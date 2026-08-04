कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने मल्टी टास्किंग स्टाफ और हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 के कंप्यूटर आधारित टेस्ट रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परिणाम के साथ ही हवलदार पद के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मानक परीक्षा (PST) में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी गई है। जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट और मेरिट लिस्ट देख सकते हैं।

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत एमटीएस के साथ-साथ सीबीआईसी और सीबीएन में हवलदार पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि PET/PST केवल हवलदार पद के लिए आयोजित होगा, जबकि MTS पद का अंतिम चयन अलग प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

परीक्षा में शामिल हुए इतने लाख उम्मीदवार

इस भर्ती अभियान के लिए कुल 36,19,834 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 8,04,633 उम्मीदवार ही परीक्षा में शामिल हुए थे। सीबीटी यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा 4 फरवरी से 20 फरवरी 2026 के बीच देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। मल्टी-शिफ्ट परीक्षा होने के कारण आयोग ने सभी अभ्यर्थियों के अंकों का नॉर्मलाइजेशन किया है, जिसके आधार पर परिणाम तैयार किया गया।

हवलदार PET/PST के लिए इतने उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट

एसएससी ने 1,138 हवलदार रिक्तियों के लिए कुल 8,071 उम्मीदवारों को PET/PST के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। आयोग ने लगभग 1:7 वैकेंसी रेशियो के आधार पर चयन सूची तैयार की है।

श्रेणीवार चयनित उम्मीदवार

श्रेणी उम्मीदवार सामान्य (UR) 3,136 ओबीसी 1,659 एससी 882 ईडब्ल्यूएस 840 एसटी 609 अन्य (ESM/PwBD आदि) शेष

न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स

आयोग ने प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम अंक भी निर्धारित किए थे, जो इस प्रकार हैं।

सामान्य (UR): 30%

OBC एवं EWS: 25%

SC, ST और अन्य आरक्षित श्रेणियां: 20%

इन अंकों से कम स्कोर करने वाले उम्मीदवार आगे की प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं माने गए।

PET/PST में असफल होने पर क्या होगा?

एसएससी के अनुसार, यदि कोई उम्मीदवार हवलदार पद के लिए आयोजित PET/PST में असफल हो जाता है तो उसे हवलदार पद के लिए नहीं माना जाएगा। हालांकि यदि वह MTS पद की पात्रता पूरी करता है, तो उसका दावा MTS भर्ती के लिए बना रहेगा।

कुछ उम्मीदवारों के परिणाम रोके गए

आयोग ने परीक्षा के दौरान संदिग्ध गतिविधियों और परीक्षा नियमों के उल्लंघन पर भी कार्रवाई की है, जिसमें 2 उम्मीदवारों का परिणाम संदिग्ध गतिविधियों के कारण रोका गया। 727 उम्मीदवारों का परिणाम परीक्षा विश्लेषण में गड़बड़ी मिलने के बाद प्रोसेस नहीं किया गया और 169 उम्मीदवारों को विभिन्न कारणों से क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा डिबार किया गया।

आगे क्या होगा?

अब आयोग अलग से PET/PST की तारीख और शेड्यूल जारी करेगा। शारीरिक परीक्षा पूरी होने के बाद MTS और हवलदार दोनों पदों का अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। इसके बाद फाइनल आंसर-की और सभी उम्मीदवारों के अंक भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

SSC MTS Result 2026 Direct Link