SSC GD Result 2026: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा चलाए जा रहे एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती अभियान के तहत भर्ती परीक्षा में शामिल हुए लाखों उम्मीदवारों का इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। रिपोर्ट्स् के मुताबिक, आयोग जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट जारी कर सकता है। हालांकि, आयोगी की तरफ से अभी तक रिजल्ट की तारीखों को लेकर कोई अपडेट जारी नहीं किया गया है।

एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के तहत बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स और अन्य बलों में कांस्टेबल पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। इस भर्ती के लिए 25,487 पद निर्धारित किए गए हैं। सीबीटी के बाद सफल उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों में शामिल होना होगा।

SSC GD Result 2026 कैसे चेक करें?

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए तरीके से अपना परिणाम देख सकेंगे:

स्टेप 1. सबसे पहले SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर Result सेक्शन खोलें।

स्टेप 3. Constable-GD से संबंधित रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4. जारी की गई रिजल्ट PDF डाउनलोड करें।

स्टेप 5. PDF में अपना रोल नंबर खोजें।

स्टेप 6. नाम/रोल नंबर सूची में होने पर आप अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट माने जाएंगे।

कटऑफ भी रिजल्ट के साथ होगी जारी

एसएससी जीडी रिजल्ट के साथ उम्मीदवारों के लिए कटऑफ मार्क्स भी महत्वपूर्ण होंगे। कटऑफ सामान्य तौर पर कैटेगरी, राज्य/क्षेत्र, पुरुष-महिला उम्मीदवारों और उपलब्ध पदों जैसे कारकों के आधार पर अलग हो सकती है। इसलिए केवल न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक हासिल करना अगले चरण में पहुंचने की गारंटी नहीं है।

एसएससी जीडी परीक्षा में न्यूनतम क्वालिफाइंग प्रतिशत के तौर पर सामान्य वर्ग के लिए 30 प्रतिशत, ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के लिए 25 प्रतिशत और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी सहित अन्य श्रेणियों के लिए 20 प्रतिशत का प्रावधान बताया गया है। वास्तविक चयन कटऑफ इससे अलग और अधिक हो सकती है।

रिजल्ट के बाद क्या होगा?

सीबीटी में सफल घोषित होने वाले उम्मीदवारों को भर्ती के अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें पीईटी, पीएसटी, मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे चरण शामिल हैं।

PET/PST की तैयारी अभी से करें

जिन अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में सफल होने की उम्मीद है, उन्हें रिजल्ट का इंतजार करते हुए पीईटी/पीएसटी की तैयारी जारी रखनी चाहिए। दौड़, शारीरिक फिटनेस और निर्धारित मानकों से जुड़ी तैयारी में आखिरी समय का इंतजार नुकसानदायक हो सकता है।

इन गलतियों से बचें उम्मीदवार

रिजल्ट के इंतजार के दौरान उम्मीदवार किसी भी अनधिकृत वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड न करें। एसएससी जीडी रिजल्ट से जुड़ी सही जानकारी के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट को ही प्राथमिक स्रोत मानें। आयोग द्वारा परिणाम जारी किए जाने के बाद ही कटऑफ और शॉर्टलिस्टिंग की स्थिति स्पष्ट होगी।