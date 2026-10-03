SSC Exam Schedule: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने तीन बड़ी भर्ती परीक्षाओं के लिए प्रस्तावित तारीखों की घोषणा कर दी है। एसएससी के इस शेड्यूल में जूनियर इंजीनियर (JE) परीक्षा, दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में सब-इंस्पेक्टर की परीक्षा, और कंबाइंड हायर सेकेंडरी (10+2) लेवल परीक्षा (CHSL) शामिल हैं।

जारी शेड्यूल के मुताबिक, SSC JE 2026 पेपर-I परीक्षा 2 से 6 नवंबर तक होगी, इसके बाद सब-इंस्पेक्टर की परीक्षा 20 से 28 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। CHSL 2026 टियर-I परीक्षा 30 नवंबर से शुरू होगी और 31 दिसंबर तक चलेगी। ये तारीखें प्रस्तावित हैं और कमीशन बाद में जारी होने वाले नोटिस के जरिए इनमें बदलाव कर सकता है।

SSC परीक्षा परीक्षा का चरण प्रस्तावित परीक्षा तारीख जूनियर इंजीनियर परीक्षा-2026 पेपर-I (CBE) 02 से 06 नंवबर 2026 दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ सब-इंस्पेक्टर परीक्षा- 2026 सीबीई 20 से 28 नवंबर 2026 संयुक्त उच्चतर माध्यमिक (10+2) स्तरीय परीक्षा, 2026 टियर I सीबीई 30 नंवबर से 31 दिसंबर 2026 तक

SSC JE, CPO और CHSL में वैकेंसी

जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2026 के लिए, SSC ने 1748 संभावित वैकेंसी की घोषणा की है। इस भर्ती में अलग-अलग केंद्र सरकार के संगठनों में जूनियर इंजीनियर के पद और भारत मौसम विज्ञान विभाग में साइंटिफिक असिस्टेंट के पद शामिल हैं। ये वैकेंसी अलग-अलग इंजीनियरिंग ब्रांच और विभागों में हैं, और आयोग ने कहा है कि पद और कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी की जानकारी अलग से जारी की जाएगी।

इस साल सब-इंस्पेक्टर परीक्षा (SSC CPO) में 1871 वैकेंसी हैं। इनमें दिल्ली पुलिस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज और CISF में सब-इंस्पेक्टर के पद शामिल हैं। CHSL परीक्षा में लोअर डिविजनल क्लर्क/जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पदों के लिए 2536 संभावित वैकेंसी हैं। SSC ने स्पष्ट किया है कि CHSL की यह संख्या संभावित है और अंतिम संख्या, साथ ही पद और कैटेगरी के हिसाब से ब्योरा, बाद में तय किया जाएगा।

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आर्थिक तंगी के कारण स्कूल छोड़ने और पारिवारिक जिम्मेदारियों को संभालने के लिए मजबूर होने के 37 साल बाद, 59 वर्षीय सिल्वेस्टर शाडप मेघालय में परीक्षा हॉल में लौटने की तैयारी कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि वे आखिरकार 1989 में अधूरी छोड़ी गई कक्षा 10 की शिक्षा को पूरा कर पाएंगे। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें