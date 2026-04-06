कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने जूनियर इंजीनियर (जेई) 2025 टियर- II परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने टियर-I परीक्षा पास की है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर विक्रेता अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। टियर-II परीक्षा का आयोजन 7 अप्रैल 2026 को कंप्यूटर आधारित (सीबीटी) में संशोधित किया जाएगा।

ऐसे डाउनलोड करें SSC JE Tier-II Admit Card

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1. SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. “SSC JE Tier-II Admit Card 2025” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें।

स्टेप 4. Submit बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा।

स्टेप 6. इसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लें।

एडमिट कार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी

SSC JE Tier 2 Admit Card में निम्नलिखित डिटेल्स शामिल होंगी:

उम्मीदवार का नाम

फोटो और हस्ताक्षर

रजिस्ट्रेशन नंबर

परीक्षा तिथि और समय

परीक्षा केंद्र का पता

परीक्षा केंद्र पर जरूरी दस्तावेज

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वह परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंचे और निम्नलिखित दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं क्योंकि बिना एडमिट कार्ड के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा।

एडमिट कार्ड का प्रिंटआउट

वैध फोटो आईडी प्रूफ (आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि)

SSC JE Tier 2 Exam Pattern 2026

Tier-II परीक्षा एक टेक्निकल पेपर होगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। उम्मीदवार को अपने चुने हुए इंजीनियरिंग स्ट्रीम के अनुसार एक सेक्शन अटेम्प्ट करना होगा।

आगे की प्रक्रिया

Tier-II परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अन्य आवश्यक औपचारिकताएं शामिल हैं।

SSC JE Tier 2 Admit Card 2026 Direct Link