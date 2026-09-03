SSC JE Recruitment 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के जरिए केंद्र सरकार के अलग-अलग विभागों और संगठनों में जूनियर इंजीनियर के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इसके अलावा भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) में साइंटिफिक असिस्टेंट के पद के लिए भी इसी परीक्षा के जरिए भर्ती होगी। आयोग ने इस भर्ती के लिए कुल 1,748 संभावित रिक्तियां घोषित की हैं।

एसएससी जेई 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 2 सितंबर 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 22 सितंबर 2026 रात 11 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 23 सितंबर है, जबकि आवेदन में सुधार के लिए 28 से 30 सितंबर तक विंडो उपलब्ध रहेगी।

SSC JE 2026: 1748 पदों पर भर्ती

एसएससी ने फिलहाल 1,748 पदों को टेंटेटिव यानी संभावित वैकेंसी के रूप में घोषित किया है। आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार, पोस्ट और कैटेगरी के अनुसार अंतिम रिक्तियों की जानकारी बाद में उपलब्ध कराई जाएगी।

इस भर्ती में जूनियर इंजीनियर के साथ अलग-अलग विभागों में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और टेलिकॉम से जुड़े पद शामिल हैं। आईएमडी में साइंटिफि असिस्टेंट की भर्ती भी इसी परीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा है।

इन पदों पर नियुक्त उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में काम करने का अवसर मिलेगा। SSC JE के तहत मिलने वाली नौकरियां उन इंजीनियरिंग उम्मीदवारों के लिए खास मानी जाती हैं, जो तकनीकी योग्यता के साथ सरकारी सेवा में करियर बनाना चाहते हैं।

SSC JE 2026 Registration: इस तारीख तक करें आवेदन

उम्मीदवारों को आवेदन की अंतिम तारीख का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आयोग का आधिकारिक शेड्यूल इस प्रकार है।

महत्वपूर्ण घटना तारीख नोटिफिकेशन जारी 2 सितंबर 2026 ऑनलाइन आवेदन शुरू 2 सितंबर 2026 आवेदन की अंतिम तारीख 22 सितंबर 2026 ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तारीख 23 सितंबर 2026 आवेदन सुधार विंडो 28 से 30 सितंबर 2026 पेपर-I अक्टूबर/नवंबर 2026 पेपर-II दिसंबर 2026

Paper-I और Paper-II की परीक्षा तिथियां फिलहाल महीने के स्तर पर बताई गई हैं। आयोग बाद में विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम जारी कर सकता है।

SSC JE 2026 Eligibility: कौन कर सकता है आवेदन?

एसएससी जेई में अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग है। सामान्य तौर पर संबंधित इंजीनियरिंग ब्रांच में डिग्री या तीन वर्षीय डिप्लोमा मांगा गया है। कुछ पदों पर डिप्लोमा के साथ निर्धारित अवधि का कार्य अनुभव भी जरूरी है। इसलिए उम्मीदवार को आवेदन करने से पहले जिस पद के लिए आवेदन करना है, उसकी आवश्यक शैक्षणिक योग्यता जरूर देखनी चाहिए।

SSC JE 2026 Age Limit: 30 से 32 साल तक मौका

एसएससी जेई 2026 में अधिकतर पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है। कुछ पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष रखी गई है। आयु की गणना के लिए महत्वपूर्ण तारीख 1 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।

30 वर्ष तक की आयु सीमा वाले पदों के लिए उम्मीदवार का जन्म 2 अगस्त 1996 से पहले और 1 अगस्त 2008 के बाद नहीं होना चाहिए। वहीं 32 वर्ष तक की आयु सीमा वाले पदों के लिए जन्म 2 अगस्त 1994 से पहले और 1 अगस्त 2008 के बाद नहीं होना चाहिए।

आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। SC/ST उम्मीदवारों को 5 वर्ष और OBC उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट निर्धारित है। PwBD और अन्य पात्र श्रेणियों के लिए अलग-अलग नियम लागू हैं।

SSC JE Application Fee कितनी है ?

एसएससी जेई 2026 के लिए सामान्य उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। महिला उम्मीदवार, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमेन श्रेणी के उम्मीदवारों को फीस में छूट दी गई है। शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।

आयोग ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार न करें। अंतिम दिनों में वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक होने के कारण लॉगिन या आवेदन जमा करने में तकनीकी परेशानी हो सकती है।

SSC JE Exam Pattern 2026: दो पेपर में होगी परीक्षा

SSC JE 2026 की चयन प्रक्रिया में Paper-I और Paper-II शामिल हैं। दोनों कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) मोड में होंगे।

Paper-I में तीन हिस्से होंगे

सामान्य बुद्धिमता एवं तर्क – 50 प्रश्न/50 अंक

सामान्य जागरूकता – 50 प्रश्न/50 अंक

संबंधित इंजीनियरिंग विषय – 100 प्रश्न/100 अंक

इस प्रकार पेपर -I कुल 200 प्रश्न और 200 अंक का होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे रहेगी। स्क्राईब के लिए पात्र उम्मीदवारों को अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

इंजीनियरिंग विषय उम्मीदवार के पद के अनुसार होगा। सिविल के लिए सिविल और स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। टेलीकॉम और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए संबंधित विषय के अलग-अलग पेपर निर्धारित हैं।

Paper-II

पेपर-II भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। इसमें संबंधित तकनीकी विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे और पेपर कुल 300 अंकों का होगा। इसकी अवधि 2 घंटे निर्धारित है। पात्र स्क्राईब उम्मीदवार को 2 घंटे 40 मिनट का समय दिया जाएगा।

पेपर-I में निर्धारित न्यूनतम अंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर पेपर-II के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आयोग ने पेपर-I और पेपर-II के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक भी निर्धारित किए हैं, जिसमें जनरल के लिए 30 प्रतिशत, ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए 25 प्रतिशत और अन्य श्रेणियों के लिए 20 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं।

SSC JE 2026 Salary कितनी मिलेगी ?

एसएससी जेई के तहत चयनित उम्मीदवारों को पे-लेवल 6 में नियुक्त किया जाएगा और आधिकारिक नोटिफिकेशन में वेतनमान 35,400 से 1,12,400 बताया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार अन्य भत्ते और सुविधाएं भी मिल सकती हैं।

SSC JE 2026 Selection Process क्या है?

एसएससी जेई में उम्मीदवारों को पहले पेपर-I और फिर पेपर-II की परीक्षा से गुजरना होगा। पेपर-I के प्रदर्शन के आधार पर उम्मीदवारों को पेपर-II के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद उपलब्ध रिक्तियों और उम्मीदवार की मेरिट एवं वरीयता के आधार पर आगे की प्रक्रिया होगी।

अंतिम चयन में संबंधित विभागों की आवश्यकताओं और उपलब्ध रिक्तियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। कुछ पदों के लिए अलग शारीरिक और मेडिकल मानक भी लागू होते हैं। खास तौर पर BRO के पदों के लिए उम्मीदवारों को संबंधित शारीरिक/मेडिकल आवश्यकताओं को ध्यान से देखना चाहिए।

SSC JE 2026 में किन ब्रांच के छात्रों को मौका?

इस भर्ती में इंजीनियरिंग की कई प्रमुख शाखाओं के उम्मीदवारों के लिए अवसर हैं, जिनकी डिटेल नीचे दी गई है।

सिविल इंजीनियरिंग

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग

मैकेनिकल इंजीनियरिंग

इलेक्ट्रॉनिक्स/टेलिकम्यूनिकेशन से संबंधित योग्यता

कंप्यूटर साइंस /आईटी से संबंधित कुछ पद

फिजिक्स/साइंस बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों के लिए साइंटिफिक असिस्टेंट पद

हालांकि, हर पद की पात्रता अलग है, इसलिए केवल ब्रांच के नाम के आधार पर आवेदन नहीं करना चाहिए। संबंधित विभाग की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव की शर्त पूरी करना जरूरी है।

SSC JE 2026 Apply Online: ऐसे भरें फॉर्म

उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन के लिए इन चरणों का पालन कर सकते हैं।

स्टेप 1. SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2. SSC JE Examination 2026 के आवेदन लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. जरूरी लॉगिन/रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।

स्टेप 4. व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें।

स्टेप 5. संबंधित JE पद और आवश्यक विकल्प चुनें।

स्टेप 6. मांगे गए दस्तावेज और अन्य विवरण अपलोड करें।

स्टेप 7. निर्धारित आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।

स्टेप 8. फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करें।

स्टेप 9. आवेदन की कॉपी और भुगतान की रसीद सुरक्षित रख लें।

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

एसएससी जेई 2026 का फॉर्म भरते समय उम्मीदवार केवल आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने पर ध्यान न दें, बल्कि अपने चुने हुए पद की पात्रता भी अच्छी तरह जांचें। खासकर उन पदों में जहां डिप्लोमा के साथ कार्य अनुभव अनिवार्य है, वहां अनुभव की शर्त को नजरअंदाज करना आवेदन के लिए भारी पड़ सकता है।

इसके अलावा आवेदन में भरी गई जानकारी को सबमिट करने से पहले दोबारा जांच लें। SSC ने आवेदन सुधार के लिए 28 से 30 सितंबर तक विंडो दी है, लेकिन बेहतर यही है कि पहली बार में सही जानकारी भरी जाए।

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