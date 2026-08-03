कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने जूनियर इंजीनियर (सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल) परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। आयोग ने स्लाइडिंग और पहचान सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 1731 उम्मीदवारों को अस्थायी रूप से चयनित किया है। चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। अब आगे की दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति की प्रक्रिया संबंधित विभागों द्वारा पूरी की जाएगी।

SSC JE Final Result 2025 की मुख्य बातें

विवरण जानकारी
परीक्षा SSC Junior Engineer (JE) 2025
रिजल्ट फाइनल रिजल्ट जारी
कुल चयनित उम्मीदवार 1731
चयन प्रक्रिया स्लाइडिंग एवं पहचान सत्यापन के बाद
आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in
अगला चरण दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति

कब हुई थी स्लाइडिंग और पहचान सत्यापन प्रक्रिया

एसएससी के अनुसार चयनित उम्मीदवारों को 20 और 21 जुलाई 2026 को आयोजित स्लाइडिंग एवं पहचान सत्यापन प्रक्रिया में उपस्थित होना था। जो उम्मीदवार इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए, उन्हें अनुपस्थित माना गया और उन्हें अंतिम परिणाम में शामिल नहीं किया गया।

फिक्स और फ्लोट विकल्प में कितने उम्मीदवार शामिल हुए?

फाइनल अलॉटमेंट के दौरान उम्मीदवारों द्वारा चुने गए विकल्पों का विवरण इस प्रकार है।

फिक्स विकल्प चुनने वाले उम्मीदवार: 585

फ्लोट विकल्प चुनने वाले उम्मीदवार: 1028

अनुपस्थित उम्मीदवारों से रिक्त हुई सीटों पर नई अलॉटमेंट: 118

आयोग ने बताया कि अंतिम आवंटन उम्मीदवारों की मेरिट, आवेदन के समय भरे गए पोस्ट प्रेफरेंस और स्लाइडिंग प्रक्रिया के दौरान चुने गए Fix या Float विकल्प के आधार पर किया गया है।

SSC JE Final Result 2025: कैटेगरी वाइज चयनित उम्मीदवार

आयोग के अनुसार सभी 1731 रिक्त पदों को भर दिया गया है। श्रेणीवार चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस प्रकार है।

श्रेणी चयनित उम्मीदवार
सामान्य (UR) 780
ओबीसी (OBC) 432
एससी (SC) 270
एसटी (ST) 122
ईडब्ल्यूएस (EWS) 127
कुल 1731

इसके अलावा विभिन्न PwD (दिव्यांग) श्रेणियों के पात्र उम्मीदवारों को भी नियमानुसार चयन सूची में शामिल किया गया है।

अब आगे क्या होगा?

फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद अब चयनित उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति प्रक्रिया संबंधित विभागों द्वारा पूरी की जाएगी। एसएससी के अनुसार, यदि किसी उम्मीदवार को फाइनल रिजल्ट घोषित होने के छह महीने के भीतर संबंधित विभाग से कोई सूचना नहीं मिलती है, तो वह सीधे अपने आवंटित विभाग से संपर्क करे। आयोग दस्तावेज सत्यापन या नियुक्ति से जुड़े मामलों में कोई अलग से हस्तक्षेप नहीं करेगा।

रिजर्व या वेटिंग लिस्ट नहीं होगी

एसएससी ने अपने नोटिस में साफ किया है कि इस भर्ती के लिए कोई रिजर्व लिस्ट या वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं की गई है। यदि भविष्य में किसी उम्मीदवार के ज्वाइन नहीं करने से पद रिक्त रहते हैं, तो उन्हें आगामी भर्ती प्रक्रिया में संबंधित विभागों द्वारा शामिल किया जाएगा।

चयनित उम्मीदवारों को मिले नए रैंक

आयोग ने अंतिम परिणाम में शामिल सभी उम्मीदवारों को फ्रैश रैंक जारी किए हैं। ये नए रैंक पहले जारी की गई टेंटेटिव अलॉकेशन लिस्ट में दिए गए रैंक की जगह लागू होंगे। हालांकि पहले जारी नोटिस की अन्य जानकारी, जहां कोई विरोधाभास नहीं होगा, वैध रहेगी।

आंसर-की और मार्क्स भी होंगे जारी

एसएससी ने बताया है कि जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर, फाइनल आंसर-की, रिस्पॉन्स शीट, सिलेक्टेड एंड नॉन सिलेक्टेड उम्मीदवारों को डिटेल्ड मार्क्स भी अपलोड किए जाएंगे, ताकि अभ्यर्थी अपने मार्क्स चेक कर सकें।

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SSC JE Final Result 2025 कैसे डाउनलोड करें?

स्टेप 1. SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर Result सेक्शन खोलें।

स्टेप 3. Junior Engineer (JE) Final Result 2025 लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. PDF डाउनलोड करें।

स्टेप 5. PDF में अपना रोल नंबर या नाम सर्च करके परिणाम देखें।

स्टेप 6. भविष्य के लिए PDF सुरक्षित रखें।

SSC JE Final Result 2025 Selection List PDFDownload