer 2026: पुराने शेड्यूल पर भरोसा न करें

एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा की तारीखों में लगातार बदलाव होने के कारण उम्मीदवारों को सोशल मीडिया या पुराने नोटिस में दी गई तारीखों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। नवीनतम आधिकारिक अपडेट के अनुसार परीक्षा 9 से 15 सितंबर 2026 तक होगी। आयोग ने 31 अगस्त को जारी करेक्शन नोटिस के जरिए पहले घोषित 9 से 12 सितंबर के कार्यक्रम में बदलाव किया है।

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

अब परीक्षा में बहुत कम समय बचा है, इसलिए उम्मीदवारों को नए टॉपिक शुरू करने के बजाय रिवीजन और मॉक टेस्ट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। खास तौर पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा में समय प्रबंधन और प्रश्नों को तेजी से हल करने की रणनीति महत्वपूर्ण होगी।

इसके साथ ही उम्मीदवारों को अपनी परीक्षा तारीख के अनुसार तैयारी का आखिरी शेड्यूल बनाना चाहिए। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद परीक्षा केंद्र का पता जरूर जांचें, क्योंकि केवल परीक्षा शहर की जानकारी के आधार पर केंद्र तक पहुंचना संभव नहीं होगा।