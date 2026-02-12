SSC MTS Exam 2026 Rescheduled: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS) परीक्षा 2025 को उत्तर प्रदेश के तीन परीक्षा केंद्रों पर रद्द और स्थगित किए जाने के बाद नई तारीख की घोषणा कर दी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि प्रभावित अभ्यर्थियों की परीक्षा अब 13 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। आयोग द्वारा यह निर्णय झांसी और गोरखपुर के परीक्षा केंद्रों पर तकनीकी व प्रशासनिक कारणों से परीक्षा प्रभावित होने के बाद लिया गया है। नई तारीख घोषित होने से अभ्यर्थियों की असमंजस की स्थिति खत्म हो गई है।

किन केंद्रों की परीक्षा हुई थी रद्द या स्थगित?

आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार निम्नलिखित केंद्र प्रभावित हुए थे:

Sanskaar Academy Online Exam Center, झांसी

4 फरवरी 2026 (Shift-3) की परीक्षा रद्द

उपस्थित सभी अभ्यर्थी अब 13 फरवरी 2026 को परीक्षा देंगे

Shifa Online Center, गोरखपुर

5 फरवरी 2026 (Shift-1) की परीक्षा रद्द

उपस्थित सभी अभ्यर्थी 13 फरवरी को पुनः परीक्षा देंगे

L.M Public School Online Examination Centre, झांसी

6 फरवरी 2026 (Shift-1, 2 और 3) की परीक्षा स्थगित

सभी निर्धारित अभ्यर्थी अब 13 फरवरी को परीक्षा देंगे

SSC MTS 2026 नई परीक्षा तिथि

सभी प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा की नई तारीख 13 फरवरी 2026 है, जिसके बारे में आयोग ने साफ किया है कि यह बदलाव केवल इन तीन केंद्रों और संबंधित शिफ्टों पर लागू होगा। अन्य केंद्रों पर परीक्षा अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएगी।

एडमिट कार्ड और जरूरी निर्देश

उम्मीदवार अपने रिवाइज्ड एडमिट कार्ड जरूर डाउनलोड करें।

रिपोर्टिंग टाइम और शिफ्ट डिटेल्स ध्यान से पढ़ें।

परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचें।

बिना वैध फोटो आईडी के प्रवेश नहीं मिलेगा।

केवल आधिकारिक वेबसाइट और नोटिफिकेशन पर भरोसा करें।

SSC MTS परीक्षा 2026 के बारे में

SSC MTS परीक्षा केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में ग्रुप-सी (अराजपत्रित, गैर-मंत्रालयी) पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं:

मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS)

हवलदार (CBIC & CBN)

चयन प्रक्रिया:

कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन (CBE)

फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET/PST) – केवल हवलदार पद के लिए

Jansatta Education Expert Advice

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड में दिए गए परीक्षा केंद्र की पुष्टि कर लें। किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और परीक्षा से एक दिन पहले यात्रा की योजना बना लें। परीक्षा से संबंधित अपडेट के लिए SSC की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।

SSC MTS 2026 FAQ

Q1. SSC MTS 2026 की नई परीक्षा तिथि क्या है?

उत्तर: प्रभावित केंद्रों के लिए परीक्षा अब 13 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी।

Q2. किन शहरों के केंद्र प्रभावित हुए हैं?

उत्तर: झांसी और गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) के तीन केंद्र प्रभावित हुए हैं।

Q3. क्या सभी उम्मीदवारों की परीक्षा तिथि बदली गई है?

उत्तर: नहीं, केवल तीन निर्दिष्ट केंद्रों और शिफ्टों के उम्मीदवारों की परीक्षा तिथि बदली गई है।

Q4. नया एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

उत्तर: उम्मीदवार SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

Q5. क्या परीक्षा पैटर्न में कोई बदलाव हुआ है?

उत्तर: नहीं, परीक्षा पैटर्न और सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है।