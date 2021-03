SSC JE की फाइनल आंसर की जारी, ये रहा चेक करने का डायरेक्ट लिंक

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने जूनियर इंजीनियर के पद के लिए ऑनलाइन पेपर 1 के प्रश्न पत्रों के साथ फाइनल आंसर की जारी कर दी है। उम्मीदवार एसएससी जेई उत्तर कुंजी को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की 28 मार्च 2021 तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। SSC JE फाइनल आंसर की के लिंक यहां दिए गए है। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से एसएससी जेई पेपर 1 फाइनल आंसर की सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। देशभर से इस परीक्षा में 7,64,331 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इसमें मध्य क्षेत्र के यूपी के 1,28,480 और बिहार के 40,105 परीक्षार्थी थे।

आयोग ने 1 मार्च को जेई (सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, क्वांटिटी सर्वेइंग व कॉन्ट्रेक्ट्स) भर्ती परीक्षा के पेपर-1 का रिजल्ट जारी कर दिया था। इसमें 5681 अभ्यर्थी सफल हुए थे। अब ये सफल अभ्यर्थी 21 मार्च को संभावित पेपर-2 में शामिल होंगे। पेपर-1 की कम्प्यूटर आधारित परीक्षा 27 से 30 अक्तूबर 2020 तक देशभर में कराई गई थी। बिहार के केंद्रों पर 10 व 11 दिसंबर को परीक्षा हुई थी। सिविल इंजीनियरिंग शाखा के लिए 4750 जबकि इलेक्ट्रिकल व मेकैनिकल इंजीनियरिंग के लिए 931 अभ्यर्थी दूसरे पेपर के लिए सफल हुए।

फाइनल आंसर की डाउनलोड करने के लिए एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर https://ssc.nic.in जाएं।

वेबसाइट के होम पेज पर ‘Junior Engineer (Civil, Mechanical, Electrical, and Quantity Surveying & Contracts) Examination, 2019 (Paper-I): Uploading of Final Answer Keys along with Question Paper(s)’ का लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फाइनल आंसर की का नोटिस खुल जाएगा। नोटिस में सबसे नीचे आंसर की चेक करने का लिंक ‘For Final Answer Key-JE (Paper-I),2019-Click here’ होगा, उसपर क्लिक करें।

अब आप वहां अपना रोल नबंर और पासवर्ड डालें।

अब आप एसएससी जेई प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी डाउनलोड करें।

अब आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं।