स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपनी आंसर-की चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग की ओर से जारी नोटिस के अनुसार एसएससी जीडी परीक्षा का आयोजन 27 अप्रैल से 30 मई 2026 के बीच किया गया था।

आंसर-की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने उत्तरों का मिलान कर संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं। इसके साथ ही यदि किसी उत्तर पर आपत्ति है तो निर्धारित शुल्क का भुगतान कर चुनौती भी दर्ज कर सकते हैं।

इतने पदों पर हो रही है भर्ती

एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 25,487 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इनमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और अन्य सुरक्षा संगठनों के पद शामिल हैं। भर्ती के तहत सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, एसएसएफ और आसाम राइफल्स बलों में नियुक्तियां की जाएंगी।

कुल रिक्तियों में 23,467 पद पुरुष उम्मीदवारों के लिए और 2,020 पद महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए करीब 48.83 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।

SSC GD Answer Key 2026: ऐसे करें डाउनलोड

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर अपनी आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 1. आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर उपलब्ध “SSC GD Provisional Answer Key 2026” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/यूजरनेम और पासवर्ड दर्ज करें।

स्टेप 4. सबमिट बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 5. स्क्रीन पर आपकी आंसर-की प्रदर्शित हो जाएगी।

स्टेप 6. आंसर-की डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट आउट सुरक्षित रख लें।

आपत्ति दर्ज करने की सुविधा

यदि किसी उम्मीदवार को आंसर-की में किसी उत्तर पर आपत्ति है तो वह निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकता है। आयोग ने प्रति प्रश्न 50 रुपये शुल्क निर्धारित किया है।

उम्मीदवारों द्वारा दर्ज की गई आपत्तियों की समीक्षा विषय विशेषज्ञों की टीम करेगी। यदि किसी उत्तर में त्रुटि पाई जाती है तो उसे अंतिम आंसर-की में संशोधित किया जाएगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

SSC GD 2026 Marking Scheme

उम्मीदवार अपने संभावित अंक निम्न मार्किंग स्कीम के आधार पर निकाल सकते हैं।

प्रत्येक सही उत्तर पर: 2 अंक

प्रत्येक गलत उत्तर पर: 0.25 अंक की निगेटिव मार्किंग

अनुत्तरित प्रश्न: 0 अंक

रिजल्ट के बाद क्या होगा?

SSC GD लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होना होगा। इसके तहत अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मानक परीक्षा (PST) से गुजरना होगा। पीईटी और पीएसटी में सफल उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन एवं अन्य औपचारिकताओं के बाद संबंधित सुरक्षा बलों में नियुक्ति दी जाएगी।

SSC GD Result 2026 कब आएगा?

फिलहाल एसएससी ने जीडी रिजल्ट 2026 की तारीख घोषित नहीं की है। हालांकि, प्रोविजनल आंसर-की जारी होने के बाद जल्द ही आपत्तियों की समीक्षा पूरी कर अंतिम आंसर-की और परिणाम जारी किए जाने की संभावना है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

SSC GD Answer Key 2026 PDF Direct Link